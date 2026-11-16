অসমৰ উদ্যোগীৰ অনন্য পদক্ষেপ; বহুভাষিক লাচিত কীবৰ্ডৰ সংস্কৰণ মুকলি
লাচিত কীবৰ্ডৰ নতুন সংস্কৰণত এতিয়াৰে পৰা ব্যৱহাৰকাৰীয়ে বড়ো, ওড়িয়া, মাৰাঠী, গুজৰাটী, নেপালী, পাঞ্জাবী আদি ভাষাতো লিখিব পাৰিব ।
By PTI
Published : November 16, 2026 at 6:08 PM IST
ইটানগৰ : অসমৰ উদ্যোগী মৃদুল কুমাৰ শৰ্মাই তেওঁ বহুভাষিক কীবৰ্ড প্ৰজেক্টৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সম্প্ৰসাৰণ কৰিছে । আহোম সেনাপতি লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি স্বৰূপে মৃদুল কুমাৰ শৰ্মাই এই সম্প্ৰসাৰণত নতুনকৈ ৭ টা ভাষা সংযোজন কৰা হৈছে । ইয়াৰ লগে লগে শৰ্মাৰ 'লাচিত কীবৰ্ড'ত ১০ টা ভাৰতীয় ভাষা অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল ।
অসমৰ ৰঙিয়া চহৰৰ বাসিন্দা মৃদুল কুমাৰ শৰ্মাই পূৰ্বতে কেৱল অসমীয়া, বাংলা আৰু হিন্দীক সমৰ্থন কৰা লাচিত কীবৰ্ড প্ৰজেক্ট উদ্ভাৱন কৰিছিল । এতিয়া তেওঁ আন ৭ টা ভাষা ক্ৰমে বড়ো, ওড়িয়া, মাৰাঠী, গুজৰাটী, নেপালী, পাঞ্জাবী আৰু সংস্কৃত সংযোজন কৰিছে ।
১৩ নৱেম্বৰত বহুভাষিক কীবৰ্ড মুকলি কৰাৰ পিছত পিটিআইৰ আগত শৰ্মাই কয়, "গুজৰাটী, ওডিয়া, মাৰাঠী আৰু বহু ভাৰতীয় ভাষাৰ ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে কীবৰ্ড উপযোগী কৰাৰ সময় আহি পৰিছে ।" সম্প্ৰসাৰিত কীবৰ্ড উইণ্ড'জ (Windows), মেকঅ'এছ (macOS), লিনাক্স (Linux) আৰু এণ্ড্ৰইড (Android) প্লেটফৰ্মত কাম কৰিব পৰাকৈ ডিজাইন কৰা হৈছে । এণ্ড্ৰইড সংস্কৰণত টাইপিং সহজ আৰু দ্ৰুত কৰিবলৈ অটো-ছাজেচনৰ (auto-suggestion) বৈশিষ্ট্য আছে, আনহাতে আইঅ'এছ (iOS) সংস্কৰণত বৰ্তমান অসমীয়া সমৰ্থন কৰা হৈছে ।
প্ৰজেক্টটোৰ ৱেবছাইট 'https://lachit.org'ৰ পৰা কীবৰ্ড বিনামূলীয়াকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰি । য'ত ইনষ্টলেচন, কনফিগাৰেশ্ব'ন আৰু ব্যৱহাৰৰ ওপৰত টিউটৰিয়েল ভিডিঅ' উপলব্ধ ।
মৃদুল কুমাৰ শৰ্মাৰ বাবে প্ৰযুক্তিগত কৃতিত্বতকৈও এই সম্প্ৰসাৰণ অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ । মাতৃভাষাত লিখা-মেলা পছন্দ কৰা লোকসকলৰ বাবে ডিজিটেল যোগাযোগ সহজ কৰি তোলাৰ লগতে অসমৰ এগৰাকী মহান ব্যক্তি লাচিত বৰফুকনক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ এয়া এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰয়াস । যোৰহাটৰ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰা শৰ্মাই পৰৱৰ্তী সময়ত তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা এমবিএ সম্পূৰ্ণ কৰে ।
১২ বছৰ ধৰি বিভিন্ন কোম্পানীত কাম কৰাৰ পিছত নিজাকৈ কিবা এটা কৰাৰ সপোন লৈ মৃদুল কুমাৰ শৰ্মাই চাকৰি এৰিছিল । কম্পিউটাৰ বিজ্ঞানৰ কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নাই যদিও শৰ্মাই কয় যে ছফটৱেৰ ডেভেলপমেণ্টৰ বিষয়ে তেওঁ নিজেই বিভিন্ন উৎসৰ পৰা শিক্ষা লৈছিল ।
তেওঁ কয়, "মোৰ কম্পিউটাৰ বিজ্ঞানৰ কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নাই । এই ক্ষেত্ৰত মই যিখিনি শিকিছোঁ সেয়া বহুলাংশে মোৰ প্ৰযুক্তিৰ প্ৰতি আগ্ৰহৰ জৰিয়তে আহিছে ।"
