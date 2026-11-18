অসমৰ পৰা পুনৰ ৩৮ অনুপ্ৰৱেশকাৰীক বিতাড়ন, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কঠোৰ সকীয়নি
পুৱতি নিশা ৩৮ গৰাকী অনুপ্ৰৱেশকাৰীক বিতাড়ন । সামাজিক মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জনালে এই কথা ।
By PTI
Published : November 18, 2026 at 6:18 PM IST
গুৱাহাটী: অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অসম চৰকাৰে নিৰন্তৰভাৱে অভিযান চলাই আহিছে । বুধবাৰে পুৱতি নিশা মুঠ ৩৮ গৰাকী অনুপ্ৰৱেশকাৰীক বিতাড়ন কৰা হৈছে । ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমযোগে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য সদৰী কৰে । অৱশ্যে কোনটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰে এই লোকসকলক বিতাড়ন কৰা হৈছে, সেই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা নাই ।
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি কয়, ‘‘এজন বা দুজন নহয়, পুৱতি নিশা চলোৱা এক অভিযানত হাতে-লোটে ধৰা পেলোৱাৰ পিছত ৩৮ গৰাকী অনুপ্ৰৱেশকাৰীক অসমৰ পৰা বিতাড়ন কৰা হৈছে ।’’
Not 1, Not 2 but 38 illegal immigrants were caught in the act and were expelled from Assam in the wee hours. Assam is on a mission to Detect, Delete and Deport every illegal who seeks to destroy our culture, heritage and national security. https://t.co/44ZEQqdNGZ— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 18, 2026
তেওঁ লগতে কঠোৰ ভাষাৰে সকীয়াই দি কয়, ‘‘আমাৰ সংস্কৃতি, ঐতিহ্য আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা ধ্বংস কৰিব বিচৰা প্ৰতিগৰাকী অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীক 'চিনাক্ত, কৰ্তন আৰু বিতাড়ন' কৰাৰ বাবে অসম চৰকাৰ এক বিশেষ অভিযানত নামি পৰিছে ।’’
উল্লেখযোগ্য যে বিগত সময়ছোৱাত অসম আৰক্ষী আৰু সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীয়ে ৰাজ্যখনত অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে । পূৰ্বৰ তথ্য অনুসৰি, চলিত নৱেম্বৰ মাহৰ আৰম্ভণিতেও শ্ৰীভূমি আৰক্ষীয়ে ২৮ গৰাকী অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীক আটক কৰি বিতাড়ন কৰিছিল ।
ইয়াৰ উপৰিও যোৱা অক্টোবৰ মাহত শ্ৰীভূমি আৰু দক্ষিণ শালমাৰা জিলাৰ পৰা ৩৬ গৰাকী বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰীক ওভতাই পঠিওৱা হৈছিল । আনহাতে, ৰাজ্য বিধানসভাত চৰকাৰে দাখিল কৰা তথ্য অনুসৰি, বিগত দুটা বছৰত বিতাড়ন আৰু আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে অসমৰ পৰা মুঠ ১,৬৭৯ গৰাকী অবৈধ নাগৰিকক বাংলাদেশলৈ বিতাড়ন কৰা হৈছে । সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলসমূহত নিৰাপত্তা বাহিনীৰ চোকা নজৰৰ বাবেই এই সফলতা লাভ কৰা বুলি চৰকাৰে দাবী কৰিছে ।