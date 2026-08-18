ওদালগুৰি-কাছাৰৰ পৰা ১০ কোটিৰো অধিক মূল্যৰ ড্ৰাগছ জব্দ, আটক ৭ সৰবৰাহকাৰীক
বিগত ২৪ ঘণ্টাত অসমৰ দুটা ঠাইৰ পৰা নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে চলে অভিযান, য’ত আৰক্ষীয়ে কেবাকোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দৰ লগতে সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰে ৷
By PTI
Published : August 18, 2026 at 8:31 PM IST
গুৱাহাটী : ৰাজ্যত অব্যাহত আছে ড্ৰাগছ তথা নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান ৷ অসম আৰক্ষীয়ে নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰি থকাৰ মাজতে শেহতীয়াকৈ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা প্ৰায় ১০ কোটিৰো অধিক মূল্যৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ লগতে আৰক্ষীয়ে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৭ সন্দেহযুক্ত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।
মঙলবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ছ’চিয়েল মিডিয়া এক্সৰ এটা পোষ্টত কয় যে কাছাৰ জিলাৰ দীঘৰখাল অঞ্চলৰ পুৰণি এমভিআই চেকপইণ্টত (MVI checkpoint) এখন ট্ৰাকৰ গোপন চেম্বাৰৰ পৰা ১০ কোটি টকাৰ ৫০ হাজাৰ য়াবা টেবলেট জব্দ কৰা হৈছে । ১০ কোটি টকাৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কাছাৰ পুলিচ আৰু অসম পুলিচৰ শলাগ লয় ৷
Humpty Dumpty had a great fall. So did this drug haul.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 18, 2026
Good job @cacharpolice and @assampolice. At Old MVI Check Point, Digharkhal, 50,000 Yaba tablets worth ₹10 crore were seized from a truck’s secret chamber. One accused apprehended.#AssamAgainstDrugs pic.twitter.com/RQzJTdhwoU
তেওঁ কয় যে এটা ডাঙৰ অপৰাধ ৰোধ কৰিবলৈ অসম আৰক্ষী সক্ষম হৈছে ৷ কাছাৰ পুলিচ আৰু অসম পুলিচে বৰ ভাল কাম কৰিছে বুলি তেওঁ শলাগ লয় ৷ এই অভিযানৰ সময়ত এজন সন্দেহযুক্ত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বুলি তেওঁ পোষ্টটোত উল্লেখ কৰে ।
ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে ছ’চিয়েল মিডিয়াত এক পোষ্টযোগে ওদালগুৰি জিলাৰ ভৈৰৱকুণ্ডৰ পৰা ২৩৪.৮৯ কেজি গাঞ্জা জব্দ কৰাৰ লগতে ৬ অভিযুক্তক আটক কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে । দুয়োটা অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাসকলৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই উল্লেখ কৰে ৷
Two major blows to the drug network in Assam! 🚨— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) August 18, 2026
✅ 234.89 kg ganja seized in Bhairabkunda, with 6 persons apprehended
✅ 50,000 Yaba tablets recovered in Cachar, with 1 person apprehended
Legal action is underway against those apprehended in both operations.
HCM Dr.… pic.twitter.com/bCWdEiOHOn
অসম আৰক্ষীক এই নিৰ্ণায়ক পদক্ষেপৰ বাবে শলাগ লৈ শৰ্মাই কয় যে ড্ৰাগছৰ আতংকৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যত এই যুঁজখন পূৰ্ণ শক্তিৰে অব্যাহত থাকিব ।