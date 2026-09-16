গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰশ্ন: বহিঃৰাজ্যলৈ অসমৰ হাতী 'দুৰ্গা'ৰ সৰবৰাহক লৈ চৰকাৰক জবাবদিহিৰ দাবী
মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা এটা পোৱালি হাতী তামিলনাডুলৈ সৰবৰাহক কেন্দ্ৰ কৰি চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ ।
Published : September 16, 2026 at 12:58 PM IST|
Updated : September 16, 2026 at 1:53 PM IST
গুৱাহাটী : অসমৰ পৰা বহিঃৰাজ্যলৈ হাতী সৰবৰাহক লৈ পুনৰ এবাৰ বিতৰ্ক আৰম্ভ হৈছে । শেহতীয়াকৈ মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা তামিলনাডুলৈ এটা হাতী সৰবৰাহ কৰাক লৈ বিভিন্ন মহলত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ।
অসমৰ পৰা বহিঃৰাজ্যলৈ ব্যৱসায়িক স্বাৰ্থত হাতীবোৰ সৰবৰাহ হৈ আছে বুলিও বহুতে চৰকাৰক সমালোচনা কৰিছে । ইফালে ৰাইজৰ অজ্ঞাতে গোপনে হাতী সৰবৰাহৰ আঁৰত চৰকাৰৰ ষড়যন্ত্ৰ থকা বুলিও বিৰোধীয়ে সন্দেহ কৰিছে ।
শেহতীয়াকৈ মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা তামিলনাডুলৈ সৰবৰাহ হোৱা দুৰ্গা নামৰ এটা হাতীক লৈ সামাজিক মাধ্যমত তীব্ৰ বিতৰ্ক চলি আছে । অসমৰ এগৰাকী সাংবাদিকে এক্সত হাতীটোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰি বিষয়টোক লৈ তেওঁ এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ।
This is Durga.— Gaurav Gogoi (@GauravGogoiAsm) September 15, 2026
On 7 Sept, 5‑year‑old Durga was quietly taken from Manas National Park, Assam, to Tamil Nadu - in the dead of night, without telling the people of Assam.
Reports say more than 1,200 elephants from Assam are now outside the state, many in circumstances like… https://t.co/rwajzwu9qM
সেই ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়েও তীব্ৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে । এক্সৰ পোষ্টটোত তেওঁ অসমৰ হাতী সৰবৰাহক লৈ চৰকাৰক সমালোচনা কৰিছে । গৌৰৱ গগৈয়ে লিখিছে, "এইটোৱে দুৰ্গা । ৭ ছেপ্টেম্বৰত ৫ বছৰীয়া দুৰ্গাক অসমৰ মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা তামিলনাডুলৈ গোপনে লৈ যোৱা হৈছিল - নিশাৰ ভাগত, অসমৰ ৰাইজৰ অজ্ঞাতে । খবৰ অনুসৰি অসমৰ পৰা ১২০০ ৰো অধিক হাতী এতিয়া ৰাজ্যৰ বাহিৰত আছে, দুৰ্গাৰ দৰে পৰিস্থিতিত আছে বহু হাতী । এটা এটাকৈ আমাৰ হাতীবোৰ যেতিয়া সৰবৰাহ কৰা হয় তেতিয়া আমাক অন্ধকাৰত ৰখা হয় । কিন্তু দুৰ্গাৰ প্ৰকৃত বয়স, জন্মস্থান আৰু মালিকীস্বত্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমি পোৱা নাই ।"
