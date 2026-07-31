ETV Bharat / state

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিলৈ প্ৰাক্তন সেনা কল্যাণ সঞ্চালকালয়ৰ ২৫ লাখ

বানাক্ৰান্তৰ সৈতে থিয় দিছে অসমৰ প্ৰাক্তন সেনাবাহিনীয়ে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী সাহায্য পুঁজিলৈ ২৫ লাখ টকাৰ চেক প্ৰদান ৷

Assam ex servicemen stand with flood victims present Rupees 25 lakh cheque to CM relief fund
মুখ্যমন্ত্ৰী সাহায্য পুঁজিলৈ ২৫ লাখ টকাৰ চেক প্ৰদান (@DIRECTORAT22519 X)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 31, 2026 at 12:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ: শেহতীয়াকৈ উজনি অসমত বানে বিধ্বংসী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ৷ এই বানত বহু লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ৷ বহুতে হেৰুৱা লগাত পৰিছে নিজৰ আপোনজনক, বহুতে হেৰুৱাই আপোন ঘৰ-বাৰী, পথাৰ, গোহালিৰ গৰু ইত্যাদি ৷ উজনিবাসীক কিছু সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে ৰাজ্য়ৰ লগতে দেশ-বিদেশৰ পৰাও বহুজনে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে ৷

২৯ জুলাইত অসমৰ প্ৰাক্তন সেনা জোৱানসকলেও বানপীড়িতসকলৰ সহায় হোৱাকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিলৈ ২৫ লাখ টকাৰ এক বৰঙণি আগবঢ়ায় । সশস্ত্ৰ বাহিনীত সেৱা আগবঢ়োৱাৰ পাছতো জনসেৱা আৰু মানৱীয় সাহায্যৰ বাবে প্ৰবীণ সৈনিকৰ ভ্ৰাতৃত্ববোধ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এই চেক প্ৰদান কৰে ৷

পূৰ্ব সেনা কল্যাণ সঞ্চালকালয়ৰ সঞ্চালক ব্ৰিগেডিয়াৰ পলাশ চৌধুৰী, এছ এম (অৱসৰপ্ৰাপ্ত), অসমৰ প্ৰাক্তন সেনা সমাজৰ পক্ষৰ পৰা এয়াৰ মাৰ্শ্বেল অঞ্জন কুমাৰ গগৈ, পিভিএছএম, এভিএছএম, ভিএছএম (অৱসৰপ্ৰাপ্ত) আৰু অসম বৈভৱ লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল ৰাণা প্ৰতাপ কলিতা, পিভিএছএম, ইউৱাইএছএম, এভিএছএম, এছ এম, ভিএছএম (অৱসৰপ্ৰাপ্ত)-এ অসমৰ ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হাতত অনুদানৰ চেক প্ৰদান কৰে ।

ব্ৰিগেডিয়াৰ পলাশ চৌধুৰীয়ে কয়, ‘‘এই অনুদান কেৱল আৰ্থিক সহায় নহয়, বৰং দুৰ্যোগৰ সময়ত অসমৰ জনসাধাৰণৰ কাষত থিয় দিয়াৰ প্ৰাক্তন সেনাসকলৰ চিৰন্তন কৰ্তব্যবোধৰ প্ৰতীক । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহাৰ্য পুঁজিৰ জৰিয়তে এই সহায় সঁচাকৈয়ে প্ৰয়োজনীয় লোকসকলৰ ওচৰলৈ যাব ৷’’

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘অসমৰ বহুসংখ্যক প্ৰাক্তন সেনা জোৱান বৰ্তমানেও ৰাজ্যৰ অসামৰিক প্ৰশাসনৰ সৈতে মিলি বানাক্ৰান্ত অঞ্চলসমূহত উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য কাৰ্যত স্বেচ্ছাসেৱক হিচাপে সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত হৈ আছে । মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰাক্তন সেনা সমাজৰ এই উদাৰ অনুদানৰ বাবে আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে ।’’

তেওঁ কয়, ‘‘দেশপ্ৰেম, সেৱাভাৱ আৰু মানৱীয় দায়বদ্ধতাৰ এই অনন্য নিদৰ্শনে সমাজৰ আন বহু লোককো জনকল্যাণমূলক আৰু মানৱীয় সাহায্যৰ কামত আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিব ।’’

লগতে পঢ়ক : পইচাৰ বাকচটো সৰু হ'লেও হিয়াখন ডাঙৰ কণমানি কিংকৰৰ

লগতে পঢ়ক : বানে ক্ষতিসাধন কৰা প্ৰতিটো নামঘৰৰ মেৰামতিৰ বাবদ ১,৫০,০০০ টকাৰ অন্তৱৰ্তীকালীন অনুদান : বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত ফেচবুক লাইভত মুখ্যমন্ত্ৰী

TAGGED:

উজনি অসমত বান
বানে বিধ্বংসী ৰূপ ধাৰণ
বানত বহু লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত
অসমৰ প্ৰাক্তন সেনা জোৱান
CM RELIEF FUND

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.