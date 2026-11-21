ব্ৰাজিলত অসমৰ যক্ষ্মা নিৰ্মূলকৰণ গৱেষণাপত্ৰ উপস্থাপন অসমৰ চিকিৎসকৰ
ব্ৰাজিলত অনুষ্ঠিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলনত অসমৰ যক্ষ্মা নিৰ্মূলকৰণ গৱেষণা উপস্থাপন কৰি ৰাজ্যলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে তেজপুৰৰ ডাঃ প্ৰণামিকা শৰ্মাই ।
Published : November 21, 2026 at 4:27 PM IST
গুৱাহাটী: ব্ৰাজিলৰ ৰিঅ’ ডি জেনেৰিঅ’ত অনুষ্ঠিত হোৱা বিশ্বৰ অন্যতম সন্মানীয় সন্মিলন ‘ৱৰ্ল্ড কনফাৰেঞ্চ অন লাং হেল্থ ২০২৬’-ত অসমৰ জনস্বাস্থ্য বিষয়ক গৱেষণাপত্ৰ উপস্থাপন কৰি ৰাজ্যখনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে তেজপুৰৰ জীয়ৰী ডাঃ প্ৰণামিকা শৰ্মাই ।
১৭ নৱেম্বৰৰ পৰা ২০ নৱেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰি তেওঁ অসমত যক্ষ্মা নিৰ্মূলকৰণৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰহণ কৰা প্ৰচেষ্টাসমূহ বিশ্বৰ আগশাৰীৰ বিশেষজ্ঞসকলৰ সন্মুখত দাঙি ধৰে ।
গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ হিচাপে কৰ্মৰত ডাঃ প্ৰণামিকা শৰ্মাৰ গৱেষণাৰ বিষয় আছিল—'ড্ৰাইভিং টিবি-ফ্ৰী গ্ৰাম পঞ্চায়ত ইনিচিয়েটিভ: এ কমিউনিটি-লেড এপ্ৰ’চ টু ষ্ট্ৰেংথেনিং দ্য টিবি কেয়াৰ কাছকেড ইন আছাম, ইণ্ডিয়া' ।
এই গৱেষণা পত্ৰৰ জৰিয়তে তেওঁ অসমত যক্ষ্মা ৰোগ নিৰ্মূলৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা সামূহিক পদক্ষেপ, তৃণমূল পৰ্যায়ত জনসাধাৰণৰ অংশগ্ৰহণ আৰু স্থানীয় নেতৃত্বৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ গৱেষক তথা স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলক অৱগত কৰে ।
আনহাতে, এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত মেখেলা-চাদৰ পৰিধান কৰি ডাঃ শৰ্মাই অসমৰ সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আৰু স্বকীয় পৰিচয়কো গৌৰৱেৰে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ।
From Tezpur to Brazil: Assam Doctor Presents Research at World Conference on Lung Health Dr. Pranamika Sarmah, a resident of Saikia Chuburi, Tezpur, Assam, presented her paper at the prestigious World Conference on Lung Health, held in Rio de Janeiro, Brazil, from 17–20 November 2026. Currently working as a Public Health Expert at Gauhati Medical College and Hospital (GMCH), she presented her research titled “Driving TB-free Gram Panchayat Initiative: A Community-led Approach to Strengthening the TB Care Cascade in Assam, India.” Her work highlights Assam's community-led initiatives, grassroots participation and efforts towards tuberculosis elimination. Representing Assam on an international platform while wearing the traditional Assamese Sador Mekhela, Dr. Sarmah proudly showcased both her professional contributions and cultural heritage. She is the daughter of Mr. Narendra Nath Sarmah, Retired Sub-Engineer, PWD (Roads), Tezpur, and Mrs. Padmini Devi, a retired teacher of Silver Jubilee LP School. Her journey from Saikia Chuburi, Tezpur, to a global platform in Brazil marks a significant milestone in her professional career and commitment to public health.— Ashok Singhal (@TheAshokSinghal) November 20, 2026
তেজপুৰৰ জীয়ৰীগৰাকীৰ এই সাফল্যত ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী অশোক সিংহলে সামাজিক মাধ্যমযোগে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰ ফেচবুক প’ষ্টত উল্লেখ কৰে, "ডাঃ শৰ্মাৰ এই যাত্ৰা তেওঁৰ একাগ্ৰতা আৰু জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি থকা গভীৰ দায়বদ্ধতাৰ উজ্জ্বল নিদৰ্শন । তেওঁৰ এই কৃতিত্বই অসমৰ যুৱপ্ৰজন্মক গৱেষণা, উদ্ভাৱন আৰু জনসেৱাৰ ক্ষেত্ৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আগবাঢ়ি যাবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিব ।"
উল্লেখ্য যে, তেজপুৰৰ শইকীয়া চুবুৰীৰ বাসিন্দা ডাঃ প্ৰণামিকা শৰ্মা অৱসৰপ্ৰাপ্ত লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ (পথ) উপ-অভিযন্তা নৰেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মা আৰু চিলভাৰ জুবিলী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষয়িত্ৰী পদ্মিনী দেৱীৰ কন্যা । ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ বিহাৰ, উত্তৰ প্ৰদেশ, ত্ৰিপুৰা আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ জনস্বাস্থ্য খণ্ডতো সেৱা আগবঢ়াইছিল ।