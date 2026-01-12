ETV Bharat / state

বিফলতাৰ বুকুতো ৰচিত হ'ল সফলতাৰ ইতিহাস: মহাকাশ গৱেষণাত অসম ডনবস্ক' বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সবল খোজ

অসমৰ মহাকাশ বিজ্ঞানৰ ইতিহাসত এক নতুন অধ্যায় । উত্তৰ-পূবৰ প্ৰথমটো বেচৰকাৰী উপগ্ৰহ 'লাচিত-১' নিৰ্মাণ কৰি মহাকাশ গৱেষণাত ডনবস্ক' বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাইল খুঁটি স্থাপন ।

Lachit1 satellite
মহাকাশ গৱেষণাত অসম ডনবস্ক' বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সবল খোজ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 12, 2026 at 2:40 PM IST

সোণাপুৰ : ১২ জানুৱাৰী, সোমবাৰ । অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে এক ঐতিহাসিক দিন হিচাপে লিপিবদ্ধ হৈ থাকিব এই দিনটো । কিয়নো এই দিনটোতে অসমৰ এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে মহাকাশ বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত এক মাইলৰ খুঁটি স্থাপন কৰে । সেয়া হৈছে এক কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ নিৰ্মাণ তথা উৎপেক্ষণ ।

অৱশ্যে এই দিনটো আন এক ঐতিহাসিক দিন হ'লহেঁতেন যদিহে এই কৃত্ৰিম উপগ্ৰহটো সফলতাৰে কক্ষপথত স্থাপন কৰিব পৰা গ'লহেঁতেনে । কিন্তু এই উপগ্ৰহটোৰ লগতে আন ১৪ টা উপগ্ৰহ কঢ়িয়াই নিয়া ইছৰোৰ PSLV- C-62 ৰকেটটোৰ বিসংগতিৰ বাবে লক্ষ্যত উপনীত হোৱাত ব্যৰ্থ হয় । কিন্তু এই বিফলতাৰ বুকুতো যেন অসমৰ বাবে ৰচিত হ'ল এক সফলতাৰ ইতিহাস । সেয়া হৈছে মহাকাশ গৱেষণাত অসম ডনবস্ক' বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সবল খোজ ।

মহাকাশ গৱেষণাত অসম ডনবস্ক' বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সবল খোজ (ISRO and ETV Bharat Assam)

অসমৰ মহাকাশ বিজ্ঞানৰ ইতিহাসত নতুন অধ্যায়

হয়, অসমৰ মহাকাশ বিজ্ঞানৰ ইতিহাসত সৃষ্টি হৈছে এক নতুন অধ্যায় । উত্তৰ-পূবৰ প্ৰথমটো বেচৰকাৰী কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ 'লাচিত-১' । অসম তথা সমগ্ৰ উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ শৈক্ষিক আৰু প্ৰযুক্তিগত ইতিহাসত এক সোণালী আখৰেৰে লিখি ৰাখিবলগীয়া ক্ষণ হিচাপে চিহ্নিত হৈছে 'লাচিত-১' (LACHIT-1) উপগ্ৰহৰ উৎক্ষেপণ ।

সোণাপুৰস্থিত অসম ডনবস্ক' বিশ্ববিদ্যালয়ে এই উপগ্ৰহটো মহাকাশলৈ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ সাজু কৰি মহাকাশ প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুন মাইলৰ খুঁটি স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

Lachit1 satellite
মিছনত জড়িত দলটোৰ একাংশ সদস্য (ETV Bharat Assam)

কি কয় বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই

এই অভিযান সন্দৰ্ভত বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ অধ্যাপক ডঃ দীনেশ বৈশ্যই কয়, "ডনবস্ক' বিশ্ববিদ্যালয় গুৱাহাটীৰ ওচৰৰ সোণাপুৰত প্ৰতিষ্ঠিত এখন বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় । এই বিশ্ববিদ্যালয় যে এক বৃহৎ কামত জড়িত হৈছে সোইটো আজি প্ৰমাণ কৰা হ'ল । কাৰণ উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ কোনো ৰাজ্য, কোনো চৰকাৰ, কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে এটা উপগ্ৰহ উৎক্ষেপণৰ কথা ভবা নাছিল । এইখন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এইটো কৰিছে । আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল এই প্ৰ'গ্ৰামটো কেইবা বছৰো ধৰি চলি আছে আৰু আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক আমি প্ৰশিক্ষণ দিছোঁ । ইছৰোত গৈ প্ৰশিক্ষণত তেওঁলোকে নিজে কথাবোৰ শিকিছে ।"

