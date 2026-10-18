ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি প্ৰাণ আহুতি দিয়া কৃষকৰ তেজেধোৱা কাহিনীৰ সাক্ষী 'ফুলগুৰি ধেৱা'

ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি প্ৰাণ আহুতি দিয়া কৃষকৰ তেজেধোৱা কাহিনীৰ সাক্ষী 'ফুলগুৰি ধেৱা'
দেশৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ পূৰ্বেই ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে দিয়া এখন যুঁজ । 'ফুলগুৰি ধেৱা'ৰ ঐতিহাসিক কাহিনী ।
Published : October 18, 2026 at 1:32 PM IST
গুৱাহাটী: ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে অসমীয়াৰ যুঁজৰ কথা কৈ থাকিলেও যেন ওৰ নপৰে । বহু সাহসী অসমীয়া বীৰ-বীৰাংগনাৰ উপৰিও সাধাৰণ খাতিখোৱা লোকেও ব্ৰিটিছ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম কৰি ইতিহাসত নিজৰ নাম খোদিত কৰি গৈছে । বহু হৃদয়বিদাৰক কাহিনীয়ে আজিও দুচকু সেমেকাই তোলে । তেনে এক কাহিনী হৈছে 'ফুলগুৰি ধেৱা' ।
১৮৬১ চনত অসমৰ নগাঁও জিলাৰ ফুলগুৰি অঞ্চলত ব্ৰিটিছ শাসকৰ বিৰুদ্ধে এক ঐতিহাসিক গণ-আন্দোলন গঢ়ি উঠিছিল । ইতিহাসত এই আন্দোলনক 'ফুলগুৰি ধেৱা' বুলি জনা যায় । ই কেৱল অসমৰে নহয়, বৰং সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাসত ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমটো সফল আৰু সংগঠিত কৃষক বিদ্ৰোহ আছিল ।
১৯৬১ চনৰ ১৮ অক্টোবৰতে ইংৰাজৰ অত্যাচাৰী শাসনৰ বিৰুদ্ধে সাহসেৰে ওলাই আহি ৰহাৰ ফুলগুৰিৰ কৃষকসকল ৰণত নামিছিল । এই বিশেষ দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৃষকসকলক শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰে । সামাজিকমাধ্যমযোগে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি তেওঁ লিখে,
"স্বাধীনতাৰ সূৰ্যোদয়ৰ বহু পূৰ্বেই অসমৰ মাটিত জ্বলি উঠিছিল অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদৰ এক শক্তিশালী জুই । ১৮৬১ চনৰ অক্টোবৰ মাহত বৃহত্তৰ ফুলগুৰি অঞ্চলৰ কৃষকসকলে ব্ৰিটিছ ৰাজৰ অত্যাচাৰী কৰনীতিৰ বিৰুদ্ধে সাহস, ঐক্য আৰু আত্মমৰ্যাদাৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল ।"
তেওঁ লগতে লিখে,
"ফুলগুৰি ধেৱা কৃষক বিদ্ৰোহৰ লগতে আছিল অন্যায়ৰ সন্মুখত মূৰ নত নকৰা অসমৰ জনসাধাৰণৰ অদম্য সাহস আৰু ন্যায়ৰ বাবে যুঁজ দিয়াৰ এক গৌৰৱোজ্জ্বল অধ্যায় । ফুলগুৰি ধেৱাৰ প্ৰতিগৰাকী বীৰ শ্বহীদলৈ জনালোঁ সশ্ৰদ্ধ প্ৰণিপাত ।"
