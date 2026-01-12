বিফলতাৰ বুকুতো ৰচিত হ'ল সফলতাৰ ইতিহাস: মহাকাশ গৱেষণাত অসম ডনবস্ক' বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সবল খোজ

বিফলতাৰ বুকুতো ৰচিত হ'ল সফলতাৰ ইতিহাস: মহাকাশ গৱেষণাত অসম ডনবস্ক' বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সবল খোজ
অসমৰ মহাকাশ বিজ্ঞানৰ ইতিহাসত এক নতুন অধ্যায় । উত্তৰ-পূবৰ প্ৰথমটো বেচৰকাৰী উপগ্ৰহ 'লাচিত-১' নিৰ্মাণ কৰি মহাকাশ গৱেষণাত ডনবস্ক' বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাইল খুঁটি স্থাপন ।
Published : January 12, 2026 at 2:40 PM IST
সোণাপুৰ : ১২ জানুৱাৰী, সোমবাৰ । অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে এক ঐতিহাসিক দিন হিচাপে লিপিবদ্ধ হৈ থাকিব এই দিনটো । কিয়নো এই দিনটোতে অসমৰ এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে মহাকাশ বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত এক মাইলৰ খুঁটি স্থাপন কৰে । সেয়া হৈছে এক কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ নিৰ্মাণ তথা উৎপেক্ষণ ।
অৱশ্যে এই দিনটো আন এক ঐতিহাসিক দিন হ'লহেঁতেন যদিহে এই কৃত্ৰিম উপগ্ৰহটো সফলতাৰে কক্ষপথত স্থাপন কৰিব পৰা গ'লহেঁতেনে । কিন্তু এই উপগ্ৰহটোৰ লগতে আন ১৪ টা উপগ্ৰহ কঢ়িয়াই নিয়া ইছৰোৰ PSLV- C-62 ৰকেটটোৰ বিসংগতিৰ বাবে লক্ষ্যত উপনীত হোৱাত ব্যৰ্থ হয় । কিন্তু এই বিফলতাৰ বুকুতো যেন অসমৰ বাবে ৰচিত হ'ল এক সফলতাৰ ইতিহাস । সেয়া হৈছে মহাকাশ গৱেষণাত অসম ডনবস্ক' বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সবল খোজ ।
অসমৰ মহাকাশ বিজ্ঞানৰ ইতিহাসত নতুন অধ্যায়
হয়, অসমৰ মহাকাশ বিজ্ঞানৰ ইতিহাসত সৃষ্টি হৈছে এক নতুন অধ্যায় । উত্তৰ-পূবৰ প্ৰথমটো বেচৰকাৰী কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ 'লাচিত-১' । অসম তথা সমগ্ৰ উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ শৈক্ষিক আৰু প্ৰযুক্তিগত ইতিহাসত এক সোণালী আখৰেৰে লিখি ৰাখিবলগীয়া ক্ষণ হিচাপে চিহ্নিত হৈছে 'লাচিত-১' (LACHIT-1) উপগ্ৰহৰ উৎক্ষেপণ ।
সোণাপুৰস্থিত অসম ডনবস্ক' বিশ্ববিদ্যালয়ে এই উপগ্ৰহটো মহাকাশলৈ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ সাজু কৰি মহাকাশ প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুন মাইলৰ খুঁটি স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
কি কয় বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই
এই অভিযান সন্দৰ্ভত বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ অধ্যাপক ডঃ দীনেশ বৈশ্যই কয়, "ডনবস্ক' বিশ্ববিদ্যালয় গুৱাহাটীৰ ওচৰৰ সোণাপুৰত প্ৰতিষ্ঠিত এখন বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় । এই বিশ্ববিদ্যালয় যে এক বৃহৎ কামত জড়িত হৈছে সোইটো আজি প্ৰমাণ কৰা হ'ল । কাৰণ উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ কোনো ৰাজ্য, কোনো চৰকাৰ, কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে এটা উপগ্ৰহ উৎক্ষেপণৰ কথা ভবা নাছিল । এইখন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এইটো কৰিছে । আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল এই প্ৰ'গ্ৰামটো কেইবা বছৰো ধৰি চলি আছে আৰু আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক আমি প্ৰশিক্ষণ দিছোঁ । ইছৰোত গৈ প্ৰশিক্ষণত তেওঁলোকে নিজে কথাবোৰ শিকিছে ।"
