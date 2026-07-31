মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিলৈ প্ৰাক্তন সেনা কল্যাণ সঞ্চালকালয়ৰ ২৫ লাখ
বানাক্ৰান্তৰ সৈতে থিয় দিছে অসমৰ প্ৰাক্তন সেনাবাহিনীয়ে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী সাহায্য পুঁজিলৈ ২৫ লাখ টকাৰ চেক প্ৰদান ৷
Published : July 31, 2026 at 12:34 PM IST
তেজপুৰ: শেহতীয়াকৈ উজনি অসমত বানে বিধ্বংসী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ৷ এই বানত বহু লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ৷ বহুতে হেৰুৱা লগাত পৰিছে নিজৰ আপোনজনক, বহুতে হেৰুৱাই আপোন ঘৰ-বাৰী, পথাৰ, গোহালিৰ গৰু ইত্যাদি ৷ উজনিবাসীক কিছু সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে ৰাজ্য়ৰ লগতে দেশ-বিদেশৰ পৰাও বহুজনে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে ৷
২৯ জুলাইত অসমৰ প্ৰাক্তন সেনা জোৱানসকলেও বানপীড়িতসকলৰ সহায় হোৱাকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিলৈ ২৫ লাখ টকাৰ এক বৰঙণি আগবঢ়ায় । সশস্ত্ৰ বাহিনীত সেৱা আগবঢ়োৱাৰ পাছতো জনসেৱা আৰু মানৱীয় সাহায্যৰ বাবে প্ৰবীণ সৈনিকৰ ভ্ৰাতৃত্ববোধ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এই চেক প্ৰদান কৰে ৷
🇮🇳🚨Standing Strong with Assam!🚨🤝— DIRECTORATEOFSAINIKWELFAREASSAM (@DIRECTORAT22519) July 29, 2026
In a profound gesture of solidarity, Directorate of Sainik Welfare, Assam, contributed ₹25 Lakh to the Chief Minister's Relief Fund to aid flood relief & rehabilitation in Upper Assam 🌧️🌊
Director DSW Brig Polash Chowdhury, SM (Retd),… pic.twitter.com/02yCF8rAEM
পূৰ্ব সেনা কল্যাণ সঞ্চালকালয়ৰ সঞ্চালক ব্ৰিগেডিয়াৰ পলাশ চৌধুৰী, এছ এম (অৱসৰপ্ৰাপ্ত), অসমৰ প্ৰাক্তন সেনা সমাজৰ পক্ষৰ পৰা এয়াৰ মাৰ্শ্বেল অঞ্জন কুমাৰ গগৈ, পিভিএছএম, এভিএছএম, ভিএছএম (অৱসৰপ্ৰাপ্ত) আৰু অসম বৈভৱ লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল ৰাণা প্ৰতাপ কলিতা, পিভিএছএম, ইউৱাইএছএম, এভিএছএম, এছ এম, ভিএছএম (অৱসৰপ্ৰাপ্ত)-এ অসমৰ ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হাতত অনুদানৰ চেক প্ৰদান কৰে ।
ব্ৰিগেডিয়াৰ পলাশ চৌধুৰীয়ে কয়, ‘‘এই অনুদান কেৱল আৰ্থিক সহায় নহয়, বৰং দুৰ্যোগৰ সময়ত অসমৰ জনসাধাৰণৰ কাষত থিয় দিয়াৰ প্ৰাক্তন সেনাসকলৰ চিৰন্তন কৰ্তব্যবোধৰ প্ৰতীক । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহাৰ্য পুঁজিৰ জৰিয়তে এই সহায় সঁচাকৈয়ে প্ৰয়োজনীয় লোকসকলৰ ওচৰলৈ যাব ৷’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘অসমৰ বহুসংখ্যক প্ৰাক্তন সেনা জোৱান বৰ্তমানেও ৰাজ্যৰ অসামৰিক প্ৰশাসনৰ সৈতে মিলি বানাক্ৰান্ত অঞ্চলসমূহত উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য কাৰ্যত স্বেচ্ছাসেৱক হিচাপে সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত হৈ আছে । মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰাক্তন সেনা সমাজৰ এই উদাৰ অনুদানৰ বাবে আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে ।’’
তেওঁ কয়, ‘‘দেশপ্ৰেম, সেৱাভাৱ আৰু মানৱীয় দায়বদ্ধতাৰ এই অনন্য নিদৰ্শনে সমাজৰ আন বহু লোককো জনকল্যাণমূলক আৰু মানৱীয় সাহায্যৰ কামত আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিব ।’’