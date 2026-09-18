দিল্লী-মীৰাটৰ আৰ্হিত অসমতো চলিব ৰেপিড ৰে'ল, আলোচনা চলি আছে : মুখ্যমন্ত্ৰী
অসমত আঞ্চলিক ৰেপিড ট্ৰেনজিট ব্যৱস্থাৰ ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰ সৈতে আলোচনা চলি আছে ।
Published : September 18, 2026 at 1:14 PM IST|
Updated : September 18, 2026 at 1:47 PM IST
গুৱাহাটী : অসমবাসীৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ । অসমে শীঘ্ৰে পৰিবহণ ব্যৱস্থাত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন দেখিব । কাৰণ দিল্লী-মীৰাটৰ পিছত অসমতো ৰিজিঅ'নেল ৰেপিড ট্ৰেনজিট ছিষ্টেম বা ৰেপিড ৰে'লৰ ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰাৰ এক পৰিকল্পনা কৰা হৈছে ।
ৰাজ্যৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যৱসায়িক স্থান আৰু নগৰাঞ্চলসমূহক দ্ৰুত আৰু বহনক্ষম পৰিবহণ ব্যৱস্থাৰে সংযোগ কৰাৰ লক্ষ্যৰে অসম চৰকাৰে পৰিকল্পনা হাতত লৈছে ।
An Assam Rapid Transit System (RRTS), on the lines of Delhi–Meerut ?— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 18, 2026
Preliminary talks with @ADB_HQ are underway to chart a blueprint for sustainable transport connecting key growth areas.
Will keep you updated as discussions progress. pic.twitter.com/v2J3sR4wUb
অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিকল্পনাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে । তেওঁ এক্সৰ এটা পোষ্টত উল্লেখ কৰা মতে অসমত বহনক্ষম পৰিবহণ ব্যৱস্থাৰ এক সুসংহত ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংক (ADB)ৰ সৈতে প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত আলোচনা কৰি আছে ।
ৰাজ্যখনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অঞ্চলক সংযোগ কৰি ভৱিষ্যতে কেনেধৰণৰ আঞ্চলিক দ্ৰুত পৰিবহণ ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিব পাৰি সেই সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰি থকা হৈছে ।
তেওঁ লিখিছে, "দিল্লী-মীৰাটৰ আৰ্হিত অসম ৰেপিড ট্ৰেনজিট চিষ্টেম (আৰআৰটিএছ) ৷ এই সন্দৰ্ভত এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰ সৈতে প্ৰাৰম্ভিক আলোচনা চলি আছে । গুৰুত্বপূৰ্ণ অঞ্চলসমূহক সংযোগ কৰাৰ লক্ষ্যৰে বহনক্ষম পৰিবহণ ব্লুপ্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আলোচনা চলি আছে । আলোচনা আগবঢ়াৰ লগে লগে আপোনালোকক জনোৱা হ'ব ।"
অৱশ্যে কোনকেইটা পথ সংযুক্ত হ'ব, প্ৰকল্পৰ খৰচ বা সম্ভাব্য সময়সীমাকে ধৰি প্ৰস্তাৱিত নেটৱৰ্কৰ সবিশেষ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰকাশ কৰা নাই । কিন্তু শেহতীয়াকৈ প্ৰস্তাৱিত ৰিং ৰোডৰ সৈতে সংযোগ কৰি কৰিড'ৰক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
প্ৰায় ১২১ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ ৰিং ৰোড কৰিড'ৰটোৰ ভিতৰত উত্তৰ পাৰৰ বাইপাছ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত এখন দলং নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে । এই ৰিং ৰোডৰ কাষেৰে ৰেপিড ৰে'ল অথবা মেট্ৰ' ৰে'ল ব্যৱস্থা সংযুক্ত কৰিব পৰা যায় নেকি সেই সন্দৰ্ভত সম্ভাৱ্য পৰ্যালোচনা চলি আছে ।
উল্লেখ্য যে গুৱাহাটীত দ্ৰুত পৰিবহণ ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বেও বিভিন্ন পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰা হৈছিল । গুৱাহাটী মহানগৰ উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ পূৰ্বৰ পৰিকল্পনা অনুসৰি প্ৰথম পৰ্যায়ত প্ৰায় ৬১.৪ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ ৰেপিড ট্ৰেনজিট ছিষ্টেম গঢ়ি তোলাৰ প্ৰস্তাৱ আছিল । সেই প্ৰস্তাৱত কেইবাটাও কৰিড'ৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল । তাৰ ভিতৰত আছিল ধাৰাপুৰ-নাৰেংগী আৰু জালুকবাৰী-খানাপাৰা কৰিড'ৰ ।
অসমত বিশেষকৈ নগৰাঞ্চলত জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ লগে লগে নগৰীকৰণ আৰু আঞ্চলিক পৰিবহণ ব্যৱস্থাৰ ওপৰত চাপ বৃদ্ধি পাইছে । এনে পৰিস্থিতিত ৰেপিড ৰে'ল, মেট্ৰ' ৰে'ল আৰু ৰিং ৰোডৰ দৰে পৰিবহণ আন্তঃগাঁথনিৰ পৰিকল্পনা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈছে ।
লগতে পঢ়ক :