ETV Bharat / state

দুই সহস্ৰাধিক গোচৰত ভাৰাক্ৰান্ত ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগ, সদনত তথ্য দাখিল মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ

ন্যায়ালয়ৰ গোচৰ নিষ্পত্তি হ’লেহে আৰম্ভ হ’ব মাধ্যমিক-উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত স্থায়ী প্ৰধান শিক্ষক-অধ্যক্ষ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া । অচিৰেই আৰম্ভ হ’ব ৩৮৮৬ খন শিক্ষানুষ্ঠানৰ পদ প্ৰাদেশীকিকৰণৰ পৰীক্ষণ ।

RANOJ PEGU
ডাঃ ৰণোজ পেগু (Assam Assembly TV)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 24, 2026 at 7:36 AM IST

9 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: ‘‘আদালতত চলি থকা দুই সহস্ৰাধিক গোচৰৰ দ্বাৰা ভাৰাক্ৰান্ত হৈ আছে অসমৰ শিক্ষা বিভাগ । ৰাজ্যৰ বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰতেই গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত ৩২ টা গোচৰ চলি আছে । এই গোচৰসমূহ নিষ্পত্তি হোৱাৰ লগে লগে আমি মাধ্যমিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত প্ৰধান শিক্ষক আৰু অধ্যক্ষ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিবলৈ সক্ষম হ’ম ।’’ এই মন্তব্য শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ ।

ষষ্ঠদশ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিবেশনত বৃহস্পতিবাৰে দশম দিনা প্ৰশ্নোত্তৰ কালত শিক্ষা বিভাগৰ বিভিন্ন সমস্যাকে ধৰি বিদ্যালয় প্ৰাদেশীকিকৰণ, পদ প্ৰাদেশীকিকৰণ, বিদ্যালয় একত্ৰিকৰণ আদি সন্দৰ্ভত কেবাগৰাকীও বিধায়কে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে । বিধায়ক ৰূপেশ গোৱালা, তাঞ্জিল হুছেইন, নুৰুল হুদা, জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰ আৰু অখিল গগৈয়ে উত্থাপন কৰা শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুই সদনত এইদৰে কয় ।

শিক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘ন্যায়লয়ত চলি থকা এই ৩২ টা গোচৰৰ ভিতৰত নগাঁও জিলাও আছে । ন্যায়ালয়ৰ গোচৰৰ বাবেই প্ৰধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষৰ নিযুক্তিত স্থগিতাদেশ থকাৰ বাবে আমি গোচৰ চলি থকা জিলাসমূহত শিক্ষক বা প্ৰধান শিক্ষক নিযুক্তি দিব পৰা নাই । এই সকলো গোচৰ জিলাভিত্তিত চলি আছে ৷ সেয়ে যিসমূহ জিলাত গোচৰ আছে সেই জিলাত স্থায়ী প্ৰধান শিক্ষক আৰু অধ্যক্ষ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত স্থবিৰতা আহি পৰিছে ৷ অৱশ্যে নিযুক্তি দিব নোৱাৰাৰ বাবে যি হাইস্কুলত প্ৰধান শিক্ষক হ’বলৈ বি.এড প্ৰফেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন লাগে, তেনে যোগ্য প্ৰাৰ্থী থাকিলে তেওঁক ইনচাৰ্জ বা ভাৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষক হিচাপে দায়িত্ব দিয়া হৈছে ।’’

‘‘একেদৰে উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত য’ত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী আৰু বি.এড লাগে, তেনে অৰ্হতাসম্পন্ন ব্যক্তি থাকিলে তেওঁক ভাৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষ হিচাপে দায়িত্ব দিয়া হৈছে । য’ত তেনে ব্যক্তি নাই, তাত উপায়ন্তৰ হৈ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শকক ভাৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি দিবলগা হৈছে । আনহাতে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে, যিসমূহ বিদ্যালয়ত ভাৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষক হ’বলৈকো অৰ্হতাসম্পন্ন ব্যক্তি নাই, তাত অৰ্হতাসম্পন্ন ব্যক্তি বাহিৰৰ পৰা আনিবলৈও নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । যাতে স্কুল পৰিদৰ্শকসকলে এই দায়িত্ব বহন কৰিবলগীয়া নহয় ।’’ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় ৷

তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে, ‘‘উচ্চ ন্যায়ালয়ত যি ৩২ টা গোচৰ চলি আছে, এইবোৰৰ লগত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত চলি থকা গোচৰৰ সম্পৰ্ক আছে । গতিকে এই ৩২ টা কেছত আমি কম্প্ৰমাইজ কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ ইয়াৰ ৰেমিফিকেশ্যন (পৰিণাম) উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ গোচৰত পৰিব পাৰে । মই আশা কৰোঁ যে, আমাৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ত চলি থকা এই গোচৰবোৰৰ নিষ্পত্তি খুব সোনকালে হ’ব । মহামান্য আদালতেও এই বিষয় বিচাৰ বিবেচনা কৰিব । এই গোচৰসমূহ নিষ্পত্তি হোৱাৰ লগে লগে আমি যিসমূহ জিলাৰ মাধ্যমিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত প্ৰধান শিক্ষক আৰু অধ্যক্ষ নিযুক্তি দিব পৰা নাই সেই সমূহ মাধ্যমিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত স্থায়ী প্ৰধান শিক্ষক আৰু অধ্যক্ষ নিযুক্তি দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিম ।’’

ইফালে শিক্ষানুষ্ঠান আৰু পদ প্ৰাদেশীকিকৰণ সন্দৰ্ভত উত্থাপন কৰা বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি শিক্ষা মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুই কয়, ‘‘ৰাজ্যত এতিয়া ভেঞ্চাৰ স্কুল খুলি থাকিব আৰু ইয়াৰ প্ৰাদেশিকীকৰণ কৰি থকা হ’ব, এনে কোনো কথা নাই । এই বিষয়ত অসম বিধানসভাত ইয়াৰ আগতেই বহু আলোচনা-বিলোচনা কৰা হৈছে ৷ এই আলোচনা-বিলোচনাৰ পিছত, ২০০৬ চনত ইয়াৰ এটা সমাপ্তিৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল ৷ সেই অনুসৰি, ২০০৬ চনত বিধানসভাত বিতং আলোচনা কৰি ‘অসম নন-গভৰ্ণমেণ্ট এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচন এক্ট’ প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল । অৰ্থাৎ ইয়াৰ পিছত কোনো বিদ্যালয় খুলিলে সেয়া ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠান হিচাপে এই আইনৰ অধীনতেহে পৰিচালিত হ’ব লাগিব ।’’

‘‘একেদৰে ২০০৬ চনৰ আগতে যিবোৰ বিদ্যালয় খোলা হৈছিল, তাৰ বাবে ২০১১ চনত এখন আইন অনা হৈছিল, যিখন উচ্চ ন্যায়ালয়ে পিছত বাতিল কৰি দিয়ে । ইয়াৰ পিছত ২০১৭ চনত আন এখন আইন প্ৰণয়ন কৰা হয় । এই আইনৰ অধীনত ইতিমধ্যে ৩,৮০৫ খন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰু এম ই স্কুল প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যনৰ আওতালৈ অনা হৈছে । এই ৩,৮০৫ খন বিদ্যালয়ৰ ভিতৰৰ পৰা ৯,৮৫৫ গৰাকী টিউটৰক চাকৰি প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰা হৈছে, এটা চৰ্তসাপেক্ষে যে তেওঁলোকে নেশ্যনেল কাউঞ্চিল অফ টিচাৰ এডুকেশ্যন (এন চি টি) এক্ট অনুসৰি প্ৰয়োজনীয় প্ৰফেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন লাভ কৰিলে পিছত তেওঁলোকক শিক্ষকলৈ উন্নীত কৰা হ’ব । একেদৰে, ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যনৰ বাবে হাইস্কুল, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল আৰু ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল মিলাই মুঠ ৫১১ খন বিদ্যালয় প্ৰাধিকীকৰণৰ আওতালৈ আহে আৰু ইয়াৰ পৰা ৫,৩৪৪ গৰাকীক টিউটৰ হিচাপে প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰা হৈছে ।’’ মন্ত্ৰী পেগুৱে সদৰী কৰে ৷

