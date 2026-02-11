বিদেশলৈ ৰপ্তানি অসমৰ ৪০ মিলিয়ন কেজি চাহ : পুনৰ চাহবিশ্বৰ নেতৃত্বত অসম

বিদেশলৈ ৰপ্তানি অসমৰ ৪০ মিলিয়ন কেজি চাহ : পুনৰ চাহবিশ্বৰ নেতৃত্বত অসম
অৰ্থডক্স চাহ উৎপাদনত অসমৰ অগ্ৰগতি । সংবাদমেলত অসমৰ চাহৰ সাফল্যৰ খতিয়ান মুখ্যমন্ত্রীৰ ।
Published : February 11, 2026 at 5:02 PM IST
গুৱাহাটী : চাহৰ বাবে বিখ্যাত অসমৰ বাবে ভাল খবৰ । ৰাজ্যখনত বৃদ্ধি পাইছে চাহৰ উৎপাদন । ২০২৫-২৬ বৰ্ষত অসমৰ পৰা বিদেশলৈ চাহৰ ৰপ্তানি ৪০ মিলিয়ন কেজিলৈ বৃদ্ধি পাইছে । ২৫ বছৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমে এনেদৰে চাহ ৰপ্তানি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ৰপ্তানি হোৱা সৰহসংখ্যক চাহেই অৰ্থডক্স চাহ । চাহ নিলামত চাহৰ বিক্ৰী ১৯ মিলিয়ন কেজিলৈ বৃদ্ধি পাইছে । এই কথা সদৰী কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।
বুধবাৰে দিছপুৰৰ লোকসেৱা ভৱনত অসমৰ চাহৰ উৎপাদন আৰু ৰপ্তানি সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰে । মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "অসমে উৎপাদন কৰা ৫০ মিলিয়ন কেজি চাহৰ ১০ মিলিয়ন কেজি ঘৰুৱাভাৱে ব্যৱহাৰ হোৱাৰ বিপৰীতে ৪০ মিলিয়ন কেজি বিদেশলৈ ৰপ্তানি হৈছে । ইয়াৰে ৫০ শতাংশ চাহ অৰ্থডক্স চাহ । অসমত চাহৰ উৎপাদন বৃদ্ধি হোৱাৰ বিপৰীতে দক্ষিণ ভাৰতত ১০ মিলিয়ন কেজি ডাউন হৈছে । অসম পুনৰ চাহ উৎপাদনত বিশ্বক নেতৃত্ব দিয়াৰ পথত আগবাঢ়িছে । অসমৰ চাহ উদ্যোগৰ সেই সোণালী যুগ ঘূৰি অহাৰ পথ প্ৰশস্ত হৈছে ।"
মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "অসম চৰকাৰে অৰ্থডক্স চাহৰ ক্ষেত্রত দিয়া ৰাজসাহায্যই সুফল লাভ কৰিছে । ৫০ শতাংশ অৰ্থডক্স চাহৰ উৎপাদন হৈছে । যাৰ বাবে অসম চৰকাৰে অৰ্থডক্স চাহৰ ক্ষেত্রত প্ৰতি কেজিত ৰাজসাহায্য ১০ টকাৰ পৰা ১৫ টকালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । এইবাৰ আমাৰ চাহৰ বিক্ৰী ১৯ মিলিয়ন কেজি বৃদ্ধি পাইছে । আনহাত, গুৱাহাটীৰ নিলামত অৰ্থডক্স চাহৰ বিক্ৰী ১০০ শতাংশ বৃদ্ধি হৈছে । গুৱাহাটীত আগতে অৰ্থডক্স চাহ ৪.১৯ মিলিয়ন কেজি বিক্ৰী হৈছিল । এইবাৰ বিক্ৰী হৈছে ৯.১৫ মিলিয়ন কেজি ।"
তেওঁ লগতে কয়, "ভাৰত চৰকাৰে ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন আৰু ইউ কেৰ লগত কৰা ফ্ৰি ট্ৰেড চুক্তিৰ লগতে ইউ এছৰ লগত কৰা নতুন টেৰিফ বেনিফিট আমি পাম । অসমৰ চাহৰ সেই সুদিন ঘূৰি আহিব । ৰপ্তানি বৃদ্ধি পাইছে আৰু অৰ্থডক্স চাহৰ উৎপাদন বৃদ্ধি পাইছে । মঙলবাৰে মই অসমৰ চাহ সংস্থাসমূহৰ লগত আলোচনাত মিলিত হৈছিলোঁ । অৰ্থডক্স চাহৰ ৰাজসাহায্য ১০ টকাৰ পৰা ১৫ টকালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে । ভাৰতীয় চাহক বিশ্বৰ নেতৃত্ব দিয়াটো আমাৰ লক্ষ্য । সেই দিশে আমি অগ্ৰসৰ হৈছোঁ ।"
মুখ্যমন্ত্রীয়ে লগতে কয়, "মই অসমৰ চাহ সংস্থাসমূহক চাহ শ্ৰমিকক সুবিধাসমূহ দিয়াৰ বাবে কৈছোঁ । পাঁচ বছৰত দুবাৰ দৰমহা বৃদ্ধি কৰিছে । চাহ উৎপাদনত হোৱা বেনিফিটৰ সুবিধা শ্ৰমিকসকলক দিব লাগে, যাতে শ্ৰমিকসকল উৎসাহিত হয় । এই বিষয়ত পুনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ শেষত আলোচনা কৰিম ।"
আনহাতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অসম ভ্ৰমণ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "১৪ ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰধানমন্ত্রী গুৱাহাটীলৈ আহিব । সম্ভাৱনা আছে ৬-৭ মাৰ্চত প্ৰধানমন্ত্রী আকৌ অসমলৈ আহিব । মোৰ মনত তেতিয়া ইচ্ছা আছে যে অন্তত পাঁচ হাজাৰ চাহ শ্ৰমিকক প্ৰধানমন্ত্রীয়ে নিজৰ হাতেৰে মাটিৰ পট্টা দিয়ক । তাৰ পিছত আমি দি থাকিব পাৰিম । প্ৰধানমন্ত্রী কিবা কাৰণত আহিব নোৱাৰিলে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শ্বাহৰ যোগেদি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম । ১০ মাৰ্চৰ পূৰ্বে কমেও ৫ৰ পৰা ২০ হাজাৰ চাহ শ্ৰমিকক মাটিৰ পট্টা দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছোঁ ।"