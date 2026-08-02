ETV Bharat / state

লোকপিয়লৰ স্ব-গণনা সম্পন্ন : প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকক সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণৰ আহ্বান বিত্তমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ

বিত্তমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ লগতে নিজ ঘৰতে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়েও লোকপিয়লৰ স্ব-গণনা সম্পন্ন কৰে ৷

Census 2027 process
লোকপিয়লৰ স্ব-গণনা সম্পন্ন (Jayanta Malla Baruah's FB Page)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 2, 2026 at 4:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : ৰাজ্যত দেওবাৰৰ পৰা লোকপিয়ল ২০২৭ ৰ স্ব-গণনা আৰম্ভ হৈছে । এই লোকপিয়ল দুটা পৰ্যায়ত ডিজিটেল পদ্ধতিৰে সম্পন্ন হ'ব । স্ব-গণনা ১৬ আগষ্টত সমাপ্ত হোৱাৰ পাছতে ১৭ আগষ্টৰ পৰা গণনাকাৰী বিষয়া ঘৰে ঘৰে যাব ।

ইফালে দেওবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা লোকপিয়লৰ স্ব-গণনা বিত্তমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই নিজ বাসগৃহত সফলতাৰে সম্পূৰ্ণ কৰে । প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পাছত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকক এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যসূচীত স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।

স্ব-গণনা ​প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "অনলাইন স্ব-গণনা অতি সহজ । পৰিয়ালৰ যিকোনো সদস্যই স্মাৰ্টফোন বা ইণ্টাৰনেটৰ সুবিধা থকা সঁজুলিৰে চৰকাৰী পৰ্টেল https://se.census.gov.in-ত গৈ এই প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰিব পাৰিব । স্ব-গণনাৰ সময়ত ঘৰৰ প্ৰকাৰ, পানী নিষ্কাশন, এলপিজি সংযোগ, স্মাৰ্টফোন, ডিছ টিভি আদিৰ মৌলিক তথ্যৰ লগতে বাসগৃহৰ জিপিএছ স্থান সংৰক্ষণ কৰিব পাৰিব ।"

​মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গুৰুত্ব আৰোপ কৰি কয়, "লোকপিয়লৰ জৰিয়তে সংগ্ৰহ কৰা এই তথ্যসমূহে ভৱিষ্যতৰ ৰাজহুৱা নীতি আৰু উন্নয়নমূলক আঁচনিসমূহ যুগুত কৰাত এক নিৰ্ণায়ক ভূমিকা পালন কৰিব । গতিকে এই ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰাটো প্ৰতিজন নাগৰিকৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য । এই স্ব-গণনাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো ২ আগষ্টৰ পৰা ১৬ আগষ্টলৈ চলিব । ইয়াৰ পাছতে ১৭ আগষ্টৰ পৰা চৰকাৰীভাৱে নিযুক্ত গণনাকাৰী সকলে প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ ঘৰে ঘৰে গৈ তথ্যসমূহৰ সত্যতা পৰীক্ষা কৰিব । অহা বছৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত লোকপিয়লৰ দ্বিতীয় পৰ্যায় আৰম্ভ হ'ব ।"

​লোকপিয়ল কাৰ্যসূচীৰ সৈতে জড়িত সকলো বিষয়া-কৰ্মচাৰীক অভিনন্দন জনাই মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰতিটো পৰিয়ালকে নিজৰ স্ব-গণনা প্ৰক্ৰিয়া সময়মতে সম্পূৰ্ণ কৰি ভাৰতৰ এক শক্তিশালী আৰু তথ্যনিৰ্ভৰ ভৱিষ্যত গঢ়াত অৰিহণা যোগাবলৈ পুনৰ আহ্বান জনায় ।

ইফালে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দেওবাৰে নিজৰ পৰিয়ালৰ স্বগণনা সম্পূৰ্ণ কৰে ।

সামাজিক মাধ্যমযোগে এই কথা সদৰী কৰি মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "হয়তো অৱগত হৈছেই যে আজিৰে পৰা অসমত লোকপিয়ল ২০২৭ৰ অনলাইন স্বগণনা আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ হ'ল আৰু এতিয়া ঘৰত বহিয়েই অতি সহজে নিজৰ পৰিয়ালৰ তথ্য নিজেই পূৰণ কৰি লোকপিয়লত অংশগ্ৰহণ কৰিব পৰা যাব । বিলম্ব নকৰি এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যসূচীৰ অংশীদাৰ হ'বলৈ আটাইলৈ আন্তৰিক আহ্বান জনালো ।"

উল্লেখ্য যে, অসমত লোকপিয়ল ২০২৭ৰ প্ৰক্ৰিয়া দুটা পৰ্যায়ত সম্পন্ন হ'ব । প্ৰথম পৰ্যায়ৰ 'গৃহ তালিকা আৰু গৃহ গণনা' ১৭ আগষ্টৰ পৰা ১৫ ছেপ্টেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব । ​আনহাতে ২ আগষ্টৰ পৰা ১৬ আগষ্টৰ ভিতৰত নাগৰিকসকলে সুৰক্ষিত প'ৰ্টেলৰ জৰিয়তে স্বগণনা প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰিব পাৰিব ।

লগতে পঢ়ক : বানপীড়িতৰ বাবে ২১ কোটি টকাৰ অনুদান নীতা আম্বানীৰ; মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ

লগতে পঢ়ক : ২ আগষ্টৰ পৰা ৰাজ্যত লোকপিয়লৰ স্ব-গণনা : বানপীড়িত জিলাত সাময়িকভাৱে স্থগিত

TAGGED:

বিত্তমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা
লোকপিয়ল ২০২৭ ৰ স্ব গণনা
লোকপিয়ল ২০২৭
অসমত লোকপিয়ল ২০২৭ৰ প্ৰক্ৰিয়া
CENSUS 2027

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.