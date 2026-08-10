ধনশিৰি নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাইছে খুমটাইৰ ন ন অঞ্চল, আশ্ৰয় শিবিৰত বন্যাৰ্ত

ধনশিৰি নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাইছে খুমটাইৰ ন ন অঞ্চল, আশ্ৰয় শিবিৰত বন্যাৰ্ত
ধনশিৰি নদীয়ে লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ, খুমটাই বিধানসভা সমষ্টিতে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে প্ৰায় ১৪ হাজাৰ পৰিয়াল ৷
By ANI
Published : August 10, 2026 at 5:12 PM IST|
Updated : August 10, 2026 at 7:20 PM IST
গোলাঘাট : বানে ভায়ৱহ ৰূপ লৈছে গোলাঘাট জিলাত ৷ ধনশিৰি নদীৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাত গোলাঘাট জিলাৰ মৰঙি মৌজাৰ কেইবাখনো গাঁও বানৰ কৱলত পৰিছে ৷ সোমবাৰে মৰঙি মৌজাৰ দুছুটিমুখ অঞ্চলত কেইবাটাও বাসগৃহ বানত ডুব গৈছে ৷ যাৰ বাবে বন্যাৰ্তই হাহাকাৰ কৰিব লগীয়া হৈছে ৷
জানিব পৰা মতে, জিলাখনৰ খুমটাই বিধানসভা সমষ্টিতে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে প্ৰায় ১৪ হাজাৰ পৰিয়াল ৷ আনহাতে বৰ্তমানলৈকে জিলা প্ৰশাসনে প্ৰায় ৩২টা সাহায্য শিবিৰ স্থাপন কৰিছে জিলাখনত ৷ প্ৰায় ১৩০০ লোকে আশ্ৰয় লৈছে আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ আনহাতে ধনশিৰি নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে গোলাঘাট জিলাৰ ন ন অঞ্চল প্লাবিত হোৱাত নিৰাপদ স্থানত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে বন্যাৰ্তই ৷
এই সন্দৰ্ভত বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই কয়, "বিগত চাৰি-পাঁচ দিন ধৰি ধনশিৰি নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে ডুবাইছে খুমটাই সমষ্টিৰ কেইবাখনো গাঁও ৷ বৰ্তমানো ধনশিৰি নদীৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাত বহু কেইখন গাঁও বানত ডুব গৈছে ৷ সেয়ে আশ্ৰয় শিবিৰত আশ্ৰয় লৈ আছে বন্যাৰ্তই ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "প্ৰায় ১০ হাজাৰৰো অধিক লোক বানৰ বাবে ঘৰ-বাৰী হেৰুৱাইছে আৰু তেওঁলোক আশ্ৰয় শিবিৰত আছে ৷ ইফালে একাংশ লোক এতিয়াও নিজৰ ঘৰত থাকি আছে ৷ কাৰণ তাত তেওঁলোকৰ বস্তু আৰু পশুধন আছে ।"
স্থানীয় লোকে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, জলস্তৰ বৃদ্ধি পাই থাকিলে ৰাইজৰ বহু অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব ৷ উদ্ধাৰ আৰু সাহাৰ্য ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব ৷ উল্লেখ্য যে, শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ আৰু যোৰহাটসহ ২৫খন জিলাত হোৱা ভয়াবহ বানৰ বাবে বৰ্তমানলৈকে প্ৰায় ৯৯ জনৰ মৃত্যু হৈছে ৷
লগতে পঢ়ক : শিৱসাগৰৰ বানপীড়িতৰ কাষত মাজুলী জিলা আপকুৰ সাংবাদিকৰ দল