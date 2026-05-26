ভাৰতৰ জনগাঁথনিগত পৰিৱৰ্তন : কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পদক্ষেপক আদৰণি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ

অসমে দীৰ্ঘদিন ধৰি জনগাঁথনিগত পৰিৱৰ্তনৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অভিযোগ ৷

Himanta Biswa Sarma
মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ফাইল ফটো (ANI)
By PTI

Published : May 26, 2026 at 10:05 PM IST

গুৱাহাটী: ভাৰতৰ জনগাঁথনিগত পৰিৱৰ্তনৰ বিষয়টোক গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ মঙলবাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এক উচ্চস্তৰীয় সমিতি গঠনৰ কথা ঘোষণা কৰে ৷ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাইছে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই কয় যে, অসমে দীৰ্ঘদিন ধৰি জনগাঁথনিগত পৰিৱৰ্তনৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে ৷

কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে মঙলবাৰে ঘোষণা কৰে যে কেন্দ্ৰই উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ প্ৰকাশ প্ৰভাকৰ নাওলেকাৰৰ নেতৃত্বত এখন উচ্চস্তৰীয় সমিতি গঠন কৰিব ৷ যি সমিতিয়ে সমগ্ৰ ভাৰতত অবৈধ অনুপ্ৰৱেশ আৰু অন্যান্য অস্বাভাৱিক কাৰণৰ বাবে হোৱা জনগাঁথনিগত পৰিৱৰ্তনৰ মূল্যায়ন কৰিব ৷

গৃহমন্ত্ৰীৰ এই ঘোষণাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হিচাপে ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যম এক্সত এটা পোষ্ট কৰে ৷ পোষ্টটোত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘অবৈধ অনুপ্ৰৱেশ আৰু অস্বাভাৱিক জনগাঁথনিৰ পৰিৱৰ্তন কেৱল যিকোনো এখন ৰাজ্যৰ বাবে চিন্তাৰ বিষয় নহয়, বৰং ই ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা, সাংস্কৃতিক পৰিচয় আৰু সামাজিক ভাৰসাম্যৰ সৈতে জড়িত এক গুৰুতৰ বিষয় ।’’ তেওঁ লগতে কয় যে, এই প্ৰত্যাহ্বানৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ এখন উচ্চস্তৰীয় সমিতি গঠন কৰাটো এক সঠিক দৃষ্টিভংগী আৰু নিৰ্ণায়ক পদক্ষেপ ৷

‘‘মাননীয় অমিত শ্বাহজী ডাঙৰীয়াৰ গতিশীল নেতৃত্বত এই সমিতিয়ে সমগ্ৰ দেশতে অস্বাভাৱিক হাৰত হৈ থকা জনগাঁথনিগত পৰিৱৰ্তনসমূহ অধ্যয়ন কৰি সুনিৰ্দিষ্ট সমাধানৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াব । ইয়াৰ দ্বাৰা ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা আৰু অধিক শক্তিশালী হ'ব আৰু সীমান্ত অঞ্চলৰ গুৰুতৰ সমস্যাসমূহৰ সমাধান সম্ভৱ হ'ব’’ বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় ৷ অসমে দীৰ্ঘদিন ধৰি জনগাঁথনি পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈ অহা বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই অভিযোগ উত্থাপন কৰে ৷

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, ‘‘আমাৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, জনজাতীয় সমাজ আৰু খিলঞ্জীয়াৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই পদক্ষেপ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি প্ৰমাণিত হ'ব । আমি নিশ্চিত যে এই সমিতিয়ে ভাৰতৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব ।’’

সমিতি গঠনৰ কথা ঘোষণা কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শ্বাহে কয় যে অনুপ্ৰৱেশ আৰু অন্যান্য কাৰণত জনগাঁথনিৰ অস্বাভাৱিক পৰিৱৰ্তন ঘটিছে ৷ যিয়ে যিকোনো জাতিৰ বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি এক গুৰুতৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিছে ।

বিগত বৰ্ষৰ স্বাধীনতা দিৱসত লালকিল্লাত দিয়া ভাষণত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই সমস্যাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ উচ্চ পৰ্যায়ৰ জনগাঁথনিগত অভিযানৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কৈছিল যে অবৈধ অনুপ্ৰৱেশৰ জৰিয়তে দেশৰ জনগাঁথনি সলনি কৰাৰ বাবে পূৰ্বপৰিকল্পিত ষড়যন্ত্ৰ চলিছে ৷ যেতিয়া জনগাঁথনিৰ পৰিৱৰ্তন ঘটে, বিশেষকৈ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত তেতিয়া ই ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ বাবে ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰে বুলিও প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভাষণত উল্লেখ কৰিছিল ।