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয়, ‘‘পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত চৰকাৰলৈ বহু শিক্ষক সংগঠন আৰু শিক্ষকে দাবী উত্থাপন কৰে যে ২০০৬ চনৰ আইনখনৰ কিছুমান কঠোৰ মাপকাঠীৰ বাবে তেওঁলোক প্ৰাদেশীকিকৰণৰ আওতাৰ পৰা বাদ পৰিব লগা হয় । এই কথা বিবেচনা কৰি চৰকাৰে আইনখনৰ সংশোধনীৰ প্ৰস্তাৱ পুনৰ বিবেচনা কৰি ২০২৫ চনত আইনখনত কিছু শিথিলতা আনে । সেই শিথিলতা অনুসৰি অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে এটা প'ৰ্টেল মুকলি কৰি দিছে । প'ৰ্টেলটো মুকলি কৰাৰ লগে লগে আমি বিভিন্ন বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা আবেদনপত্ৰ লাভ কৰোঁ । আবেদন পোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো প্ৰায় ৯৯ শতাংশ সম্পূৰ্ণ হৈছে। প্ৰায় ৩৫ খন জিলাৰ পৰা আমি স্কুল এডুকেশ্যনৰ অধীনত অৰ্থাৎ এল পি স্কুল, আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুল, ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ ভিতৰত ৩,৭০৯ খন বিদ্যালয়ৰ পৰা আবেদন লাভ কৰিছোঁ । লগতে মহাবিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত ৫২ খন আৰু ডিগ্ৰী কলেজৰ পৰা ১২৫ খন আবেদন লাভ কৰিছো ৷’’

তেওঁ পুনৰ কয়, ‘‘১২৫ খন ডিগ্ৰী কলেজৰ পৰা কলা, বাণিজ্য, বিজ্ঞান আদি শাখাৰ বাবে আবেদন লাভ কৰা হৈছে । একেদৰে এইবাৰৰ আইনখনত যদি কোনো বিভাগে ২০০৬ চনৰ আগতেই এন অ’ চি বা এফিলিয়েচন লাভ কৰিছিল, তেন্তে সেই বিভাগবোৰেও আবেদন কৰিব পাৰিব, এনে এটা ব্যৱস্থা ২০২৫ চনৰ আইনখনত কৰা হৈছে । সেই আইনমতে, ১২৫ খন মহাবিদ্যালয়ে শাখাৰ প্ৰাদেশীকৰণৰ বাবে আবেদন কৰিছে ৷ এই সকলো আবেদন অনুসৰি মুঠ ২৩,৪২০ গৰাকী ব্যক্তিৰ সেৱা প্ৰদেশীকিকৰণৰ বাবে আবেদনপত্ৰ লাভ কৰা হৈছে । আবেদনপত্ৰৰ পৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া খুব সোনকালে আৰম্ভ হ’ব আৰু আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত আমি এই প্ৰক্ৰিয়াটোক পৰিসমাপ্তিৰ ফালে লৈ যাম । আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই সদনতে ঘোষণা কৰিছে যে আইনখনত যিটো ‘কাট অফ ডেট’ আছে (অৰ্থাৎ ৯/১০ ডাইছত বিদ্যালয়ৰ নাম থাকিব লাগিব) সেই সম্পৰ্কে কিছু শিথিলতা অনাৰ কথা কোৱা হৈছে । গতিকে, আইন সন্মত হোৱাৰ লগে লগে আমি আইনখন সংশোধন কৰিম । ইতিমধ্যে আবেদনসমূহ সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু ভেৰিফিকেশ্যন কৰি ইয়াৰ ৰাজ্যৰ ভেঞ্চালৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ প্ৰাদেশীকিকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ পৰিসমাপ্তিৰ দিশত লৈ যোৱা হ’ব ।’’