Lachit1 satellite
উৎক্ষেপণ পৰ্যবেক্ষণ ডনবস্ক' বিশ্ববিদ্যালয়ত (ETV Bharat Assam)

আনহাত, বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ পঞ্জীয়ক জাকাৰিয়া জৰ্জে কয়, "অসম ডনবস্ক' বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাবে এক ঐতিহাসিক দিন । অসম ডনবস্ক' বিশ্ববিদ্যালয়ে সফলতাৰে লাচিত-১ প্ৰস্তুত কৰিছে । এইটো হৈছে ৰাজ্য তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমটো কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ । এই মিছনৰ অনন্য দিশটো হৈছে লাচিত ১ এক শিক্ষাৰ্থী ভিত্তিক অভিযান । ইয়াত অৰ্ধশতাধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু অধ্যাপক জড়িত আছে । ইয়াত অসমৰ লগতে অৰুণাচল, মেঘালয়, মণিপুৰ আৰু নাগালেণ্ডৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী তথা অধ্যাপক জড়িত আছে ।"

জড়িত শিক্ষাৰ্থীয়ে কি কয়

উল্লেখ্য যে অসম ডনবস্ক' বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই অভিযানটোত জড়িত আছে কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰ-ছাত্ৰী । তাৰে ভিতৰত অভিযানটোক নেতৃত্ব দিয়া এগৰাকী ছাত্ৰী সুভাষণা বৰুৱাই কয়, "মোৰ খুব ভাল লাগিছে যে নৰ্থ-ইষ্টৰ পৰা এইটো প্ৰথম পদক্ষেপ লোৱা হৈছে আমাৰ কলেজৰ পৰা । ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিক্ৰমজিত কাকতি ছাৰক । তেওঁৰে এইটো পদক্ষেপ আছিল । তেওঁ গোটেইখিনি পৰিকল্পনা আমাক জনালে । গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ এমি এটা অংশ হ'লোঁ । গোটেইবোৰ দেখিলোঁ আমি, কেনেকৈ কি কৰা যায় । খুব ভাল লাগিছে । মই এইটো আশা কৰিম যে আৰু যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে, যিসকলৰ মহাকাশ বিজ্ঞানৰ প্ৰতি আগ্ৰহ আছে তেওঁলোক আগবাঢ়ি আহক, সুবিধা পাব ।"

Lachit1 satellite
উৎক্ষেপণৰ বাবে সাজু কৰা মুহূৰ্তত PSLV (ETV Bharat Assam)

নামকৰণ আৰু নিৰ্মাণশৈলী

মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ অতুলনীয় বীৰত্বক সন্মান জনাই এই উপগ্ৰহটোৰ নামকৰণ কৰা হৈছে 'লাচিত-১' । হায়দৰাবাদস্থিত মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা 'ধ্ৰুৱ স্পেচ'ৰ (Dhruva Space) কাৰিকৰী সহযোগত অসম ডনবস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৫০ গৰাকীতকৈও অধিক শিক্ষাৰ্থী আৰু শিক্ষকৰ এক নিষ্ঠাৱান দলে এই উপগ্ৰহটো নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে ।

এই বিশেষ মিছনৰ মূল উদ্যোক্তা আৰু সঞ্চালক হিচাপে জড়িত আছিল ফাদাৰ ডঃ জ'চ পালেলি; উপাচাৰ্য, অসম ডনবস্ক' বিশ্ববিদ্যালয় আৰু ডঃ বিক্ৰমজিত কাকতি; গৱেষণা আৰু উন্নয়ন সঞ্চালক, অসম ডনবস্ক' বিশ্ববিদ্যালয় ।

উৎক্ষেপণৰ বিৱৰণ

শ্ৰীহৰিকোটাৰ সতীশ ধাৱন মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ পৰা ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থাৰ (ISRO) PSLV-C62 ৰকেটৰ সহায়ত 'লাচিত-১'ক কক্ষপথলৈ উৎক্ষেপণ কৰা হয় । ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সোণাপুৰ কেম্পাছত এটা অত্যাধুনিক ভূমি কেন্দ্ৰও (Ground Station) স্থাপন কৰা হৈছে ।

কাৰিকৰী বৈশিষ্ট্য আৰু উদ্দেশ্য

'লাচিত-১' মূলত এটা এমেচাৰ ৰেডিঅ' কমিউনিকেচন (Amateur Radio Communication) উপগ্ৰহ ।

ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যসমূহ হ'ল : জৰুৰীকালীন যোগাযোগ, বানপানী, ভূঁইকঁপ বা ভূস্খলনৰ দৰে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সময়ত যেতিয়া সাধাৰণ মোবাইল নেটৱৰ্ক বা ইণ্টাৰনেট ব্যৱস্থা বিকল হৈ পৰে, তেতিয়া এই উপগ্ৰহটোৱে জৰুৰী বাৰ্তা আদান-প্ৰদানত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব পৰাকৈ ইয়াক নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।

তথ্য সংগ্ৰহ

কক্ষপথত স্থাপন হোৱাৰ পিছত প্ৰায় ১২ মাহ ধৰি উপগ্ৰহটোৱে বায়ুমণ্ডলীয় আৰু পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্ৰহ কৰিবলগা আছিল ।

গুৰুত্ব আৰু প্ৰভাৱ

উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ পৰা কোনো এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে এনেধৰণৰ বেচৰকাৰী উপগ্ৰহ নিৰ্মাণ কৰি মহাকাশলৈ প্ৰেৰণ কৰিব পৰাটোৱে অঞ্চলটোৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বৃদ্ধি কৰিব । ই কেৱল এটা প্ৰযুক্তিগত সফলতা নহয়, বৰঞ্চ অসমৰ মেধা আৰু সাহসিকতাৰ এক বিশ্বজোৰা পৰিচয় ।

'লাচিত-১' নিৰ্মাণৰ সফলতাই প্ৰমাণ কৰিলে যে সদিচ্ছা আৰু সঠিক প্ৰচেষ্টা থাকিলে অসমৰ শিক্ষানুষ্ঠানেও বিশ্বমানৰ বৈজ্ঞানিক গৱেষণাত অংশ ল'ব পাৰে । মহাবীৰ লাচিতৰ নামেৰে নামকৰণ কৰা এই উপগ্ৰহটোৱে ভৱিষ্যতে অসমৰ বহু ন ন গৱেষকক অনুপ্ৰাণিত কৰিব ।

১৫ টা উপগ্ৰহ কক্ষপথত স্থাপনত ব্যৰ্থ ইছৰোৰ ৰকেট

উল্লেখ্য যে মহাকাশ গৱেষণা ক্ষেত্ৰত এক ঐতিহাসিক অধ্যায় আৰম্ভ কৰিবলৈ ১২ জানুৱাৰীৰ দিনা সাজু হৈছিল উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ অগ্ৰণী শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান অসম ডনবস্ক' বিশ্ববিদ্যালয় । কাৰণ সোমবাৰে ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা চমুকৈ ইছৰোৱে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ সতীশ ধাৱন উৎক্ষেপণ পেডৰ পৰা উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ প্ৰথমটো উপগ্ৰহ ‘লাচিত-1’ PSLV- C-62 ৰকেট উৎক্ষেপণ কৰাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছিল । অৱশ্যে দুৰ্ভাগ্যবশতঃ অসফল হৈ ৰ’ল উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ প্ৰথমটো মহাকাশভিযান ৷

অভিযান সন্দৰ্ভত

ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থাই সোমবাৰে নিজৰ PSLV-C-62 ৰকেট ব্যৱহাৰ কৰি অন্বেষা (EOS- N1) পৃথিৱী পৰ্যবেক্ষণ উপগ্ৰহটো উৎক্ষেপণ কৰে যদিও অভিযানৰ PS3 পৰ্যায়ৰ অন্তত এটা বিসংগতি ধৰা পৰে । এই সন্দৰ্ভত সংস্থাটোৱে ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম X ত উল্লেখ কৰিছে, "PSLV- C-62 মিছনে PS3 পৰ্যায়ৰ শেষত এটা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল । ইয়াৰ বিশদ তদন্ত আৰম্ভ কৰা হৈছে ।"

উল্লেখ্য যে PSLV শ্ৰীহৰিকোটাৰ সতীশ ধাৱন মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ পৰা সোমবাৰে পুৱা প্ৰায় 10:17 বজাত উৎক্ষেপণ কৰা হৈছিল ৷ এই ৰকেটটোৱে দেশৰ আৰু বিদেশৰ আন 14 টা বাণিজ্যিক পেলোডৰ সৈতে EOS কঢ়িয়াই লৈ গৈছিল ।

