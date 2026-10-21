১০০ গৰাকী সফল উদ্যোগীৰ তালিকাত অসমৰ জাহ্নৱী ফুকন
অসমৰ এগৰাকী সফল উদ্যোগী মহিলা তথা ‘লাহে লুমছ’ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক জাহ্নৱী ফুকনে এইবাৰৰ ‘মিনিংফুল বিজনেছ ১০০’ (এমবি১০০)ৰ তালিকাত স্থান লাভ কৰিছে ।
By PTI
Published : October 21, 2026 at 8:01 PM IST
গুৱাহাটী: উদ্যোগ ক্ষেত্ৰত অসমীয়া মহিলাৰ সফলতা ৷ জাহ্নৱী ফুকন অসমৰ উদ্যোগ ক্ষেত্ৰৰ এটা পৰিচিত নাম ৷ অসমৰ এগৰাকী সফল উদ্যোগী মহিলা তথা ‘লাহে লুমছ’ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক জাহ্নৱী ফুকনে এইবাৰৰ ‘মিনিংফুল বিজনেছ ১০০’ (এমবি১০০)ৰ তালিকাত স্থান লাভ কৰিছে ।
প্ৰতিবছৰে এই তালিকা প্ৰকাশ কৰা হয় ৷ জটিল প্ৰত্যাহ্বানসমূহ নেওচি কৰ্মক্ষেত্ৰত সফলতা লাভ কৰা ব্যক্তিসকলক এই সন্মান আগবঢ়োৱা হয় ৷
বুধবাৰে প্ৰকাশিত এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি অনুসৰি, গেটছ ফাউণ্ডেশ্বন, গুগল, আইবিএম, ছাইড বিজনেছ স্কুল, ছিডষ্টাৰছ কেপিটেল আৰু ৱৰ্ল্ড ইক’ন’মিক ফ’ৰামৰ দৰে সংস্থাসমূহৰ বিশেষজ্ঞ বিচাৰকৰ দ্বাৰা গঠিত পেনেলে ৯০০ৰো অধিক মনোনয়নৰ মাজৰ পৰা চূড়ান্ত বিজয়ীসকলক নিৰ্বাচন কৰে ।
চলিত বৰ্ষৰ এই বঁটাৰ বাবে মনোনীত ব্যক্তিসকলৰ ভিতৰত সামাজিক ক্ষেত্ৰৰ উদ্যোগীসকল, বহনক্ষমতাৰ দিশত কাম কৰা লোকসকল, কৰ্প’ৰেট গোষ্ঠীৰ মুৰব্বীসকল আৰু একাধিক বিনিয়োগকাৰীসকলক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ৷ পাঁচটাকৈ মূল দিশ যেনে- সমতা, প্ৰভাৱ, উদ্ভাৱন, নেতৃত্ব আৰু সামগ্ৰীসমূহৰ বিক্ৰী যোগ্যতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই মূল্যায়ন কৰা হৈছিল ।
ফুকনক এই সফলতাৰ বাবে ‘মিনিংফুল বিজনেছ’ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তথা মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া টম লিটন-ডিকিয়ে অভিনন্দন জনায় । তেওঁ কয় যে ‘লাহে লুমছ’ত মহিলা উদ্যোগীগৰাকীৰ কামে প্ৰমাণ কৰে যে কেনেকৈ বিক্ৰীযোগ্য ব্যৱসায়িক মডেল আৰু প্ৰযুক্তিৰ জৰিয়তে সমাজত এক স্পষ্ট আৰু ইতিবাচক প্ৰভাৱ সৃষ্টি কৰিব পাৰি ।
চলিত বৰ্ষত অষ্টম বছৰত ভৰি দিয়া এমবি১০০ শীৰ্ষক কাৰ্যসূচীয়ে বিজয়ীসকলক সমগ্ৰ বিশ্বৰ সৈতে সংযোজিত কৰে ৷ তদুপৰি অগ্ৰণী উদ্যোগ সংস্থাসমূহৰ সহযোগত যেনে - ইৱাই, হোগান লাভেলছ, কেডৱালাডাৰ, ফৰ্ষ্টাৰ কমিউনিকেশ্বনছ, নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ইউনিভাৰ্ছিটি আৰু দ্য প’ৰ্টমেন এষ্টেটে তেওঁলোকক সামৰ্থবান কৰি তোলাৰ লগতে পেছাদাৰীভাৱেও সহায় আগবঢ়ায় ।
উল্লেখ্য যে, জাহ্নৱী ফুকন 'লাহে লুমছ'ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তথা পৰ্যটন উদ্যোগী হিচাপে সমাজত পৰিচিত । অসম তথা উত্তৰ-পূব ভাৰতক সমগ্ৰ বিশ্বত প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ফুকনে প্ৰায় তিনি দশকৰো অধিক সময়ৰ অভিজ্ঞতাৰে চহকী ৷ তেওঁ ‘লাহে লুমছ’ৰ জৰিয়তে অসমৰ চহকী ঐতিহ্যৰ হস্ততাঁত, বোৱা-কটা আৰু কৃষিৰ প্ৰচাৰ চলাই আহিছে ।
আনহাতে, একে সময়তে তেওঁ ‘ফাৰ্ম-টু-ফেশ্বন’ নামৰ এক মডেলৰ জৰিয়তে মহিলা শিপিনীসকলক সংস্থাপন দি জীৱিকাৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰিছে । স্থানীয়ভাৱে উৎপাদিত ৰেচমৰ উৎস বিচাৰি উলিওৱা আৰু শিপিনীসকলক সহায় কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অসমীয়া শিল্প পৰম্পৰাত শিপাই থকা সমসাময়িক হাতে বোৱা পোছাক আৰু বস্ত্ৰশিল্পৰ ডিজাইন আৰু বিক্ৰীলৈকে তেওঁলোকে এক শৃংখল হিচাপে কাম কৰে ।
জাহ্নৱী ফুকনে জংগল ট্ৰেভেলছ ইণ্ডিয়া আৰু আছাম বেংগল নেভিগেশ্বন কোম্পানীৰ সহ-প্ৰতিষ্ঠাপক আৰু পৰিচালকৰ লগতে ২০২০-২১ চনত এফএলঅ’ (এফআইচিচিআই লেডিজ অৰ্গেনাইজেশ্বন)ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভানেত্ৰী হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আহিছে । তেওঁ আন দহগৰাকী মহিলাৰ প্ৰেৰণাৰ উৎস ৷
লগতে পঢ়ক: হ্ৰাস পালে ৰিছাৰ্জৰ মূল্য, ন্যূনতম ১৮৫ টকাতে এয়াৰটেলৰ গ্ৰাহকে কৰিব পাৰিব ৰিছাৰ্জ