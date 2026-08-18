ETV Bharat / state

হুইল চেয়াৰত বহিয়েই ৰচনা কৰা শতাধিক কবিতা, গীত উটুৱাই নিলে বলিয়া বানে

বিশেষভাৱে সক্ষম নাজিৰাৰ পৰাণ বৰুৱাৰ কৰুণ কাহিনী...

The tragic story of the Specially capable youth paran Barua of Nazira
বিশেষভাৱে সক্ষম নাজিৰাৰ পৰাণ বৰুৱাৰ কৰুণ কাহিনী (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 18, 2026 at 2:53 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

নিপন বৰগোঁহাই

নাজিৰা : এখন হুইল চেয়াৰ । এই হুইল চেয়াৰখনত বহিয়েই অতিবাহিত কৰিছে জীৱনৰ ২৬টা বসন্ত । তথাপি কাৰো প্ৰতি নাই ক্ষোভ, অভিযোগ । কাৰণ এই হুইল চেয়াৰখনত বহিয়েই তেওঁ ৰচিছে কবিতা, গল্প, গীত আদি । পিছে এই সৃষ্টিয়ে পূৰ্ণতা লাভ কৰাৰ পূৰ্বেই বলিয়া বানে যুৱকজনৰ সপোন ভাঙি চূৰমাৰ কৰিলে ।

বিশেষভাৱে সক্ষম নাজিৰাৰ বাঁহগড়াৰ পৰাণ বৰুৱা নামৰ যুৱকজনৰ সকলো সৃষ্টিয়ে বানত উটি গ'ল । বানত উজনি অসমৰ তিনিখন জিলাৰ সৰ্বাধিক প্রভাৱিত জিলাখন হৈছে শিৱসাগৰ । এই জিলাখনৰ ভিতৰত আকৌ নাজিৰাত অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । ঘৰ-বাৰী, খেতি-পথাৰ, জীৱিকা হেৰুৱাই অসহায় হৈ পৰিছে প্ৰতিটো পৰিয়াল ।

বিশেষভাৱে সক্ষম নাজিৰাৰ পৰাণ বৰুৱাৰ কৰুণ কাহিনী (ETV Bharat Assam)

শেহতীয়া বানে নষ্ট কৰা ৰেচন-আধাৰ কাৰ্ডৰ উপৰি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাৰ্কশ্বীট আদিৰো বিনামূলীয়া প্ৰতিলিপিৰ ইতিমধ্যে চৰকাৰে ব্যৱস্থা কৰিছে । পিছে যিসকলে সৃষ্টিৰাজি সাঁচি ৰাখি ভৱিষ্য়তে ইয়াক পূৰ্ণ ৰূপ দিব বুলি মনতে আশা পুহি ৰাখিছিল তেওঁলোকে জানো সেইবোৰ কেতিয়াবা ঘুৰাই পাব ? পৰাণ বৰুৱাৰ দৰে যুৱকৰ সৃষ্টিৰাজি হয়তো এতিয়া পলশৰ মাজত ক'ৰবাত পোত খাই আছে । কোনোবাই উৱলি যোৱা এটুকুৰা উকা কাগজ বিচাৰি পাব যদিও পৰাণৰ দৰে অসহায় যুৱকে কাঢ়িব লাগি মাথোঁ হুমুনিয়াহ ।

পৰাণ বৰুৱা নামৰ যুৱকজন কোনো বিখ্য়াত কবি বা সাহিত্যিক নহয় । হুইল চেয়াৰত বহিয়েই অষ্টম শ্ৰেণীৰ পৰাই কবিতা, গল্প, গীত লিখি দুখনকৈ ডায়েৰীত এইবোৰ সযতনে ৰাখি থৈছিল । পৰিয়ালটো অতি দুখীয়া হোৱা বাবে এইবোৰ প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাছিল । তথাপি কেতিয়াবা ভাগ্য় উদয় হ'ব বুলি আশা কৰিছিল ।

পিচে সেই সকলো আশা-সপোন শেহতীয়া বানে নিমিষতে থানবান কৰিলে । কোনোৱে সপোনতো নভবাকৈয়ে প্ৰলয়ংকৰী বানে চলালে ধ্বংসযজ্ঞ । এই বানত পৰাণ বৰুৱাৰ দৰে যুৱকে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰাটোৱে হৈ পৰিছিল একপ্ৰকাৰ প্ৰত্যাহ্বান । হয়তো তেতিয়া ডায়েৰী দুখনৰ কথা মনত পৰিলেও সেয়া উদ্ধাৰৰ বাবে সময় নাছিল ।

বানে উটুৱাই নিলে পৰাণ বৰুৱাই লিখি ৰখা শতাধিক কবিতা, গল্প আৰু গীত । কেৱল এটা গীত 'ৰিলিজ' কৰিব পাৰিলে যদিও বাকী সকলোবোৰ আধৰুৱা হৈয়ে ৰ'ল । বছৰ বছৰ ধৰি লিখা কবিতা, গল্প, গীত বানত হেৰাই গ'ল ।