আনহাত, বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ পঞ্জীয়ক জাকাৰিয়া জৰ্জে কয়, "অসম ডনবস্ক' বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাবে এক ঐতিহাসিক দিন । অসম ডনবস্ক' বিশ্ববিদ্যালয়ে সফলতাৰে লাচিত-১ প্ৰস্তুত কৰিছে । এইটো হৈছে ৰাজ্য তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমটো কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ । এই মিছনৰ অনন্য দিশটো হৈছে লাচিত ১ এক শিক্ষাৰ্থী ভিত্তিক অভিযান । ইয়াত অৰ্ধশতাধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু অধ্যাপক জড়িত আছে । ইয়াত অসমৰ লগতে অৰুণাচল, মেঘালয়, মণিপুৰ আৰু নাগালেণ্ডৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী তথা অধ্যাপক জড়িত আছে ।"
জড়িত শিক্ষাৰ্থীয়ে কি কয়
উল্লেখ্য যে অসম ডনবস্ক' বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই অভিযানটোত জড়িত আছে কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰ-ছাত্ৰী । তাৰে ভিতৰত অভিযানটোক নেতৃত্ব দিয়া এগৰাকী ছাত্ৰী সুভাষণা বৰুৱাই কয়, "মোৰ খুব ভাল লাগিছে যে নৰ্থ-ইষ্টৰ পৰা এইটো প্ৰথম পদক্ষেপ লোৱা হৈছে আমাৰ কলেজৰ পৰা । ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিক্ৰমজিত কাকতি ছাৰক । তেওঁৰে এইটো পদক্ষেপ আছিল । তেওঁ গোটেইখিনি পৰিকল্পনা আমাক জনালে । গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ এমি এটা অংশ হ'লোঁ । গোটেইবোৰ দেখিলোঁ আমি, কেনেকৈ কি কৰা যায় । খুব ভাল লাগিছে । মই এইটো আশা কৰিম যে আৰু যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে, যিসকলৰ মহাকাশ বিজ্ঞানৰ প্ৰতি আগ্ৰহ আছে তেওঁলোক আগবাঢ়ি আহক, সুবিধা পাব ।"
নামকৰণ আৰু নিৰ্মাণশৈলী
মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ অতুলনীয় বীৰত্বক সন্মান জনাই এই উপগ্ৰহটোৰ নামকৰণ কৰা হৈছে 'লাচিত-১' । হায়দৰাবাদস্থিত মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা 'ধ্ৰুৱ স্পেচ'ৰ (Dhruva Space) কাৰিকৰী সহযোগত অসম ডনবস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৫০ গৰাকীতকৈও অধিক শিক্ষাৰ্থী আৰু শিক্ষকৰ এক নিষ্ঠাৱান দলে এই উপগ্ৰহটো নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে ।
এই বিশেষ মিছনৰ মূল উদ্যোক্তা আৰু সঞ্চালক হিচাপে জড়িত আছিল ফাদাৰ ডঃ জ'চ পালেলি; উপাচাৰ্য, অসম ডনবস্ক' বিশ্ববিদ্যালয় আৰু ডঃ বিক্ৰমজিত কাকতি; গৱেষণা আৰু উন্নয়ন সঞ্চালক, অসম ডনবস্ক' বিশ্ববিদ্যালয় ।
উৎক্ষেপণৰ বিৱৰণ
শ্ৰীহৰিকোটাৰ সতীশ ধাৱন মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ পৰা ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থাৰ (ISRO) PSLV-C62 ৰকেটৰ সহায়ত 'লাচিত-১'ক কক্ষপথলৈ উৎক্ষেপণ কৰা হয় । ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সোণাপুৰ কেম্পাছত এটা অত্যাধুনিক ভূমি কেন্দ্ৰও (Ground Station) স্থাপন কৰা হৈছে ।
