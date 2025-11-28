ETV Bharat / state

ৰাজ্যৰ চাহ শ্ৰমিকে লাভ কৰিব মাটিৰ পট্টা : বিধানসভাত গৃহীত সংশোধনী আইন

মাটিৰ পট্টা পোৱাৰ পাছত ২০ বছৰ পৰ্যন্ত কৰিব নোৱাৰিব বিক্ৰী। বেংকত বন্ধকত ৰাখি ঋণ ল'ব পাৰিব ।

CM IN ASSAM ASSEMBLY WINTER SESSION
বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনত মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (ETV Bharat Assam)
Published : November 28, 2025 at 8:12 PM IST

গুৱাহাটী : 'ভাৰত মাতা কি জয়', 'হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জিন্দাবাদ' ধ্বনিৰে শুকুৰবাৰে মুখৰ কৰি তোলা হয় বিধানসভা । দীঘলীয়া বিতৰ্ক আৰু উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ মাজতে চাহ শ্ৰমিকক মাটিৰ পট্টা দিয়াৰ বাবে বিধানসভাত উত্থাপন কৰা সংশোধনী আইন গৃহীত হোৱাৰ লগে লগে শাসকীয় দলৰ বিধায়কসকলে শ্ল'গান দি চৰকাৰখনৰ গুণানুকীৰ্তন কৰে ।

বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ শুকুৰবাৰে চতুৰ্থ দিনা সদনত মন্ত্রী কেশৱ মহন্তই 'দ্য় আসাম ফিক্সেছন অৱ চিলিং অৱ লেণ্ড হ'ল্ডিংছ (সংশোধনী) আইন ২০২৫' উত্থাপন কৰে । উত্থাপন কৰাৰ পিছতে সংশোধনী আইনখনক লৈ যথেষ্ট বিতৰ্ক হোৱাৰ পাছত হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ মাজতে অধ্যক্ষই আইনখন গৃহীত কৰে । লক্ষণীয় বিষয় যে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে চাহ শ্ৰমিকৰ বাবে চৰকাৰখনে এক ডাঙৰ উপহাৰ আগবঢ়াইছে । ইফালে, চাহ বাগিচাৰ লোকক মাটিৰ পট্টা প্ৰদানৰ বাবে সদনত উত্থাপন কৰা আইনখনক লৈ সদনত ভাষণ ৰাখে মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।

মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "আজি এটা ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত । এখন ঐতিহাসিক আইন প্ৰণয়নৰ দিন । চাহ শ্ৰমিকসকলক আমাৰ জাতীয় জীৱনত অভূতপূৰ্ব অৱদান তথা বৰঙনি আছে; কিন্তু সময়ৰ সৈতে চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকল আগুৱাই যাব পৰা নাই । ২০১৬ চনত অসমত বিজেপিৰ চৰকাৰ আহোতে প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে চাহ শ্ৰমিকৰ জীৱনলৈ অৰ্থবহ পৰিৱৰ্তন অনাৰ বাবে কাম কৰিবলৈ আমাক কৈছিল । ২০১৬ চনত প্ৰথম চাহ শ্ৰমিকক বেংক একাউণ্টৰ অধিকাৰী কৰা হৈছিল । সাত লাখ বেংক একাউণ্ট কৰা হৈছিল । নগদ ধন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল । আমি অনুভৱ কৰিছিলো চাহ বাগিচাত কৰিবলগীয়া বহুত কাম আছে ।"

Assam Fixation of Ceiling on Land Holdings (Amendment) Act
ৰাজ্যৰ চাহ শ্ৰমিকে লাভ কৰিব মাটিৰ পট্টা (ETV Bharat Assam)

চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ বাবে সংৰক্ষিত হ'ল ভূমি :