১৯ জুলাইৰ বান বিভীষিকাৰ সাক্ষী হৈ ৰ'ল নাজিৰাবাসী । হঠাতে অহা বলিয়া বানে বহুতৰে জীৱন শেষ কৰাৰ লগতে ঘৰৰ সা-সম্পত্তি সকলো ধ্বংস কৰিলে । এই বিপদৰ সময়ত নাজিৰাবাসীক অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি ৰাইজে সহায় কৰিলে । প্ৰতিটো পৰিয়ালকে বান সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে মানৱদৰদী ব্যক্তিসকলে; কিন্তু ইয়াৰ মাজতে এই পৰিয়ালটোৰ যুৱকজনৰ কাহিনীয়ে সকলোৰে হৃদয় স্পৰ্শ কৰিলে ।

বান বিভীষিকাৰ কথা মনত পেলাই পৰাণে কয়, " কাগজ পত্ৰ সকলোবোৰ বানে উটুৱাই নিলে । একো নাই, সকলো শেষ হৈ গ'ল । ঘৰলৈ উভতি আহিও কেইদিনমান বিচনাৰ ওপৰতেই থাকিলো । মায়ে আইতাৰ ঘৰত ভাত বনাই আনে, আমি সকলোৱে বিচনাৰ ওপৰতেই শোও । সেইবোৰ এতিয়া ক'ত বিচাৰি পাম ?"

পৰাণে কয়, "এইখিনি ওখ ঠাই কাৰণে প্ৰথমতে ইয়াৰ পৰা যোৱা নাছিলো । পিছে যেতিয়া পানী বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিলে তেতিয়া মোৰ ভাইটিয়ে ট্ৰাই চাইকেলত তুলিয়েই আইতাৰ ঘৰলৈ নিলে । নিশাটো তেনেকৈয়ে কটালো । পুৱা ভাইটিয়ে মোক ওচৰৰে এখন স্কুললৈ নিলে । ৰাস্তাত ঠায়ে ঠায়ে মোৰ ডিঙিলৈকে পানী হৈছিল । তাতেই তিনিদিনমান থাকিলো । যিখন ট্ৰাই চাইকেলত উঠি গৈছিলো এতিয়া সেইখন বেয়া হৈছে ।"

শিক্ষা বিষয়ত মেজৰসহ স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰি গীত আৰু কবিতা লিখাত ব্যস্ত হৈ পৰিছিল পৰাণ । পৰাণ বৰুৱাৰ পিতৃয়ে দিন হাজিৰা কৰি ঘৰখন চলাইছিল যদিও বয়স বাঢ়ি অহাৰ লগে লগে কাম কৰিব নোৱৰা হ'ল । বৰ্তমান দিন হাজিৰা কৰি ঘৰখন পৰিচালনা কৰে পৰাণৰ ভাতৃ পৰাগ বৰুৱাই । পৰাণে কয়, "ভাইটিয়ে পঢ়া-শুনা এৰি ঘৰ চলাবৰ বাবে হাজিৰা কৰিবলৈ যায় । স্নাতক তৃতীয় ষাণ্মাসিকৰ পৰাই পঢ়া এৰিলে । মই স্নাতক উত্তীৰ্ণ হৈছো । শিক্ষা বিষয়ত মেজৰ আছিল । "

ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিবৰ বাবে ২০১৪ চনতে ৭৫ হাজাৰ টকা পৰাণৰ মাতৃয়ে লাভ কৰিছিল যদিও বিগত সময়ত পৰিয়ালটো সুবিধা লাভৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে । এই সন্দৰ্ভত পৰাণে কয়, "পেঞ্চনৰ লগত অৰুণোদয় যোগ কৰি দিয়া কাৰণে মাৰ অৰুণোদয়ৰ পৰা নাম কাটিলে । মোৰ কাৰণে ঘৰ-দুৱাৰ বিচাৰিছো যদিও পঞ্চায়তৰ মানুহে তেনে কোনো আঁচনি নাই বুলি কয় ।"

আৰ্থিক দৈন্যৰ মাজত ককবকাই থকা পৰিয়ালটোৰ সকলো বলিয়া বানে শেষ কৰাত একেবাৰে অসহায় পৰিছে । পৰাণৰ দৰে বহুতেই এই চৰম বিপৰ্যয়ৰ সাক্ষী হৈ ৰৈছে । সপোন মৰহি যোৱা পৰাণে হয়তো পুনৰ কবিতা, গীত লিখিব; কিন্তু বানৰ সেই ছবিখন কাহানিও স্মৃতিপটৰ পৰা হেৰাই নাযায় । মাজনিশাও বানত হেৰাই যোৱা সেই সৃৃষ্টিৰ কথা মনত পেলাই উচুপি উঠিব ।

(সম্পাদনা কক্ষত নয়ন কুমাৰ শৰ্মাৰ সম্পাদনাত)

লগতে পঢ়ক:পালীখুঁটিত সিদিনা ৬ খন নাও লৈ যেন দেৱদূত হৈ আহিছিল ৰবি কুমাৰ !

ETV Bharat Impact: বিদ্যালয় চৌহদ পৰিষ্কাৰ কৰিলে তিনি মিচিং জাতীয় সংগঠনে

অলখ পাণ্ডেৰ সহায়, বানবিধ্বস্ত যোৰহাটৰ জানমণিৰ সপোনে পালে নতুন ডেউকা

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
হুইল চকী
বিশেষভাৱে সক্ষম
ASSAM FLOOD 2026
SPECIALLY CAPABLE YOUTH

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.