মন্ত্ৰী, বিধায়ক, সাংসদে অ' পি এছৰ সুবিধা লৈ আছে, আমাকো দিয়ক : কৰ্মচাৰী পৰিষদ

মন্ত্ৰী, বিধায়ক, সাংসদে অ' পি এছৰ সুবিধা লৈ আছে, আমাকো দিয়ক : কৰ্মচাৰী পৰিষদ
এন পি এছ বাতিলৰ দাবী সৰুপথাৰ সমজিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ প্ৰতিবাদ ।
Published : January 30, 2026 at 3:56 PM IST
সৰুপথাৰ: নতুন পেন্সন নীতিৰ (এন পি এছ) বিৰোধিতাৰে ৰাজ্যত প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে । সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদেও অসমৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে প্ৰৱৰ্তন কৰা (২০০৫ চনৰ পৰা) নতুন পেঞ্চন নীতি বাতিলৰ দাবীত প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে । তাৰ অংশস্বৰূপে শুকুৰবাৰে ধনশিৰি জিলা কৰ্মচাৰী পৰিষদে সৰুপথাৰ সমজিলা আযুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত দুঘণ্টীয়া অৱস্থান ধর্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ।
সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ আহ্বান মৰ্মে সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ ধনশিৰি জিলা কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ উদ্যোগত, সৰুপথাৰ, বৰপথাৰ, নাওজান, চুঙাজান, উৰিয়ামঘাট আঞ্চলিক কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ সহযোগত সৰুপথাৰ সমজিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় ।
কাৰ্যালয় আৰু বিদ্যালয় এৰি প্ৰতিবাদত বহিল শতাধিক কৰ্মচাৰী । কৰ্মচাৰীসকলে হাতে হাতে বেনাৰ পোষ্টাৰ লৈ 'অ' পি এছ আমাৰ প্ৰাপ্য', 'এন পি এছ, ইউ পি এছ বাতিল কৰক', অ' পি এছ আমাক ঘূৰাই দিয়ক' আদি শ্ল'গানেৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে । নতুন পেন্সন নীতি বাতিল কৰাৰ লগতে কৰ্মচাৰীৰ অৱসৰকালীন জীৱন সুৰক্ষিত কৰাৰো দাবী জনাই কৰ্মচাৰীসকলে ।
এন পি এছৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰে পৰিষদৰ সভাপতি বলিন চন্দ্ৰ বৰুৱা । তেওঁ কয়, "চৰকাৰে ২০০৫ চনৰ ১ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা প্ৰৱৰ্তন কৰা এন পি এছ ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে । এই ব্যৱস্থাৰ বাবে কৰ্মচাৰীসকলৰ জীৱন দুৰ্বিসহ হৈ পৰিছে । এন পি এছ যদি ইমান ভাল চৰকাৰে কিয় নলয় । ৫ বছৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বিধায়ক, মন্ত্ৰী, সাংসদসকলে কিয় এন পি এছ গ্ৰহণ নকৰে । তেওঁলোকে অ' পি এছৰ সুবিধা লাভ কৰে, আমাকো দিয়ক ।"
ইফালে অৱস্থান ধৰ্মঘটত অংশ লৈ ধনশিৰি জিলা কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ সাধাৰণ সম্পাদক লাচিত ফুকনে কয়, "সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদে অসমৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ ওপৰত সম্প্ৰতি (২০০৫ চনৰ পৰা) চৰকাৰে প্ৰয়োগ কৰা নতুন পেন্সন নীতি বাতিল কৰি পুৰণি পেন্সন নীতি পুনৰ প্ৰৱৰ্তনৰ দাবীৰে আজি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ । অসমৰ কৰ্মচাৰীৰ ওপৰত ২০০৫ চনৰ ১ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় পেন্সন ব্যৱস্থা (এন পি এছ) প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল । সেয়েহে আমি অহা ১ ফেব্ৰুৱাৰীত ধনশিৰি জিলা কৰ্মচাৰী পৰিষদে ক'লা বেজ পৰিধান কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিম আৰু বাইক ৰেলী উলিয়াম ।"
তেওঁ লগতে কয়, "প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা আমি চৰকাৰ তথা মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ দাবী জনাও যে এন পি এছ বাতিল কৰি অ' পি এছ প্ৰৱৰ্তন কৰক । আজি আমি মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক পত্ৰৰ লগতে গণস্বাক্ষৰ প্ৰেৰণ কৰিম সমজিলা আয়ুক্তৰ যোগেদি ।"
লগতে পঢ়ক :অসম পুলিচক অৰুণাচলী পুলিচে তিনিবাৰ খেদিছে: বিহালীকাণ্ডক স্মৰণ বাঁওদলৰ