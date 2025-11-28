ৰাজ্যৰ চাহ শ্ৰমিকে লাভ কৰিব মাটিৰ পট্টা : বিধানসভাত গৃহীত সংশোধনী আইন
মাটিৰ পট্টা পোৱাৰ পাছত ২০ বছৰ পৰ্যন্ত কৰিব নোৱাৰিব বিক্ৰী। বেংকত বন্ধকত ৰাখি ঋণ ল'ব পাৰিব ।
গুৱাহাটী : 'ভাৰত মাতা কি জয়', 'হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জিন্দাবাদ' ধ্বনিৰে শুকুৰবাৰে মুখৰ কৰি তোলা হয় বিধানসভা । দীঘলীয়া বিতৰ্ক আৰু উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ মাজতে চাহ শ্ৰমিকক মাটিৰ পট্টা দিয়াৰ বাবে বিধানসভাত উত্থাপন কৰা সংশোধনী আইন গৃহীত হোৱাৰ লগে লগে শাসকীয় দলৰ বিধায়কসকলে শ্ল'গান দি চৰকাৰখনৰ গুণানুকীৰ্তন কৰে ।
বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ শুকুৰবাৰে চতুৰ্থ দিনা সদনত মন্ত্রী কেশৱ মহন্তই 'দ্য় আসাম ফিক্সেছন অৱ চিলিং অৱ লেণ্ড হ'ল্ডিংছ (সংশোধনী) আইন ২০২৫' উত্থাপন কৰে । উত্থাপন কৰাৰ পিছতে সংশোধনী আইনখনক লৈ যথেষ্ট বিতৰ্ক হোৱাৰ পাছত হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ মাজতে অধ্যক্ষই আইনখন গৃহীত কৰে । লক্ষণীয় বিষয় যে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে চাহ শ্ৰমিকৰ বাবে চৰকাৰখনে এক ডাঙৰ উপহাৰ আগবঢ়াইছে । ইফালে, চাহ বাগিচাৰ লোকক মাটিৰ পট্টা প্ৰদানৰ বাবে সদনত উত্থাপন কৰা আইনখনক লৈ সদনত ভাষণ ৰাখে মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।
মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "আজি এটা ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত । এখন ঐতিহাসিক আইন প্ৰণয়নৰ দিন । চাহ শ্ৰমিকসকলক আমাৰ জাতীয় জীৱনত অভূতপূৰ্ব অৱদান তথা বৰঙনি আছে; কিন্তু সময়ৰ সৈতে চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকল আগুৱাই যাব পৰা নাই । ২০১৬ চনত অসমত বিজেপিৰ চৰকাৰ আহোতে প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে চাহ শ্ৰমিকৰ জীৱনলৈ অৰ্থবহ পৰিৱৰ্তন অনাৰ বাবে কাম কৰিবলৈ আমাক কৈছিল । ২০১৬ চনত প্ৰথম চাহ শ্ৰমিকক বেংক একাউণ্টৰ অধিকাৰী কৰা হৈছিল । সাত লাখ বেংক একাউণ্ট কৰা হৈছিল । নগদ ধন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল । আমি অনুভৱ কৰিছিলো চাহ বাগিচাত কৰিবলগীয়া বহুত কাম আছে ।"
চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ বাবে সংৰক্ষিত হ'ল ভূমি :
সদনত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "আমি সদনত চাহ শ্ৰমিকৰ স্বাৰ্থৰ কথা ক'ব লওতে বিধেয়কখন পাৰিত হোৱাত বাধা দিব বিচাৰিছে । উচ্ছেদ চলিব । অখিলে বাধা দিব নোৱাৰে । আমি চিলিং এক্টত সংশোধন আনিছো । সুৰক্ষাৰ কথা আনিছো । চাহ বাগচাৰ লাইনৰ মাটি চৰকাৰীকৰণ হ'ব । থকাসকলে সেই মাটি পাব। বগিচাৰ ভিতৰতে এখন কমিটী বনোৱা হ'ব । যিসকল লোক যিখিনি মাটিত আছিল সেই মাটিখিনিৰ পট্টা পাব । পট্টা পোৱাৰ পাছত ২০ বছৰলৈ বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব । বেংকৰ পৰা ঋণ ল'ব পাৰিব । ২০ বছৰ পিছত বিক্ৰী কৰিব হ'লে সংশ্লিষ্ট চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিককহে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব । লাইনৰ মাটি চাহ শ্ৰমিকৰ হাততে থাকিব । আমি চিৰদিনৰ বাবে চাহ বাগিচাৰ মাটি চাহ শ্ৰমিকৰ বাবে সংৰক্ষিত কৰিব বিচাৰিছো । এই আইনখনক সকলোৱে স্বীকৃতি দিব লাগে ।"
"আজিৰ সদনে এক নতুন ইতিহাস ৰচনা কৰিবলৈ গৈছে । চাহ শ্ৰমিকৰ ৩ লাখ পৰিয়ালে মাটিৰ অধিকাৰ পাব । পুনৰ আমাৰ চৰকাৰ হ'লে ৩ লাখ পৰিয়ালক ঘৰ বনাবলৈ সহায় কৰিম । দুমাহৰ ভিতৰত চাহ শ্ৰমিকৰ ঘৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ আঁচনিখন আৰম্ভ কৰিম । প্ৰতিখন জিলাৰ চাহ বাগিচাৰ মাটিৰ ছাৰ্ভে কৰিবলৈ জিলা আয়ুক্তক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে।"এইদৰে কয় মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে ।
মুখ্যমন্ত্রীয়ে অখিল গগৈক কটাক্ষ কৰি কয়,"যিমান বেয়া পালেও আজিৰ দিনটোত সকলোৱে মোক ধন্যবাদ দিব লাগিছিল; কিন্তু লাল চালাম দিয়াসকলে বাধা দিছে । অৱশ্যে এই সকলোবোৰ নাটক । যি কৰিছে নাটকে কৰিছে। মোৰ লগত ফোনত কথা পাতে নে নাই মই নাজানো । অৱশ্যে নাটকৰো সীমা থকা উচিত । পাব্লিকত নাটক বিবেকৰ বিৰুদ্ধে গৈ কৰিব নালাগে । আজিৰ দিনটোত ৰাজনৈতিক নাটকৰ বিপৰীতে শ্ৰমিকৰ পক্ষত থিয় দিয়া উচিত । চাহ জনগোষ্ঠীৰ সংগঠনসমূহৰ লগত আলোচনা কৰি এই আইনখন অনা হৈছে । এই আইনখনত শ্ৰমিকসকলক অৱদান আছে । বিধানসভাত আজি হোৱা ঘটনাৰ বাবে মই চাহ শ্ৰমিকৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিম । অধ্যক্ষই মোৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ এটা দিন দিব । মই নাজানো যে মই এটা অনুষ্ঠান হৈ পৰিছো ।"
কংগ্ৰেছে শ্ৰমিকৰ উন্নয়নৰ কথা চিন্তা কৰা নাছিল :
"চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে কংগ্ৰেছক পূৰ্ণ সমৰ্থন কৰি আহিছিল যদিও কংগ্ৰেছে চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ উন্নয়নৰ কথা চিন্তা কৰা নাছিল । আমাৰ চৰকাৰে চাহ বাগিচাত পকী ৰাস্তাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে । বিদ্যুতৰ ব্যক্তিগত মিটাৰ আমি দিবলৈ সক্ষম হৈছো । খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । বিদ্যালয়ৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । এতিয়া চাহ বাগিচাত আমূল পৰিৱৰ্তন হৈছে । চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ বাবে মেডিকেল কলেজত আসন সংৰক্ষণ কৰা হৈছে । এইবাৰ ৬০খন আসন সংৰক্ষণ কৰা হৈছে । চাহ বাগিচাত মানৱ সম্পদ গঢ়াৰ নিৰৱ বিপ্লৱ আৰম্ভ হৈছে । আজি চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি ২৫০ টকা হৈছে । আৰু বৃদ্ধি কৰা হ'ব ।"মুখ্যমন্ত্রীয়ে এইদৰে কয় ।
দুশ বছৰৰ ত্যাগক বিধানসভাত স্বীকৃতি :
চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ জীৱনৰ অৰ্থবহ পৰিৱৰ্তন সন্দৰ্ভত মন্তব্য় কৰি মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়,"আজি চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ জীৱনলৈ অৰ্থবহ পৰিৱৰ্তন অনাৰ প্ৰয়াস কৰিছো । আজি অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি চাহ শ্ৰমিক সলক তেওঁলোকৰ দুশ বছৰৰ ত্যাগক এইখন বিধানসভাই স্বীকৃতি দিব বিচাৰিছো । চাহ শ্ৰমিকৰ ঝুমুৰক আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশ্বৰ দৰবাৰলৈ নিয়াৰ চেষ্টা কৰিছো । চাহ শ্ৰমিকক নায্যতা দিয়াৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা চলাই আহিছো । আজি সেই প্ৰচেষ্টাৰ এটা ল'জিকেল কনক্লুজনলৈ লৈ যাব বিচাৰিছো । বিধানসভাই এই আইনক মঞ্জুৰি দিয়াৰ লগে লগে চাহ শ্ৰমিকৰ দাসত্বৰ শৃংখলৰ পৰা মুক্তি দিব পাৰিম । চাহ বাগিচাৰ মালিকক ক্ষতিপূৰণ নিদিও । পাৰিলে শ্ৰমিকৰ ঘৰ বনাবলৈ টকা লম । চাহ বাগিচাৰ মালিক মাটিৰ মালিক নহয় । আজি আমি চিলিং আইনত অবৈধভাৱে সংলগ্ন কৰা শব্দৰ পৰা মুক্ত কৰিব খুজিছো । সদনত গৃহীত হোৱাৰ পাছত আসাম টি ক'ৰ্পৰেশ্যনৰ শ্ৰমিকৰ ঘৰ নিৰ্মাণৰ কাম আমি লগে লগে আৰম্ভ কৰিম । আৱাসিক কলনী আমি নিৰ্মাণ কৰি দিম ।"
মুখ্যমন্ত্রী -অখিল গগৈৰ বাক-বিতণ্ডা :
সদনত মুখ্যমন্ত্রীয়ে চাহ শ্ৰমিকৰ বাবে অনা আইনখনৰ প্ৰসংগত বক্তব্য প্ৰদান কৰি থাকোতে অখিল গগৈয়ে মুখ্যমন্ত্রীৰ তিনিখন বাগিচা আছে বুলি কোৱাৰ লগে লগে সদন উত্তপ্ত হৈ পৰে । মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "মোৰ চাহ বাগিচা নাই ।" অখিল গগৈৰ কথাত শাসকীয় দলৰ বিধায়কসকল উত্তেজিত হৈ পৰে । ইফালে, প্ৰণৱ বড়োক নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰাৰ কথা মুখ্যমন্ত্রীয়ে কোৱাৰ লগে লগে অখিল গগৈয়ে মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মাৰ হত্যা, সাৰদা কেলেংকাৰী, লুই বাৰ্জাৰ কেলেংকাৰীৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰে । লগে লগে সদন উত্তপ্ত হৈ পৰে । শাসকীয় দলৰ একাংশ বিধায়কে অখিল গগৈক হত্যাকাৰী আখ্যা দি সদনত হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে । অখিল গগৈয়ে থাৰ্ড মেচৰ পিষ্টলৰ কথা মনত আছে নেকি বুলিও মুখ্যমন্ত্রীক প্ৰশ্ন কৰে ।
মুখ্যমন্ত্রীয়েও ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰত অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে কেতবোৰ অভিযোগ আনে । ফলত বাক-বিতণ্ডাত সদনত হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় । ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে অখিল গগৈক চাহ শ্ৰমিকৰ হত্যকাৰী আখ্যা দিয়ে । অখিল গগৈ মুৰ্দাবাদ, চাহ শ্ৰমিক বিৰোধী অখিল গগৈ আদি শ্ল'গানেৰে সদন উত্তাল হৈ পৰে । আনকি মুখ্যমন্ত্রীয়ে অখিল গগৈক বাহিৰ কৰাৰ বাবেও অধ্যক্ষৰ প্ৰতি আহ্বান জনায় ।