সদনত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "আমি সদনত চাহ শ্ৰমিকৰ স্বাৰ্থৰ কথা ক'ব লওতে বিধেয়কখন পাৰিত হোৱাত বাধা দিব বিচাৰিছে । উচ্ছেদ চলিব । অখিলে বাধা দিব নোৱাৰে । আমি চিলিং এক্টত সংশোধন আনিছো । সুৰক্ষাৰ কথা আনিছো । চাহ বাগচাৰ লাইনৰ মাটি চৰকাৰীকৰণ হ'ব । থকাসকলে সেই মাটি পাব। বগিচাৰ ভিতৰতে এখন কমিটী বনোৱা হ'ব । যিসকল লোক যিখিনি মাটিত আছিল সেই মাটিখিনিৰ পট্টা পাব । পট্টা পোৱাৰ পাছত ২০ বছৰলৈ বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব । বেংকৰ পৰা ঋণ ল'ব পাৰিব । ২০ বছৰ পিছত বিক্ৰী কৰিব হ'লে সংশ্লিষ্ট চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিককহে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব । লাইনৰ মাটি চাহ শ্ৰমিকৰ হাততে থাকিব । আমি চিৰদিনৰ বাবে চাহ বাগিচাৰ মাটি চাহ শ্ৰমিকৰ বাবে সংৰক্ষিত কৰিব বিচাৰিছো । এই আইনখনক সকলোৱে স্বীকৃতি দিব লাগে ।"

"আজিৰ সদনে এক নতুন ইতিহাস ৰচনা কৰিবলৈ গৈছে । চাহ শ্ৰমিকৰ ৩ লাখ পৰিয়ালে মাটিৰ অধিকাৰ পাব । পুনৰ আমাৰ চৰকাৰ হ'লে ৩ লাখ পৰিয়ালক ঘৰ বনাবলৈ সহায় কৰিম । দুমাহৰ ভিতৰত চাহ শ্ৰমিকৰ ঘৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ আঁচনিখন আৰম্ভ কৰিম । প্ৰতিখন জিলাৰ চাহ বাগিচাৰ মাটিৰ ছাৰ্ভে কৰিবলৈ জিলা আয়ুক্তক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে।"এইদৰে কয় মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে ।

বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনত মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (ETV Bharat Assam)

মুখ্যমন্ত্রীয়ে অখিল গগৈক কটাক্ষ কৰি কয়,"যিমান বেয়া পালেও আজিৰ দিনটোত সকলোৱে মোক ধন্যবাদ দিব লাগিছিল; কিন্তু লাল চালাম দিয়াসকলে বাধা দিছে । অৱশ্যে এই সকলোবোৰ নাটক । যি কৰিছে নাটকে কৰিছে। মোৰ লগত ফোনত কথা পাতে নে নাই মই নাজানো । অৱশ্যে নাটকৰো সীমা থকা উচিত । পাব্লিকত নাটক বিবেকৰ বিৰুদ্ধে গৈ কৰিব নালাগে । আজিৰ দিনটোত ৰাজনৈতিক নাটকৰ বিপৰীতে শ্ৰমিকৰ পক্ষত থিয় দিয়া উচিত । চাহ জনগোষ্ঠীৰ সংগঠনসমূহৰ লগত আলোচনা কৰি এই আইনখন অনা হৈছে । এই আইনখনত শ্ৰমিকসকলক অৱদান আছে । বিধানসভাত আজি হোৱা ঘটনাৰ বাবে মই চাহ শ্ৰমিকৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিম । অধ্যক্ষই মোৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ এটা দিন দিব । মই নাজানো যে মই এটা অনুষ্ঠান হৈ পৰিছো ।"

কংগ্ৰেছে শ্ৰমিকৰ উন্নয়নৰ কথা চিন্তা কৰা নাছিল :

"চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে কংগ্ৰেছক পূৰ্ণ সমৰ্থন কৰি আহিছিল যদিও কংগ্ৰেছে চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ উন্নয়নৰ কথা চিন্তা কৰা নাছিল । আমাৰ চৰকাৰে চাহ বাগিচাত পকী ৰাস্তাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে । বিদ্যুতৰ ব্যক্তিগত মিটাৰ আমি দিবলৈ সক্ষম হৈছো । খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । বিদ্যালয়ৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । এতিয়া চাহ বাগিচাত আমূল পৰিৱৰ্তন হৈছে । চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ বাবে মেডিকেল কলেজত আসন সংৰক্ষণ কৰা হৈছে । এইবাৰ ৬০খন আসন সংৰক্ষণ কৰা হৈছে । চাহ বাগিচাত মানৱ সম্পদ গঢ়াৰ নিৰৱ বিপ্লৱ আৰম্ভ হৈছে । আজি চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি ২৫০ টকা হৈছে । আৰু বৃদ্ধি কৰা হ'ব ।"মুখ্যমন্ত্রীয়ে এইদৰে কয় ।

