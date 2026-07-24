ETV Bharat / state

বন্যাৰ্তৰ কাষত ছাত্র সন্থা: বান প্ৰভাৱিত জিলাত বান সাহায্য কাৰ্যসূচী

উজনি অসমৰ ৩ খন জিলাৰ লাখ লাখ লোক বানৰ কবলত পৰিছে । আছুৱে জিলাকেইখনত সাহায্য অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ।

Assam flood 2026
বান প্ৰভাৱিত জিলাত আছুৰ বান সাহায্য কাৰ্যসূচী (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 24, 2026 at 12:39 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: উজনি অসমৰ ৩ খন জিলা অকল্পনীয় আৰু ভয়ংকৰ বানৰ কবলত পৰিছে । লাখ লাখ লোক অভাৱনীয় সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে । পানী কিছু কমিছে যদিও সংকট কমা নাই ।

ৰাজ্যৰ শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ আৰু যোৰহাট জিলাত বানে সৃষ্টি কৰা বিভীষিকাময় পৰিস্থিতিত সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজৰ লগতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ আছু উদ্বিগ্ন । বৰ্তমান সময়ত চৰকাৰক ক্ষিপ্ৰতাৰে উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য অভিযান চলাবলৈ ছাত্ৰ সন্থাই দাবী জনাইছে । ইফালে ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰাও সাধ্যানুসাৰে বন্যাৰ্তলৈ সেৱা আগবঢ়োৱা হৈছে ।

Assam flood 2026
বান প্ৰভাৱিত জিলাত আছুৰ বান সাহায্য কাৰ্যসূচী (ETV Bharat)

এই সন্দৰ্ভত আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মা আৰু সাধাৰণ সম্পাদক সমীৰণ ফুকনে কয়, "শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ আৰু যোৰহাট জিলাত বানৰ সংহাৰে কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে । জনসাধাৰণৰ প্ৰাণহানি হৈছে, পশুধন বানত উটি গৈছে আৰু ঘৰ-দুৱাৰ, সা-সম্পত্তি সকলো হেৰুৱাই ৰাইজ সৰ্বস্বান্ত হৈছে । চৰকাৰে উদ্ধাৰ অভিযান আৰু সাহায্য বিতৰণ অব্যাহত ৰাখিছে যদিও সেয়া পর্যাপ্ত হোৱা নাই ।

Assam flood 2026
বান প্ৰভাৱিত জিলাত আছুৰ বান সাহায্য কাৰ্যসূচী (ETV Bharat)

জিলা ৩ খনত বহুতো লোকৰ এতিয়াও সন্ধান নাই । অনেক লোক খোৱাপানী, খাদ্য সামগ্ৰীৰ অভাৱত ভুগিছে । প্ৰায়বোৰ বানাক্ৰান্তৰ শিবিৰসমূহত মৌলিক প্ৰয়োজনৰ বস্তু কেইপদো পাবলৈ নাই ৷ তেনে প্ৰেক্ষাপটত চৰকাৰে উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য বিতৰণৰ কাম অধিক ক্ষিপ্ৰতাৰে আৰু বৃহৎ পৰিসৰত আগবঢ়াব লাগে । বন্যার্তক প্ৰয়োজনীয় সামগ্রী, শিশু খাদ্য আদি যোগান ধৰাৰ উপৰিও চিকিৎসা সেৱাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে । পশু খাদ্য আৰু পশু চিকিৎসাৰো ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ।"

Assam flood 2026
বান প্ৰভাৱিত জিলাত আছুৰ বান সাহায্য কাৰ্যসূচী (ETV Bharat)

তেওঁলোকে লগতে কয়, "সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই দীৰ্ঘদিন ধৰি দাবী জনাই আহিছে যে অসমৰ বান-খহনীয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰিব লাগে । স্বাধীনতাৰ পাছৰে পৰা বান-খহনীয়াই অসমৰ অৰ্থনীতিৰ ৰাজহাঁড় ভাঙি আহিছে, অসমৰ মানচিত্ৰ সংকুচিত কৰিলে । অসমৰ বান-খহনীয়া সমস্যা সমাধানৰ সম্পূৰ্ণ বিজ্ঞানসন্মত পৰিকল্পনা আৰু খৰচৰ দায়িত্ব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিব লাগে ।

Assam flood 2026
বান প্ৰভাৱিত জিলাত আছুৰ বান সাহায্য কাৰ্যসূচী (ETV Bharat)