তেওঁ লগতে লিখিছে, "সৰবৰাহৰ নিয়মবোৰ কঠোৰভাৱে পালন কৰা হৈছিল নে আৰু ইয়াৰ লগত কোনো ব্যৱসায়িক স্বাৰ্থ জড়িত আছে নেকি ? অসমৰ ৰাইজে জনাটো দৰকাৰ । অসমৰ বহুতৰে বাবে আমাৰ অৰণ্য আৰু বন্যপ্ৰাণী আমাৰ সংস্কৃতিৰ অংশ, নৃত্য আৰু গীতৰ সমানেই । আমাৰ ঐতিহাসিক যুদ্ধৰ সমানেই ই আমাৰ ঐতিহ্যৰো অংশ । আমাৰ ধৰ্মৰ অপৰিহাৰ্য অংশ নামঘৰৰ সমানেই ই আমাৰ ধৰ্মৰো অংশ ।"
চৰকাৰক উদ্দেশ্যি তেওঁ লিখিছে, "অসম চৰকাৰ আৰু মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ জবাবদিহি হ'ব লাগিব । এইবোৰ আমাৰ অৰণ্য, আমাৰ হাতী আৰু আমাৰ জনাৰ অধিকাৰ আছে ৷ অসমৰ হাতীৰ গোপন সৰবৰাহ বন্ধ হ'ব লাগে ।"
উল্লেখ্য যে যোৱা ১৪ ছেপ্টেম্বৰত সাংবাদিকগৰাকীয়ে তামিলনাডুলৈ সৰবৰাহ হোৱা দুৰ্গাৰ আন এটা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিছিল । য'ত হাতীটো তামিলনাডু গৈ পোৱা দেখা গৈছে ।
পোষ্টটোত তেওঁ লিখিছিল, "৪-৫ দিন যাত্ৰা কৰাৰ পিছত দুৰ্গা তামিলনাডুৰ মাদুৰাই পালে-বাওঁফালৰ কাণত এটা ফুটাৰ মাজেৰে ভৰোৱা ৰছীৰে হাতীটোত মন্দিৰৰ চৌহদলৈ লৈ যোৱা হৈছে । বন্দীত্বৰ জীৱন । হাতীটোৱে নাজানে আগলৈ কি হ'ব, কিন্তু প্ৰাৰ্থনা কৰা হৈছে যে কণমানি হাতীটোৱে অসমৰ আন হাতীবোৰৰ দৰে দুখ, কষ্টৰ পৰা ৰেহাই পাব । অসমৰ বন বিভাগ, আপোনালোকে ইয়াতকৈ ভাল কৰিব পাৰিলেহেঁতেন ।"
অসমৰ হাতী বহিঃৰাজ্যলৈ সৰবৰাহৰ বিতৰ্কটো আজিৰ নহয় । ইয়াৰ পূৰ্বেও বহুবাৰ এই বিতৰ্ক হৈছে । বিশেষকৈ দাক্ষিণাত্যৰ একাংশ ৰাজ্যত মন্দিৰবোৰত হাতীৰ শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হয় । বিভিন্ন উৎসৱত হাতীৰ ব্যৱহাৰ হয় । যাৰ বাবে অসমৰ পৰা বহু হাতী সেই মন্দিৰবোৰলৈ সৰবৰাহ হয় বুলি চৰ্চা হোৱা দেখা যায় ।
আনহাতে, ইয়াৰ মাজতে এই হাতীবোৰক কেতবোৰ ভিন্ন পৰিস্থিতিত ৰখা হয় বুলিও এক অভিযোগ আছে । কিছু বছৰ আগতে গুজৰাটৰ জামনগৰস্থিত আম্বানী পৰিয়ালৰ বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ, পুনৰ্বাসন আৰু সংৰক্ষণ কেন্দ্ৰ বনতাৰালৈ অসমৰ হাতী সৰবৰাহকলৈ তীব্ৰ বিতৰ্কৰ লগতে প্ৰতিবাদো হৈছিল । কিছু দিন আগতে জয়মতী নামৰ এটা আঘাতপ্ৰাপ্ত হাতীক বনতাৰালৈ লৈ যোৱাক লৈ এই অসমত বিতৰ্ক চলিছিল ।
লগতে পঢ়ক :
জয়মতীৰ আঘাতক লৈ নতুন ৰহস্য ! বাঃ বাঃ ল'ব বিচাৰিছে নেকি বনতাৰাই ?