বানত শ শ পশুধনৰ মৃত্যু: কি কয় বিভাগীয় মন্ত্ৰীয়ে ?

বানত শ শ পশুধনৰ মৃত্যু: কি কয় বিভাগীয় মন্ত্ৰীয়ে ?
বানত আটাইতকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত শিৱসাগৰ, যোৰহাট আৰু চৰাইদেউত ৭২৫ টা পশুধনৰ মৃত্যু । জিলাবোৰলৈ পশু চিকিৎসকৰ দল প্ৰেৰণ ।
Published : July 24, 2026 at 2:23 PM IST
মঙলদৈ: উজনি অসমৰ কেইবাখনো জিলাত বান পৰিস্থিতিত অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে । ইতিমধ্যে বানৰ ফলত ৪৭ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে । তাৰ মাজতে বান বিধ্বস্ত ৩ খন জিলা ক্ৰমে শিৱসাগৰ, যোৰহাট আৰু চৰাইদেউত পশুধনৰো বিস্তৰ ক্ষতি হৈছে । প্ৰলয়ংকাৰী বানত গৰু, ছাগলীকে ধৰি বহু পশুধন উটি গৈছে । বহু পশুধন আঘাতপ্ৰাপ্ত বা অসুস্থ হৈ পৰিছে । যাক লৈ পশুপালন, পশু চিকিৎসা আৰু মীন বিভাগৰ মন্ত্ৰী নীলিমা দেৱীয়ে উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে ।
মঙলদৈত এক দলীয় অনুষ্ঠানত অংশ লৈ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি বানত প্ৰভাৱিত উক্ত ৩ খন জিলাৰ ১৮৬৫ খন গাঁৱৰ প্ৰায় ২৮,৪১৮ টা পশুধনৰ চিকিৎসা কৰা হৈছে । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমক জনোৱা মতে বৰ্তমানলৈকে ৭২৫ টা পশুধনৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে ।
মন্ত্ৰী নীলিমা দেৱীয়ে কয়, "বিশেষকৈ শিৱসাগৰ, যোৰহাট আৰু চৰাইদেউ এই ৩ খন জিলা বানত বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । অসম পশু চিকিৎসা বিভাগে ইতিমধ্যে অতিৰিক্তভাৱে ১১ জনীয়া পশু চিকিৎসকৰ এটা দল তালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে । এই বানত মুঠ ৮ লাখ ৫৭ হাজাৰ ৭৭৫ টা পশুধনৰ ক্ষতি হৈছে । ১৮৬৫ খন গাঁও বানৰ কবলত পৰিছে ।"
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনোৱা মতে ইতিমধ্যে জিলা আয়ুক্তসকলক উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে নিৰ্দেশ দিছে । আনহাতে গাঁওবোৰত মানুহৰ খাদ্যৰ লগতে পশু খাদ্যোৰ যোগান ধৰাৰ কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে ভিতৰুৱা গাঁওবোৰত কিছু পলমকৈ পশুৰ খাদ্য গৈছে যদিও আয়ুক্তসকলক ইয়াৰো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।
মঙলদৈত বৃহস্পতিবাৰে জিলা বিজেপিৰ উদ্যোগত ৰাজ্যিক বাজেট সম্পৰ্কে অনুষ্ঠিত এখন সংবাদমেলত উপস্থিত থাকি সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বান পৰিস্থিতি সম্পৰ্কে মন্তব্য আগবঢ়ায় । সংবাদমেলত ছিপাঝাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক ড৹ পৰমানন্দ ৰাজবংশী আৰু জিলা বিজেপিৰ সভাপতি মুকুন্দ ডেকাও উপস্থিত থাকে ।
লগতে পঢ়ক :
বন্যাৰ্তৰ কাষত ছাত্র সন্থা: বান প্ৰভাৱিত জিলাত বান সাহায্য কাৰ্যসূচী