ইফালে বিধায়কসকলে উত্থাপন কৰা বিদ্যালয় একত্ৰিকৰণ সন্দৰ্ভত উত্তৰ দি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘২০১৬ চনৰ পৰা ২০২৬ চনলৈ এই সময়খিনিত ৭৩৮০ বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণ কৰা হৈছে ৷ কিন্তু ইয়াৰে ২৬৩৯ খন বিদ্যালয় ২০১৭-১৮ চনত একত্ৰীকৰণ কৰা হৈছিল ৷ একেদৰে ২০২১ চনৰ পৰা ২০২৬ চনৰ ভিতৰত ১০০০ বিদ্যালয় একত্ৰিকৰণ কৰা হৈছে ৷ কিন্তু এতিয়া মূল কথাটো হৈছে যে বিদ্যালয় একত্ৰিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমি ২০১৭ চনৰ যি প্ৰাদেশীকৰণ আইন আছে সেইখন ভালদৰে বুজিব লাগিব । সেই আইনখনত বিদ্যালয় প্ৰাদেশীকৰণৰ কোনো ব্যৱস্থা উল্লেখ কৰা হোৱা নাই ৷ এই আইনখনত ধৰি লোৱা হৈছে অসমত বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা ইতিমধ্যে সংপৃক্ত হৈছে ৷ আমাক আৰু অতিৰিক্ত বিদ্যালয় নালাগে ৷ এতেকে যিহেতু সেৱাসমূহ প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰা হৈছে, আৰু সেই শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীসকলক বেলেগ বিদ্যালয়ত নিযুক্তি দিয়া হৈছে । ইয়াৰোপৰি, ওচৰা-ওচৰিকৈ থকা বা একেটা কেম্পাছৰ ভিতৰতে থকা তিনিখন বিদ্যালয়ক (নিম্ন প্ৰাথমিক, উচ্চ প্ৰাথমিক, হাইস্কুল) একত্ৰীকৰণ কৰা হৈছে । ইয়াৰ বাবে 'শিক্ষাক্ষেত্ৰ' নামৰ এখন আইন আঁচনি আছে ।’’

‘‘কিছুদিন পূৰ্বে মই সকলো বিধায়কলৈ চিঠি লিখি তেওঁলোকৰ সমষ্টিত থকা ৩০ জনতকৈ কম ছাত্ৰ-ছাত্ৰী থকা বিদ্যালয়ৰ তালিকা দিছোঁ । এই ৩০ জনতকৈ কম ছাত্ৰ-ছাত্ৰী থকা বিদ্যালয়সমূহ বিধায়কসকলে পৰীক্ষা কৰি চাই কোনবোৰ বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণ বা বন্ধ কৰিব লাগে, সেই বিষয়ে মূল্যৱান পৰামৰ্শ আগবঢ়ালে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম । বৰ্তমান জিলা বিষয়াসকল আৰু ব্লক কাৰ্যালয়ক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে যে ইয়াৰ ওপৰত এটা প্ৰতিবেদন দিব লাগে । একত্ৰীকৰণৰ বাবে কোনো নিৰ্দেশনা এতিয়ালৈকে জাৰি কৰা হোৱা নাই ৷ প্ৰতিবেদন দিয়াৰ বাবেহে কোৱা হৈছে ৷ প্ৰথমে আমি প্ৰতিবেদন পৰীক্ষা কৰি চাম আৰু তাৰ পিছত একত্ৰীকৰণ বা বিদ্যালয় বন্ধৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিম । সেই ডকুমেণ্টৰ সত্যতা নিৰূপণ কৰিব লাগিব । গতিকে ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ’ব আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াই যিমান সময় লয়, সিমান সময়ৰ ভিতৰত প্ৰাদেশীকিকৰণৰৰ গোটেই বিষয়টো অগুৱাই গৈ পৰিসমাপ্তিৰ ফালে লৈ যোৱা হ’ব ।’’ তেওঁ শেষত উল্লেখ কৰে ৷

লগতে পঢ়ক: দহ ঘণ্টা জেৰাৰ অন্তত আৰক্ষীয়ে যাবলৈ দিলে কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়াক

TAGGED:

অসমৰ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু
অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিবেশন
বিদ্যালয় প্ৰাদেশীকিকৰণ
ASSAM EDUCATION DEPARTMENT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.