কাৰিকৰী বৈশিষ্ট্য আৰু উদ্দেশ্য
'লাচিত-১' মূলত এটা এমেচাৰ ৰেডিঅ' কমিউনিকেচন (Amateur Radio Communication) উপগ্ৰহ ।
ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যসমূহ হ'ল : জৰুৰীকালীন যোগাযোগ, বানপানী, ভূঁইকঁপ বা ভূস্খলনৰ দৰে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সময়ত যেতিয়া সাধাৰণ মোবাইল নেটৱৰ্ক বা ইণ্টাৰনেট ব্যৱস্থা বিকল হৈ পৰে, তেতিয়া এই উপগ্ৰহটোৱে জৰুৰী বাৰ্তা আদান-প্ৰদানত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব পৰাকৈ ইয়াক নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।
তথ্য সংগ্ৰহ
কক্ষপথত স্থাপন হোৱাৰ পিছত প্ৰায় ১২ মাহ ধৰি উপগ্ৰহটোৱে বায়ুমণ্ডলীয় আৰু পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্ৰহ কৰিবলগা আছিল ।
গুৰুত্ব আৰু প্ৰভাৱ
উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ পৰা কোনো এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে এনেধৰণৰ বেচৰকাৰী উপগ্ৰহ নিৰ্মাণ কৰি মহাকাশলৈ প্ৰেৰণ কৰিব পৰাটোৱে অঞ্চলটোৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বৃদ্ধি কৰিব । ই কেৱল এটা প্ৰযুক্তিগত সফলতা নহয়, বৰঞ্চ অসমৰ মেধা আৰু সাহসিকতাৰ এক বিশ্বজোৰা পৰিচয় ।
'লাচিত-১' নিৰ্মাণৰ সফলতাই প্ৰমাণ কৰিলে যে সদিচ্ছা আৰু সঠিক প্ৰচেষ্টা থাকিলে অসমৰ শিক্ষানুষ্ঠানেও বিশ্বমানৰ বৈজ্ঞানিক গৱেষণাত অংশ ল'ব পাৰে । মহাবীৰ লাচিতৰ নামেৰে নামকৰণ কৰা এই উপগ্ৰহটোৱে ভৱিষ্যতে অসমৰ বহু ন ন গৱেষকক অনুপ্ৰাণিত কৰিব ।
১৫ টা উপগ্ৰহ কক্ষপথত স্থাপনত ব্যৰ্থ ইছৰোৰ ৰকেট
উল্লেখ্য যে মহাকাশ গৱেষণা ক্ষেত্ৰত এক ঐতিহাসিক অধ্যায় আৰম্ভ কৰিবলৈ ১২ জানুৱাৰীৰ দিনা সাজু হৈছিল উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ অগ্ৰণী শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান অসম ডনবস্ক' বিশ্ববিদ্যালয় । কাৰণ সোমবাৰে ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা চমুকৈ ইছৰোৱে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ সতীশ ধাৱন উৎক্ষেপণ পেডৰ পৰা উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ প্ৰথমটো উপগ্ৰহ ‘লাচিত-1’ PSLV- C-62 ৰকেট উৎক্ষেপণ কৰাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছিল । অৱশ্যে দুৰ্ভাগ্যবশতঃ অসফল হৈ ৰ’ল উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ প্ৰথমটো মহাকাশভিযান ৷
অভিযান সন্দৰ্ভত
ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থাই সোমবাৰে নিজৰ PSLV-C-62 ৰকেট ব্যৱহাৰ কৰি অন্বেষা (EOS- N1) পৃথিৱী পৰ্যবেক্ষণ উপগ্ৰহটো উৎক্ষেপণ কৰে যদিও অভিযানৰ PS3 পৰ্যায়ৰ অন্তত এটা বিসংগতি ধৰা পৰে । এই সন্দৰ্ভত সংস্থাটোৱে ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম X ত উল্লেখ কৰিছে, "PSLV- C-62 মিছনে PS3 পৰ্যায়ৰ শেষত এটা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল । ইয়াৰ বিশদ তদন্ত আৰম্ভ কৰা হৈছে ।"
উল্লেখ্য যে PSLV শ্ৰীহৰিকোটাৰ সতীশ ধাৱন মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ পৰা সোমবাৰে পুৱা প্ৰায় 10:17 বজাত উৎক্ষেপণ কৰা হৈছিল ৷ এই ৰকেটটোৱে দেশৰ আৰু বিদেশৰ আন 14 টা বাণিজ্যিক পেলোডৰ সৈতে EOS কঢ়িয়াই লৈ গৈছিল ।