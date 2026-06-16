ETV Bharat / state

ৰাজ্যিক বাজেটৰ পূৰ্বে ৰাজহ সংগ্ৰহ শক্তিশালী কৰাত গুৰুত্ব বিত্তমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ

বিধানসভাত প্ৰথমখন ৰাজ্যিক বাজেট দাখিল কৰাৰ পূৰ্বে সোমবাৰে গুৱাহাটীৰ কৰ ভৱনত অসমৰ বিত্তমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ সভাপতিত্বত কৰ আয়ুক্তৰ সম্পূৰ্ণ পৰ্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ।

Assam Finance Minister
কৰ ভৱনত পৰ্যালোচনা বৈঠক (ANI)
author img

By ANI

Published : June 16, 2026 at 9:16 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: অহা জুলাই মাহত অসম বিধানসভাত নিজৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ প্ৰথমখন বাজেট দাখিল কৰিব এনডিএ চৰকাৰে ৷ বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে বাজেট দাখিল কৰিব ৷ বিধানসভাত প্ৰথমখন ৰাজ্যিক বাজেট দাখিল কৰাৰ পূৰ্বে সোমবাৰে গুৱাহাটীৰ কৰ ভৱনত অসমৰ বিত্তমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ সভাপতিত্বত কৰ আয়ুক্তৰ সম্পূৰ্ণ পৰ্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ।

এই বৈঠকত বিভাগটোৰ কাম-কাজৰ মূল্যায়ন কৰি ৰাজহ সংগ্ৰহ শক্তিশালী কৰাৰ কৌশল সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা হয় । ৰাজ্যখনৰ কৰ ভিত্তি সম্প্ৰসাৰণ আৰু ৰাজহ আহৰণৰ বাবে প্ৰযুক্তিৰ সহায় লোৱাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় । ৰাজ্যিক বিত্তমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ এক বিবৃতি অনুসৰি, বৈঠকৰ সময়ত কৰ আয়ুক্তই বিভাগটোৰ কাম-কাজ, ৰাজহৰ ধাৰা, কাৰ্যকৰীকৰণ পদ্ধতি আৰু চলি থকা পদক্ষেপসমূহৰ ওপৰত এক আভাস দাঙি ধৰে ।

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৰ ভৱনত উপস্থিত জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভাৰ্চুৱেলী অংশগ্ৰহণ কৰা ক্ষেত্ৰ পৰ্যায়ৰ কৰ বিষয়াসকলৰ সৈতেও বিশদভাৱে মত বিনিময় কৰে । অহা ৬ জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব ১৬ সংখ্যক অসম বিধানসভাৰ প্ৰথম বাজেট অধিৱেশন ।

সৎ কৰদাতা আৰু ব্যৱসায়ীসকলৰ ওপৰত কোনো অতিৰিক্ত কৰৰ বোজা নিদিয়াকৈ ৰাজ্যৰ বাবে ৰাজহ বৃদ্ধিৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি বিত্তমন্ত্ৰী বৰুৱাই কৰ ভিত্তি সম্প্ৰসাৰণ আৰু অধিক যোগ্য ব্যক্তি আৰু সংস্থাক কৰৰ অধীনলৈ অনাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।

তেওঁ উল্লেখ কৰে যে অসমৰ কৰদাতা-জনসংখ্যাৰ অনুপাত ৰাষ্ট্ৰীয় গড়ৰ অলপ তলত আছে আৰু স্বেচ্ছামূলক অনুসৰণৰ উন্নতি আৰু কৰ কভাৰেজ বহল কৰাৰ বাবে বিষয়াসকলক কেন্দ্ৰীভূত প্ৰচেষ্টা হাতত ল’বলৈ আহ্বান জনায় । বিত্তমন্ত্ৰীয়ে বিভাগটোক কৰ আহৰণৰ সম্ভাব্য ব্যৱধান চিনাক্ত কৰিবলৈ আৰু ৰাজহ ফাঁকি ৰোধৰ বাবে নিৰীক্ষণ ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ।

তেওঁ প্ৰৱঞ্চনামূলক কৰ প্ৰথা ৰোধ কৰাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থাসমূহৰ পৰ্যালোচনা কৰে আৰু কৰ প্ৰশাসনৰ স্বচ্ছতা বৃদ্ধি কৰে । ৰাজ্যখনৰ ৰাজহ বৃদ্ধিৰ দিশত ব্যৱসায়িক আৰু ব্যৱসায়িক সমাজৰ উল্লেখযোগ্য অৱদানক স্বীকৃতি দি বিত্তমন্ত্ৰীয়ে বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ দিয়ে যে প্ৰকৃত ব্যৱসায়ী আৰু এই নিয়ম মানি চলা কৰদাতাসকলক যাতে সুবিধা আৰু উৎসাহিত কৰা হয় ।

একে সময়তে তেওঁ কৰ প্ৰতিবেদনত অস্বাভাৱিক ধাৰা বা অসামঞ্জস্যতা দেখুওৱা খণ্ড আৰু প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ ওপৰত অধিক নিবিড় নিৰীক্ষণৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । বৈঠকত কৰ প্ৰশাসন উন্নত কৰাৰ বাবে উন্নত প্ৰযুক্তিগত সমাধান গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰতো আলোচনা কৰা হয়, য’ত সামগ্ৰীৰ গতিবিধিৰ উন্নত অনুসৰণৰ ব্যৱস্থা আৰু ন্যূনতম মানৱ হস্তক্ষেপৰ সৈতে অনুসৰণ ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰা আদিও আলোচনা কৰা হয় ।

বিভাগটোৰ ভিতৰত দক্ষতা, স্বচ্ছতা আৰু জবাবদিহিতা বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযুক্তিয়ে অধিক ভূমিকা ল’ব লাগিব বুলি বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । কেডাৰ পুনৰ গঠন আৰু কৰ আয়ুক্তৰ সাংগঠনিক কাঠামো শক্তিশালী কৰাৰ সৈতে জড়িত বিষয়সমূহো বিতংভাৱে আলোচনা কৰা হয় । জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলে প্ৰশাসনিক সংস্কাৰ আৰু সামৰ্থ বৃদ্ধিৰ সন্দৰ্ভত তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শসমূহ সদৰী কৰে, যাতে বিভাগটোৱে ভৱিষ্যতৰ প্ৰত্যাহ্বানসমূহ অধিক ফলপ্ৰসূভাৱে মোকাবিলা কৰিব পাৰে ।

লগতে পঢ়ক: বিশ্বৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ তথা সুন্দৰ বিমানবন্দৰৰ তালিকাত অসমৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ

TAGGED:

অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিবেশন
বিত্তমন্ত্ৰী
ৰাজ্যিক বাজেট
ৰাজহ
ASSAM FINANCE MINISTER

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.