ETV Bharat / state

ওদালগুৰি-কাছাৰৰ পৰা ১০ কোটিৰো অধিক মূল্যৰ ড্ৰাগছ জব্দ, আটক ৭ সৰবৰাহকাৰীক

বিগত ২৪ ঘণ্টাত অসমৰ দুটা ঠাইৰ পৰা নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে চলে অভিযান, য’ত আৰক্ষীয়ে কেবাকোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দৰ লগতে সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰে ৷

Assam: Drugs worth over Rs 10 cr seized, 7 traffickers arrested
ড্ৰাগছ জব্দ (@CMOfficeAssam)
author img

By PTI

Published : August 18, 2026 at 8:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : ৰাজ্যত অব্যাহত আছে ড্ৰাগছ তথা নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান ৷ অসম আৰক্ষীয়ে নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰি থকাৰ মাজতে শেহতীয়াকৈ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা প্ৰায় ১০ কোটিৰো অধিক মূল্যৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ লগতে আৰক্ষীয়ে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৭ সন্দেহযুক্ত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।

মঙলবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ছ’চিয়েল মিডিয়া এক্সৰ এটা পোষ্টত কয় যে কাছাৰ জিলাৰ দীঘৰখাল অঞ্চলৰ পুৰণি এমভিআই চেকপইণ্টত (MVI checkpoint) এখন ট্ৰাকৰ গোপন চেম্বাৰৰ পৰা ১০ কোটি টকাৰ ৫০ হাজাৰ য়াবা টেবলেট জব্দ কৰা হৈছে । ১০ কোটি টকাৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কাছাৰ পুলিচ আৰু অসম পুলিচৰ শলাগ লয় ৷

তেওঁ কয় যে এটা ডাঙৰ অপৰাধ ৰোধ কৰিবলৈ অসম আৰক্ষী সক্ষম হৈছে ৷ কাছাৰ পুলিচ আৰু অসম পুলিচে বৰ ভাল কাম কৰিছে বুলি তেওঁ শলাগ লয় ৷ এই অভিযানৰ সময়ত এজন সন্দেহযুক্ত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বুলি তেওঁ পোষ্টটোত উল্লেখ কৰে ।

ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে ছ’চিয়েল মিডিয়াত এক পোষ্টযোগে ওদালগুৰি জিলাৰ ভৈৰৱকুণ্ডৰ পৰা ২৩৪.৮৯ কেজি গাঞ্জা জব্দ কৰাৰ লগতে ৬ অভিযুক্তক আটক কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে । দুয়োটা অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাসকলৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই উল্লেখ কৰে ৷

অসম আৰক্ষীক এই নিৰ্ণায়ক পদক্ষেপৰ বাবে শলাগ লৈ শৰ্মাই কয় যে ড্ৰাগছৰ আতংকৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যত এই যুঁজখন পূৰ্ণ শক্তিৰে অব্যাহত থাকিব ।

লগতে পঢ়ক : ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ দ্বাৰা আৰক্ষী বিষয়া নৱজিৎ দাসক হত্যা; অসম আৰক্ষীৰ হাতত আছে তথ্য: হিমন্ত

লগতে পঢ়ক : ২ অক্টোবৰৰ পৰা ৰাজ্য চৰকাৰৰ 'প্ৰজেক্ট সদ্ভাৱনা': চৰকাৰী ফাইল যদি পৰি আছে আৰু চিন্তা নকৰিব

TAGGED:

সন্দেহযুক্ত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী
নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান
কাছাৰ পুলিচ
মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
RS 10 CR SEIZED IN ASSAM

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.