কেনেকৈ এই বিদ্ৰোহৰ আৰম্ভণি হৈছিল
১৮২৬ চনৰ ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ পিছত ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে অসমৰ শাসনভাৰ নিজৰ হাতলৈ লয় । শাসনত বহিয়েই ব্ৰিটিছ চৰকাৰে থলুৱা জনসাধাৰণৰ ওপৰত নানা ধৰণৰ নতুন কৰ আৰোপ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ।
ফুলগুৰি ধেৱাৰ মূল কাৰণসমূহ:
- আফিঙৰ খেতি নিষিদ্ধকৰণ
সেই সময়ত অসমৰ বিশেষকৈ তিৱা আৰু অন্যান্য জনজাতীয় কৃষকসকলে নিজৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে কানি বা আফিঙৰ খেতি কৰিছিল । ১৮৬০ চনত ব্ৰিটিছ চৰকাৰে ব্যক্তিগত আফিং খেতি সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ কৰে আৰু চৰকাৰী দোকানৰ জৰিয়তে উচ্চ মূল্যত আফিং বিক্ৰী কৰিবলৈ লয় । ইয়াৰ ফলত কৃষকসকল অৰ্থনৈতিকভাৱে জুৰুলা হৈ পৰে ।
- গুৱা-পাণৰ ওপৰত কৰৰ উৰাবাতৰি
কানি খেতি বন্ধ কৰাৰ পিছতেই ফুলগুৰি অঞ্চলত এটা খবৰ বিয়পি পৰে যে ব্ৰিটিছে এতিয়া কৃষকৰ ঘৰুৱা তামোল-পাণ আৰু শাক-পাচলিৰ ওপৰতো কৰ বহুৱাব । এই উৰাবাতৰিয়ে খাতি খোৱা কৃষকসকলক অতিষ্ঠ কৰি তোলে ।
- আয়কৰ আৰু অনুজ্ঞাপত্ৰ কৰ
১৮৬০ চনৰ পৰা ব্ৰিটিছে নতুনকৈ আয়কৰ আৰু অনুজ্ঞাপত্ৰ কৰ আৰোপ কৰে, যাৰ বোজা সাধাৰণ কৃষকে বহন কৰিব পৰা নাছিল ।
- লেফ্টেনেণ্ট চিংগাৰক হত্যা
ব্ৰিটিছৰ এই বৈষম্যমূলক নীতিৰ প্ৰতিবাদত ১৮৬১ চনত ফুলগুৰিৰ কৃষকসকলে শান্তিপূৰ্ণভাৱে প্ৰতিবাদ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় । ১৮৬১ চনৰ ১৫ অক্টোবৰৰ পৰা ফুলগুৰিত এখন বিশাল ৰাইজ মেল বহিছিল, য’ত প্ৰায় ৩,০০০ কৃষকে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । কৃষকসকলে নগাঁৱৰ জিলাধিপতি হৰ্বাট পিয়ক সাক্ষাৎ কৰি তেওঁলোকৰ সমস্যাসমূহ জনাবলৈ গৈছিল । কিন্তু তেওঁ কৃষকসকলক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰি খেদি পঠিয়ায় ।
ইয়াৰ পিছত, ১৮ অক্টোবৰত পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ ব্ৰিটিছ সেনা বিষয়া লেফ্টেনেণ্ট চিংগাৰে সশস্ত্ৰ আৰক্ষী বাহিনী লৈ ফুলগুৰিৰ ৰাইজ মেলত উপস্থিত হয় । চিংগাৰে সমবেত কৃষকসকলক তাৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ আদেশ দিয়ে আৰু তেওঁলোকৰ হাতত থকা লাঠীবোৰ কাঢ়ি ল’বলৈ চেষ্টা কৰে ।
এই কাৰ্যত ক্ষুব্ধ হৈ পৰা কৃষকসকলে নিজৰ আত্মৰক্ষাৰ বাবে লাঠীৰে ব্ৰিটিছ বিষয়াগৰাকীক আক্ৰমণ কৰে । থিতাতে লেফ্টেনেণ্ট চিংগাৰৰ মৃত্যু হয় আৰু তেওঁৰ মৃতদেহটো ওচৰৰে কলং নদীত পেলাই দিয়া হয় ।
- ব্ৰিটিছৰ নৃশংসতা আৰু দমন নীতি
চিংগাৰৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱাৰ পিছত ব্ৰিটিছ চৰকাৰ সক্ৰিয় হৈ পৰে । তেজপুৰ আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা অতিৰিক্ত সেনাবাহিনী মাতি আনি ফুলগুৰি অঞ্চলত এক ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰা হয় । ব্ৰিটিছ সেনাই গাঁৱে গাঁৱে সোমাই নিৰীহ লোকক হত্যা কৰে, ঘৰ-দুৱাৰ জ্বলাই দিয়ে আৰু মহিলাসকলক নিৰ্যাতন চলায় ।
বিদ্ৰোহৰ নেতৃত্ব দিয়াৰ অপৰাধত বহুতো কৃষকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় । ইয়াৰে ভিতৰত লক্ষ্মণ সিং ডেকা, সংবৰ লালুং আৰু মহীনাথ সিং ডেকা আদি বীৰ কৃষকসকলক ব্ৰিটিছে ফাঁচী কাঠত ওলমায় । আন বহুতো সতীৰ্থক কালাপানীলৈ নিৰ্বাসন দিয়া হয় ।
ফুলগুৰি ধেৱা কেৱল কৃষকসকলৰে সংঘাত নাছিল, এয়া আছিল শোষিত শ্ৰেণীৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ এক ঐতিহাসিক সংগ্ৰাম । বৰ্তমান ফুলগুৰিত এই বিদ্ৰোহৰ শ্বহীদসকলৰ স্মৃতিত এক সুন্দৰ শ্বহীদ স্মাৰক নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । প্ৰতি বছৰে ১৮ অক্টোবৰ দিনটোত সমগ্ৰ অসমতে এই বীৰ মহানায়কসকলক শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰা হয় ।
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকায়ো সামাজিক মাধ্য়মযোগে ফুলগুৰি ধেৱাৰ শ্বহীদসকলক স্মৰণ কৰে । তেওঁ লিখে,
"১৮৬১ চনৰ ১৮ অক্টোবৰ- অসমৰ ইতিহাসৰ এটা বিশেষ দিন । প্ৰাপ্য অধিকাৰৰ বাবে আজিৰ দিনটোতে বহুকেইগৰাকী নিৰীহ নগঞা কৃষকৰ বুকুৰ কেঁচা তেজেৰে ৰাঙলী হৈছিল ৰাজপথ । অত্যাচাৰী ব্ৰিটিছৰ অপশাসন আৰু শোষণৰ বিৰুদ্ধে নগাঁৱৰ কৃষক ৰাইজৰ সংগ্ৰামী ইতিহাসৰ অন্যতম এক অম্লান নিদৰ্শন হৈছে ফুলগুৰি ধেৱা অথবা ফুলগুৰি বিদ্ৰোহ । ফুলগুৰিত ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ শোষণ, দমন আৰু অন্যায়ভাৱে কৰ সংগ্ৰহৰ বিৰুদ্ধে সাহসেৰে যুঁজ দি আত্মবলিদান দিয়া অমৰ শ্বহীদসকলক আজিৰ দিনটোত গভীৰ শ্ৰদ্ধাৰে সুঁৱৰিছোঁ ।"
একেদৰে মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱেও শ্বহীদসকলক স্মৰণ কৰি সামাজিক মাধ্য়মত লিখে,
"১৮৬১ চনৰ আজিৰ দিনটোতে ব্ৰিটিছৰ অন্যায় আৰু শোষণৰ বিৰুদ্ধে নগাঁও জিলাৰ ফুলগুৰিত সংঘটিত ঐতিহাসিক কৃষক বিদ্ৰোহৰ শ্বহীদসকললৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰিছোঁ । ঔপনিৱেশিক শাসনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰা স্বাধীনতাকামী কৃষকসকলৰ ত্যাগ আৰু বীৰত্বৰ আদৰ্শ অসমৰ ইতিহাসত চিৰদিন স্মৰণীয় হৈ থাকিব ।"