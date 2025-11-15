Bihar Election Results 2025

কেনেকৈ সংৰক্ষণ কৰিব বৰষুণৰ পানী ? কি দৰে সমাধান হ'ব কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা ? সমাধান এওঁলোকৰ হাতত

চিন্তা কিছু লাঘৱ হ’ব, যদিহে গুৱাহাটীৰ ছয়মাইলস্থিত বিদ্যুৎ নিয়ামক আয়োগৰ কাৰ্যালয়ে দিয়া ধৰণে সকলো বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণৰ বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে ৷

first rainwater storage facility
বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা (ETV Bharat Assam)
ETV Bharat Assamese Team

Published : November 15, 2025 at 11:06 AM IST

গুৱাহাটী : গুৱাহাটী মহানগৰীত ভূগৰ্ভৰ পানী দিনে দিনে শুকাই যোৱাৰ ফলত মহানগৰবাসীয়ে খৰালি কালত তীব্ৰ পানীৰ সংকটত ভুগি অহিছে । আনহাতে এজাক বৰষুণতে কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈ মহানগৰবাসীক জলা-কলা খুৱাই আহিছে । এই দুয়োটা সমস্যাৰে সমাধানৰ বাবে বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণৰ বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ছয়মাইলস্থিত বিদ্যুৎ নিয়ামক আয়োগে ।

আয়োগৰ কাৰ্যালয়ত বৰষুণৰ পানী সংগ্ৰহ কৰি তাক ভূগৰ্ভলৈ পঠোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । এই ব্যৱস্থাক ৰেইন ৱাটাৰ হাৰ্ভেষ্টিং বা বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণ বুলি কোৱা হয় । এয়া হৈছে বৰষুণৰ পানী সংগ্ৰহৰ এক নতুন ব্যৱস্থা ।

কেনেকৈ সংৰক্ষণ কৰিব বৰষুণৰ পানী ? (ETV Bharat Assam)

আয়োগৰ সচিব অশোক কুমাৰ বর্মনৰ নেতৃত্বত ৰাজ্যৰ চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত প্ৰথমটো বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । অশোক কুমাৰ বর্মনৰ সৈতে এই সন্দৰ্ভত ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ কেতবোৰ মন্তব্য কৰে ৷ সেয়া হ’ল -

  • কাৰ্যালয়টোত বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কিয় কৰিলে ?

বিদ্যুৎ নিয়ামক আয়োগৰ সচিব অশোক কুমাৰ বর্মনে কয়, "আমাৰ এই কাৰ্যালয়টো নিৰ্মাণ কৰাৰ সময়ত ২০১৬ চনত প্ৰায় ১৩ লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে ৮৩৪ ফুট গভীৰ বৰিং বহুৱা হৈছিল । কিন্তু বিগত বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ভূগৰ্ভৰ পানী শুকাই যোৱাৰ ফলত পানী কিনিবলগীয়া হ’ল । প্ৰতি দিনে তিনি হাজাৰ লিটাৰ পানী ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হ'ল । ইয়াৰ ফলত মাহত প্ৰায় ২৫ হাজাৰ টকাৰ ব্যয় হ’ল । আনহাতে, নতুন বৰিং এটা বহুৱাবলৈ প্ৰায় ২৫ লাখ টকা খৰচ হয় । সেয়েহে তাৰ বিকল্প হিচাপে বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণ আৰম্ভ কৰিলো ।"

  • কেতিয়াৰে পৰা বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ?

তেওঁ কয়, "চলিত বৰ্ষৰ ৩০ জুলাইত আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰা হৈছিল এই বৰষুণৰ পানীৰ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থাটো । আমি বাৰিষাৰ দুটা মাহ পাইছিলো যদিও বৰ্তমান এই পানী ব্যৱহাৰ কৰি আছো । আশা কৰিছো ইয়াৰ পৰা আমি পানী পাই থাকিম । এই ব্যৱস্থা চিৰযুগমীয়া হ'ব । প্ৰথমে
কাৰ্যালয়টোৰ ১০৭৬৩ বৰ্গ ফুট চাদৰ পৰা পাইপেৰে তললৈ বোৱাই আনি তিনি ফুট বহল, দীঘল আৰু গভীৰ ফিল্টাৰ পিটত পেলোৱা হয় । য'ত শিল, বালি আৰু এঙাৰ আছে । তাৰ পৰা পানীখিনি ফিল্টাৰ হৈ নতুনকৈ বহুৱা ২২৬ ফুটৰ বৰিঙৰ চাৰিওকাষে থকা দ্বিতীয়টো ছয় ফুট গভীৰ ফিল্টাৰ পিটত পেলোৱা হয় । তাৰ পৰা পানীখিনি ফিল্টাৰ হৈ ভূগৰ্ভলৈ সোমাই যা‌য় ।’’

first rainwater storage facility
অশোক কুমাৰ বর্মনৰ নেতৃত্বত ৰাজ্যৰ চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত প্ৰথমটো বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘আমি কাৰ্যালয়টোত এই ব্যৱস্থাৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে ১৭ হাজাৰ টকাৰ প্ৰয়োজন হৈছে ৷ কিন্তু ঘৰত যদি এইদৰে পানী সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰে তেতিয়াহ’লে ৩-৪ হাজাৰ টকা ব্যয় সাপেক্ষে কৰিব পাৰিব । অতি কম খৰচত ভাল ফলাফল লাভ কৰিব পৰা যায় ।"

first rainwater storage facility
বিদ্যুৎ নিয়ামক আয়োগৰ কাৰ্যালয় (ETV Bharat Assam)
  • বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণ কৰিলে কিদৰে উপকৃত হয় ?

আয়োগৰ সচিব অশোক কুমাৰ বর্মনে কয়, "এজাক বৰষুণত নগবোৰত কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হয় । মহানগৰীৰ মানুহৰ ঘৰৰ চৌহদ, কাৰ্যালয়ৰ চৌহদ পকা বা কংক্ৰিট কৰাৰ ফলত বৰষুণ দিলে বৰষুণৰ পানীবোৰ নলাৰে গৈ ভৰলু, বা আন বাহিনী নৈত পৰে ৷ ফলত সেইবোৰ ওফন্দি কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হয় । কাৰণ চৌদিশ কংক্ৰিটৰ হোৱাৰ বাবে বৰষুণৰ পানীবোৰ ভূগৰ্ভলৈ যাব নোৱাৰে । সেয়েহে আমি নিজৰ নিজৰ ঘৰৰ চৌহদৰ বৰষুণৰ পানীবোৰ সংৰক্ষণ কৰিলে কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যাৰ সমাধান হয় আৰু ভূগৰ্ভলৈ পানী যাব । ৰাইজলৈ এটাই অনুৰোধ, অতি কম খৰচী এই বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থাৰ পৰিকল্পনা কৰিব লাগে । যিয়ে নগৰীয়া বানৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাত সহায় কৰিব আৰু পানীৰ সমস্যা সমাধান কৰিব ।’’