দুশ বছৰৰ ত্যাগক বিধানসভাত স্বীকৃতি :

চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ জীৱনৰ অৰ্থবহ পৰিৱৰ্তন সন্দৰ্ভত মন্তব্য় কৰি মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়,"আজি চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ জীৱনলৈ অৰ্থবহ পৰিৱৰ্তন অনাৰ প্ৰয়াস কৰিছো । আজি অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি চাহ শ্ৰমিক সলক তেওঁলোকৰ দুশ বছৰৰ ত্যাগক এইখন বিধানসভাই স্বীকৃতি দিব বিচাৰিছো । চাহ শ্ৰমিকৰ ঝুমুৰক আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশ্বৰ দৰবাৰলৈ নিয়াৰ চেষ্টা কৰিছো । চাহ শ্ৰমিকক নায্যতা দিয়াৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা চলাই আহিছো । আজি সেই প্ৰচেষ্টাৰ এটা ল'জিকেল কনক্লুজনলৈ লৈ যাব বিচাৰিছো । বিধানসভাই এই আইনক মঞ্জুৰি দিয়াৰ লগে লগে চাহ শ্ৰমিকৰ দাসত্বৰ শৃংখলৰ পৰা মুক্তি দিব পাৰিম । চাহ বাগিচাৰ মালিকক ক্ষতিপূৰণ নিদিও । পাৰিলে শ্ৰমিকৰ ঘৰ বনাবলৈ টকা লম । চাহ বাগিচাৰ মালিক মাটিৰ মালিক নহয় । আজি আমি চিলিং আইনত অবৈধভাৱে সংলগ্ন কৰা শব্দৰ পৰা মুক্ত কৰিব খুজিছো । সদনত গৃহীত হোৱাৰ পাছত আসাম টি ক'ৰ্পৰেশ্যনৰ শ্ৰমিকৰ ঘৰ নিৰ্মাণৰ কাম আমি লগে লগে আৰম্ভ কৰিম । আৱাসিক কলনী আমি নিৰ্মাণ কৰি দিম ।"

মুখ্যমন্ত্রী -অখিল গগৈৰ বাক-বিতণ্ডা :

সদনত মুখ্যমন্ত্রীয়ে চাহ শ্ৰমিকৰ বাবে অনা আইনখনৰ প্ৰসংগত বক্তব্য প্ৰদান কৰি থাকোতে অখিল গগৈয়ে মুখ্যমন্ত্রীৰ তিনিখন বাগিচা আছে বুলি কোৱাৰ লগে লগে সদন উত্তপ্ত হৈ পৰে । মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "মোৰ চাহ বাগিচা নাই ।" অখিল গগৈৰ কথাত শাসকীয় দলৰ বিধায়কসকল উত্তেজিত হৈ পৰে । ইফালে, প্ৰণৱ বড়োক নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰাৰ কথা মুখ্যমন্ত্রীয়ে কোৱাৰ লগে লগে অখিল গগৈয়ে মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মাৰ হত্যা, সাৰদা কেলেংকাৰী, লুই বাৰ্জাৰ কেলেংকাৰীৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰে । লগে লগে সদন উত্তপ্ত হৈ পৰে । শাসকীয় দলৰ একাংশ বিধায়কে অখিল গগৈক হত্যাকাৰী আখ্যা দি সদনত হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে । অখিল গগৈয়ে থাৰ্ড মেচৰ পিষ্টলৰ কথা মনত আছে নেকি বুলিও মুখ্যমন্ত্রীক প্ৰশ্ন কৰে ।

মুখ্যমন্ত্রীয়েও ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰত অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে কেতবোৰ অভিযোগ আনে । ফলত বাক-বিতণ্ডাত সদনত হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় । ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে অখিল গগৈক চাহ শ্ৰমিকৰ হত্যকাৰী আখ্যা দিয়ে । অখিল গগৈ মুৰ্দাবাদ, চাহ শ্ৰমিক বিৰোধী অখিল গগৈ আদি শ্ল'গানেৰে সদন উত্তাল হৈ পৰে । আনকি মুখ্যমন্ত্রীয়ে অখিল গগৈক বাহিৰ কৰাৰ বাবেও অধ্যক্ষৰ প্ৰতি আহ্বান জনায় ।