বিভিন্ন অপাৰেটিং চিষ্টেমৰ বাবে কীবৰ্ড বিকশিত কৰিবলৈ কেইবাটাও প্ৰগ্ৰেমিং ভাষাৰ প্ৰয়োজন হৈছিল । শৰ্মাই এণ্ড্ৰইডৰ বাবে জাভা আৰু এক্সএমএল, আইঅ'এছৰ বাবে ছুইফট, উইণ্ড'জৰ বাবে অট'হটকী আৰু লিনাক্স আৰু মেকঅ'এছৰ বাবে পাইথন ব্যৱহাৰ কৰিছিল । তেওঁ উল্লেখ কৰা মতে ৭ টা ভাষা সংযোজনৰ বাবে প্ৰায় দুমাহ সময় লাগিছিল ।
তেওঁ উল্লেখ কৰা মতে প্ৰথম সংস্কৰণৰ সৈতে লাচিত কীবৰ্ডৰ যাত্ৰা বহু আগতেই আৰম্ভ হৈছিল । বছৰ বছৰ ধৰি এপ্লিকেচনসমূহৰ নিৰন্তৰ উন্নতি হৈছে, এতিয়া এণ্ড্ৰইড কীবৰ্ডে ৬.৩ সংস্কৰণত উপনীত হৈছে । আন প্লেটফৰ্ম-নিৰ্দিষ্ট সংস্কৰণসমূহো প্ৰযুক্তিগত পৰিৱৰ্তনৰ সৈতে খোজ মিলাবলৈ নিয়মীয়া ৰক্ষণাবেক্ষণৰ প্ৰয়োজন হৈছে ।
আনহাতে প্ৰজেক্টৰ নাম লাচিত ৰখাৰ অভিজ্ঞতাৰ কথাও তেওঁ বৰ্ণনা কৰে । তেওঁ এক ঘটনা স্মৰণ কৰি কয় যে ২০১১ চনত যোৰহাটত চাকৰি কৰি থকাৰ সময়ত তেওঁ ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰৰ সমীপৰ লাহদৈগড়ত কিংবদন্তি আহোম সেনাপতিগৰাকীৰ মৈদাম পৰিদৰ্শন কৰিছিল । কিন্তু মৈদামৰ কিছুমান দৃশ্যই তেওঁক বিচলিত কৰিছিল ।
শৰ্মাই কয়, "গোটেই মৈদামত ওখ ঘাঁহনি দেখি মই আচৰিত হৈছিলোঁ । ইমানেই অৱহেলিত অৱস্থাত আছিল যে মোক মনত আঘাত দিছিল । ঠিক সেই মুহূৰ্ততে মই প্ৰতিশ্ৰুতি লৈছিলো যে যদি কোনোবাদিনা সমাজৰ বাবে উপযোগী কাম এটা কৰিব পাৰো তেন্তে মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰিম ।" অৱশ্যে এই মৈদামে ইতিমধ্যে ইউনেস্ক'ৰ বিশ্ব ঐতিহ্যক্ষেত্ৰৰ স্বীকৃতি লাভ কৰিছে ।
লাচিত প্ৰজেক্টে ক্ৰমান্বয়ে কীবৰ্ডৰ বাহিৰেও ইউনিক'ড কনভাৰ্টাৰ, বানান পৰীক্ষক আৰু অন্যান্য ভাষা সম্পৰ্কীয় উপযোগীতাসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰি লেখক, ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, প্ৰকাশক আৰু ভাষা অনুৰাগীসকলক ভাৰতীয় ভাষাত ডিজিটেল বিষয়বস্তু সৃষ্টি আৰু প্ৰকাশ কৰাত সহায় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । লক্ষণীয়ভাৱে ইয়াৰ সকলো সঁজুলি বিনামূলীয়া আৰু বিজ্ঞাপনমুক্ত ।
শৰ্মাই কয় যে এই প্ৰজেক্টটোৱে কোনো ৰাজহ আহৰণ নকৰে । তেওঁ ব্যক্তিগতভাৱে ছাৰ্ভাৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ আৰু অন্যান্য কাৰ্যকৰী খৰচ বহন কৰে । কিছুমান শুভাকাংক্ষীয়ে মাজে মাজে বাৰ্ষিক ব্যয়ৰ এটা অংশ পূৰণৰ বাবে অৰিহণা যোগায় ।
তেওঁ কয়, "কীবৰ্ড, কনভাৰ্টাৰ আৰু স্পেলচেকাৰকে ধৰি আমাৰ সকলো ছফটৱেৰ সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া আৰু ইয়াত বিজ্ঞাপন নাথাকে । এই প্ৰকল্পৰ পৰা মই কোনো ৰাজহ আহৰণ নকৰো । খৰচ মই নিজেই বহন কৰো । মাজে মাজে কিছুমান মানুহে বাৰ্ষিক খৰচৰ এটা অংশ সমৰ্থন কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহে ।"
এতিয়া শৰ্মাই নথি আৰু গ্ৰন্থ স্কেনিং এপ্লিকেচন লাচিত স্কেনাৰৰ প্ৰস্তাৱিত সংস্কৰণ মুকলিৰ জৰিয়তে প্ৰজেক্টটোৰ সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে ।
লগতে পঢ়ক :
এনএছজিৰ মহিলা কমাণ্ডো প্ৰশিক্ষণত শ্ৰেষ্ঠত্ব অৰ্জন নগাঁৱৰ চাবিনাৰ