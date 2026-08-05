যোৰহাটত বান প্ৰভাৱিত শিক্ষানুষ্ঠানৰ ক্ষয়-ক্ষতিৰ পৰ্যালোচনা শিক্ষা মন্ত্ৰীৰ

যোৰহাটত বান প্ৰভাৱিত শিক্ষানুষ্ঠানৰ ক্ষয়-ক্ষতিৰ পৰ্যালোচনা শিক্ষা মন্ত্ৰীৰ
ক্ষতিগ্ৰস্ত শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ মেৰামতিৰ বাবে চৰকাৰে বিভিন্ন পদক্ষেপ লৈছে । শিক্ষাৰ্থীসকলকো সকলো ধৰণে সহায়ৰ প্ৰতিশ্ৰুতি শিক্ষা মন্ত্ৰীৰ ।
Published : August 5, 2026 at 1:47 PM IST
যোৰহাট : উজনি অসমৰ ৪ খন জিলাত বহু শিক্ষানুষ্ঠান বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ল । শৈক্ষিক জীৱনৰ বহু মূল্যৱান নথিপত্ৰ, কিতাপ-বহী নষ্ট হোৱাৰ ফলত শিক্ষাৰ্থীসকল সমস্যাত পৰিছে ।
শিক্ষাৰ্থীসকলক এই সংকটৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে বিদ্যালয়সমূহ মেৰামতি কৰি পাঠদান আৰম্ভ কৰিবলৈ চৰকাৰে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । তাৰ মাজতে মঙলবাৰে যোৰহাটত উপস্থিত হৈ শিক্ষা মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে জিলাখনৰ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় ।
যোৰহাটৰ আৱৰ্ত ভৱনত এই সন্দৰ্ভত জিলাখনৰ বিধায়কসকল, জিলা আয়ুক্ত আৰু আন আন বিষয়াসকলৰ সৈতে শিক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এক পৰ্যালোচনা সভাত অংশ লয় । এই সভাত জিলা প্ৰশাসনে সাম্প্ৰতিক সময়ত বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত বিদ্যালয়সমূহৰ তথ্য প্ৰদান কৰে ।
সভাৰ অন্তত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে কয়, "যোৰহাট জিলাত বানৰ ফলত ৩৭৬ খন বিদ্যালয় আৰু এখন মহাবিদ্যালয় ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত শিক্ষাৰ্থীসকলক পাঠ্যপুথি আৰু পোছাক যোগান ধৰা হৈছে । বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত শিক্ষাৰ্থীসকলক এককালীন সাহায্য দিয়াৰো চিন্তাচৰ্চা কৰি থকা হৈছে আৰু যিসকল শিক্ষাৰ্থীৰ শৈক্ষিক জীৱনৰ মূল্যৱান নথিপত্ৰ বানত নষ্ট হৈছে সেইসকলক বিনামূলীয়াকৈ নথিপত্ৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব ।"
বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ মেৰামতিৰ বাবে চৰকাৰে অনুদান আগবঢ়াব বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে । পাঠদানৰ ক্ষেত্ৰত অতি প্ৰয়োজন সাপেক্ষে ডিজিটেল মাধ্যমৰ সহায় লোৱাৰো ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে ।
৯ আগষ্টৰ পৰা বিদ্যালয় খোলা সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "এতিয়াও যোৰহাট জিলাৰ কেইবাখনো বিদ্যালয়ত শিবিৰ চলি আছে । শৈক্ষিক কাৰ্যসূচীত যাতে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰভাৱ নপৰে তাৰ বাবে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব ।" পৰ্যালোচনা সভাতেই মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জিলাখনৰ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়সমূহৰ এক সঠিক তথ্যভিত্তিক প্ৰতিবেদন উপস্থাপন কৰিবলৈ নির্দেশ দিয়ে । যাতে পুনৰুদ্ধাৰৰ কাম-কাজ ক্ষিপ্ৰতাৰে আৰম্ভ কৰিব পৰা যায় আৰু কোনো বিদ্যালয় বাদ পৰি নাযায় ।
লগতে পঢ়ক :
বান বিধ্বস্ত শিৱসাগৰৰ নেপালীখুঁটিত বন্যাৰ্তৰ কাষত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জেপি নাড্ডা