কি মৰ্মান্তিক ! এৰি থৈ যোৱা ঘৰখন পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ আহি বোকাৰ তলত পালে তিনিটাকৈ মৃতদেহ
নেপালীখুঁটিত বোকা আৰু পলস আঁতৰোৱাৰ সময়ত তিনিটাকৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে ৷ ৰঘুবাৰী অঞ্চলত দিখৌ নদীতো এজন ব্যক্তিৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ ৷
Published : July 30, 2026 at 4:00 PM IST
গুৱাহাটী: বানত সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হোৱা শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত নেপালীখুঁটিত বোকা আৰু পলস আঁতৰোৱাৰ কাম আৰম্ভ হৈছে ৷ হঠাৎ অহা বানে নেপালীখুঁটিৰ বাসিন্দাসকলৰ জীৱনলৈ ঘোৰ অন্ধকাৰ নমাই আনে ৷
একাংশই দাবী কৰা অনুসৰি নেপালীখুঁটিৰ প্ৰায় দুশৰো অধিক লোক সন্ধানহীন হৈ পৰে বানৰ ফলত ৷ কিন্তু চৰকাৰীভাৱে এই তথ্যৰ সত্যতা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই নিৰূপণ কৰা নাই ৷
বৃহস্পতিবাৰে নেপালীখুঁটিত বোকা আৰু পলস আঁতৰোৱাৰ সময়ত তিনিটাকৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে ৷ উদ্ধাৰ কৰা মৃতদেহ কেইটা দিপালী পানীকৰ, স্মৃতি পানীকৰ আৰু হিলেশ্বৰী বড়ো কৰ্মকাৰৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ৷ এতিয়াও তাত আন বহু লোকৰ মৃতদেহ বোকাত পোত খাই থাকিব পাৰে বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে ৷
ক্ষয়-ক্ষতিৰ মূল্যায়ন কৰি ঘৰ পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ গাঁওখনলৈ উভতি অহা বাসিন্দাসকলে বোকাৰ মাজৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে মৃতদেহকেইটা ৷ সংবাদ মাধ্যমে প্ৰকাশ কৰা দৃশ্যত গাঁওখনত বানৰ ব্যাপক ধ্বংসলীলা দেখা গৈছিল ৷
গাঁওখনৰ মানুহে এতিয়া সন্ধানহীন হৈ পৰা লোকসকলক বিচাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ৷ বোকাৰ মাজত পৰি ৰৈছে ঘৰুৱা আচবাব, জীৱ-জন্তুৰ মৃতদেহ আদি ৷
ইয়াৰে এটা মৃতদেহ নদীৰ পাৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল, জমা হোৱা পলসৰ ওপৰত কেৱল ভৰি দুখনহে দেখা গৈছিল আৰু বাকী মৃতদেহটো বোকা আৰু পলসৰ তলত পোত গৈ আছিল । হিলেশ্বৰী বড়ো কৰ্মকাৰৰ মৃতদেহ বাসগৃহৰ সমীপত পলসৰ তলত উদ্ধাৰ হয় ।
‘‘আজি আমি সকলোৱে আমাৰ গাঁৱলৈ উভতি আহিলোঁ । ঘৰখন পৰিষ্কাৰ কৰি থাকোঁতে আমি দুটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিলোঁ । লগে লগে আমি গাঁওবুঢ়া আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনক খবৰ দিলোঁ ।’’ এজন বাসিন্দাই সংবাদ মাধ্যমক জনায় ৷
মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ লগে লগে আৰক্ষী আৰু স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষক অৱগত কৰা হয় । বিষয়াসকলে মৃতদেহকেইটা উদ্ধাৰ কৰি তেওঁলোকক চিনাক্ত কৰাৰ লগতে পদ্ধতি অনুসৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰিব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে । ইফালে ৰঘুবাৰী অঞ্চলত দিখৌ নদীত এজন ব্যক্তিৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে যদিও তেওঁৰ পৰিচয় বৰ্তমানলৈ লাভ কৰা নাই ৷
উজনিৰ বানে ধোৱা জিলা কেইখনত পানী কমিছে যদিও বিভীষিকাৰ অন্ত পৰা নাই ৷ অঞ্চলটোলৈ উভতি অহা গাঁৱৰ লোকসকলে দেখা পাই যে ঘৰ আৰু আচবাববোৰ বোকাৰ ডাঠ তৰপে আবৰি ধৰিছে ৷ জমা হৈ থকা পলসৰ তলত এতিয়াও বহু লোকৰ মৃতদেহ পোত খাই থাকিব পাৰে বুলি উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁলোকে ।
লগতে পঢ়ক: বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ৭৮লৈ বৃদ্ধি, এতিয়াও ক্ষতিগ্ৰস্ত ৭ খন জিলা