বানৰ শেহতীয়া সংহাৰে সেই দাবীৰ প্ৰাসংগিকতা পুনৰ প্ৰমাণ কৰিলে । শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ আৰু যোৰহাট জিলাত কেতিয়াও নোহোৱা বানৰ এই সংহাৰৰ কাৰণ সম্পৰ্কতো চৰকাৰে পতিয়নযোগ্য ব্যাখ্যা আগবঢ়াব লাগে । মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজেই কৈছে যে কেৱল ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ বাবেই এই প্রলয় হৈছে যেন লগা নাই । আন কি কাৰণ থাকিব পাৰে তাৰ এক উচ্চস্তৰীয় তদন্ত কৰিবলৈ ছাত্ৰ সন্থাই দাবী জনাইছে ।"

Assam flood 2026
বান প্ৰভাৱিত জিলাত আছুৰ বান সাহায্য কাৰ্যসূচী (ETV Bharat)

আছু নেতাদ্বয়ে লগতে কয়, "জিলা ৩ খনৰ নিকটৱৰ্তী অঞ্চলত অবৈধ কয়লা খনন আৰু বন ধ্বংসৰ বাবে এনে ঘটনা হৈছে বুলি ৰাজহুৱা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । দিখৌ নৈৰ ওপৰত নদীবান্ধ নিৰ্মাণ কৰি অসমৰ জিলা ৩ খনলৈ বিপদ চপাই অনা হৈছে বুলিও অভিযোগ উঠিছে । এই সন্দৰ্ভত অসম চৰকাৰে জনসাধাৰণক স্পষ্ট উত্তৰ দিব লাগে । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেও তদন্ত ঘোষণা কৰিব লাগে । ভৱিষ্যতে এনে বিভীষিকা সৃষ্টি নহ'বলৈ কি ব্যৱস্থা ল'ব তাৰ ৰূপৰেখাও দাঙি ধৰিব লাগে ।"

ইফালে বানৰ এই বিভীষিকাময় পৰিস্থিতিত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই সাধ্যানুসাৰে বন্যার্ত ৰাইজৰ কাষত থিয় দিছে । এই সন্দৰ্ভত আছুৰ নেতাদ্বয়ে কয়, "সদৌ শিৱসাগৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থা, সদৌ চৰাইদেউ জিলা ছাত্ৰ সন্থা আৰু সদৌ যোৰহাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সতীৰ্থসকলে বন্যার্তৰ মাজলৈ গৈ খাদ্য সামগ্ৰী, অন্যান্য অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ যোগান ধৰিছে আৰু আহাৰ ৰান্ধি খুৱাইছে ।

Assam flood 2026
বান প্ৰভাৱিত জিলাত আছুৰ বান সাহায্য কাৰ্যসূচী (ETV Bharat)

বানাক্ৰান্তক সহায় কৰিব বিচৰাসকলৰ বাবে যোগাযোগ নম্বৰো মুকলি কৰি দিয়া হৈছে । কোনো ব্যক্তি, গোট বা সংস্থাই সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব বিচাৰিলে যোগাযোগ কৰিব পাৰে । সামগ্ৰী প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিলে বা নিজে বানাক্ৰান্তৰ কাষলৈ গৈ সাহায্য আগবঢ়াব বিচাৰিলে ছাত্ৰ সন্থাৰ সতীৰ্থসকলে সেই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব ।"

Assam flood 2026
বান প্ৰভাৱিত জিলাত আছুৰ বান সাহায্য কাৰ্যসূচী (ETV Bharat)

আছুৱে বান সাহায্যৰ বাবে মুকলি কৰা নম্বৰ হৈছে যোৰহাট জিলাৰ বাবে ৬০০০২৮৭২৯১ আৰু ৬০০১২২৯৭৫৫, শিৱসাগৰ জিলাৰ বাবে ৮০১১৬৫৮২২১ আৰু ৯৯৫৭৩৯০৯২৪ আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ বাবে ৮৩৯৯৮৮১৩৭৮ আৰু ৭০০২১৪৭৫৯৫ ।

Assam flood 2026
বান প্ৰভাৱিত জিলাত আছুৰ বান সাহায্য কাৰ্যসূচী (ETV Bharat)

আনহাতে গুৱাহাটীতো সদৌ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত উজান বজাৰৰ শ্বহীদ ভৱনত বান সাহায্য কেন্দ্ৰ মুকলি কৰা হৈছে । বানাক্ৰান্তলৈ সহায় আগবঢ়াব বিচাৰিলে এই সাহায্য কেন্দ্ৰত খাদ্য সামগ্রী বা অন্যান্য অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্রী যোগান ধৰিব পাৰিব বুলি আছুৰ তৰফৰ পৰা জানিবলৈ দিয়ে ।

লগতে পঢ়ক :

নিশা দৈয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ চতুৰ্থখন গেটেৰে পানী এৰিলে নীপকোৱে

TAGGED:

FLOOD
আছু
বান সাহায্য
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM FLOOD 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.