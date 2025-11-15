কেনেকৈ সংৰক্ষণ কৰিব বৰষুণৰ পানী ? কি দৰে সমাধান হ’ব কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা ? সমাধান এওঁলোকৰ হাতত
চিন্তা কিছু লাঘৱ হ’ব, যদিহে গুৱাহাটীৰ ছয়মাইলস্থিত বিদ্যুৎ নিয়ামক আয়োগৰ কাৰ্যালয়ে দিয়া ধৰণে সকলো বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণৰ বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে ৷
Published : November 15, 2025 at 11:06 AM IST
গুৱাহাটী : গুৱাহাটী মহানগৰীত ভূগৰ্ভৰ পানী দিনে দিনে শুকাই যোৱাৰ ফলত মহানগৰবাসীয়ে খৰালি কালত তীব্ৰ পানীৰ সংকটত ভুগি অহিছে । আনহাতে এজাক বৰষুণতে কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈ মহানগৰবাসীক জলা-কলা খুৱাই আহিছে । এই দুয়োটা সমস্যাৰে সমাধানৰ বাবে বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণৰ বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ছয়মাইলস্থিত বিদ্যুৎ নিয়ামক আয়োগে ।
আয়োগৰ কাৰ্যালয়ত বৰষুণৰ পানী সংগ্ৰহ কৰি তাক ভূগৰ্ভলৈ পঠোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । এই ব্যৱস্থাক ৰেইন ৱাটাৰ হাৰ্ভেষ্টিং বা বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণ বুলি কোৱা হয় । এয়া হৈছে বৰষুণৰ পানী সংগ্ৰহৰ এক নতুন ব্যৱস্থা ।
আয়োগৰ সচিব অশোক কুমাৰ বর্মনৰ নেতৃত্বত ৰাজ্যৰ চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত প্ৰথমটো বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । অশোক কুমাৰ বর্মনৰ সৈতে এই সন্দৰ্ভত ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ কেতবোৰ মন্তব্য কৰে ৷ সেয়া হ’ল -
- কাৰ্যালয়টোত বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কিয় কৰিলে ?
বিদ্যুৎ নিয়ামক আয়োগৰ সচিব অশোক কুমাৰ বর্মনে কয়, "আমাৰ এই কাৰ্যালয়টো নিৰ্মাণ কৰাৰ সময়ত ২০১৬ চনত প্ৰায় ১৩ লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে ৮৩৪ ফুট গভীৰ বৰিং বহুৱা হৈছিল । কিন্তু বিগত বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ভূগৰ্ভৰ পানী শুকাই যোৱাৰ ফলত পানী কিনিবলগীয়া হ’ল । প্ৰতি দিনে তিনি হাজাৰ লিটাৰ পানী ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হ'ল । ইয়াৰ ফলত মাহত প্ৰায় ২৫ হাজাৰ টকাৰ ব্যয় হ’ল । আনহাতে, নতুন বৰিং এটা বহুৱাবলৈ প্ৰায় ২৫ লাখ টকা খৰচ হয় । সেয়েহে তাৰ বিকল্প হিচাপে বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণ আৰম্ভ কৰিলো ।"
- কেতিয়াৰে পৰা বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ?
তেওঁ কয়, "চলিত বৰ্ষৰ ৩০ জুলাইত আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰা হৈছিল এই বৰষুণৰ পানীৰ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থাটো । আমি বাৰিষাৰ দুটা মাহ পাইছিলো যদিও বৰ্তমান এই পানী ব্যৱহাৰ কৰি আছো । আশা কৰিছো ইয়াৰ পৰা আমি পানী পাই থাকিম । এই ব্যৱস্থা চিৰযুগমীয়া হ'ব । প্ৰথমে
কাৰ্যালয়টোৰ ১০৭৬৩ বৰ্গ ফুট চাদৰ পৰা পাইপেৰে তললৈ বোৱাই আনি তিনি ফুট বহল, দীঘল আৰু গভীৰ ফিল্টাৰ পিটত পেলোৱা হয় । য'ত শিল, বালি আৰু এঙাৰ আছে । তাৰ পৰা পানীখিনি ফিল্টাৰ হৈ নতুনকৈ বহুৱা ২২৬ ফুটৰ বৰিঙৰ চাৰিওকাষে থকা দ্বিতীয়টো ছয় ফুট গভীৰ ফিল্টাৰ পিটত পেলোৱা হয় । তাৰ পৰা পানীখিনি ফিল্টাৰ হৈ ভূগৰ্ভলৈ সোমাই যায় ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘আমি কাৰ্যালয়টোত এই ব্যৱস্থাৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে ১৭ হাজাৰ টকাৰ প্ৰয়োজন হৈছে ৷ কিন্তু ঘৰত যদি এইদৰে পানী সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰে তেতিয়াহ’লে ৩-৪ হাজাৰ টকা ব্যয় সাপেক্ষে কৰিব পাৰিব । অতি কম খৰচত ভাল ফলাফল লাভ কৰিব পৰা যায় ।"
- বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণ কৰিলে কিদৰে উপকৃত হয় ?
আয়োগৰ সচিব অশোক কুমাৰ বর্মনে কয়, "এজাক বৰষুণত নগবোৰত কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হয় । মহানগৰীৰ মানুহৰ ঘৰৰ চৌহদ, কাৰ্যালয়ৰ চৌহদ পকা বা কংক্ৰিট কৰাৰ ফলত বৰষুণ দিলে বৰষুণৰ পানীবোৰ নলাৰে গৈ ভৰলু, বা আন বাহিনী নৈত পৰে ৷ ফলত সেইবোৰ ওফন্দি কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হয় । কাৰণ চৌদিশ কংক্ৰিটৰ হোৱাৰ বাবে বৰষুণৰ পানীবোৰ ভূগৰ্ভলৈ যাব নোৱাৰে । সেয়েহে আমি নিজৰ নিজৰ ঘৰৰ চৌহদৰ বৰষুণৰ পানীবোৰ সংৰক্ষণ কৰিলে কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যাৰ সমাধান হয় আৰু ভূগৰ্ভলৈ পানী যাব । ৰাইজলৈ এটাই অনুৰোধ, অতি কম খৰচী এই বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থাৰ পৰিকল্পনা কৰিব লাগে । যিয়ে নগৰীয়া বানৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাত সহায় কৰিব আৰু পানীৰ সমস্যা সমাধান কৰিব ।’’