ETV Bharat / state

দেউৰী হস্ততাঁত সামগ্ৰীলৈ জি আই টেগ: উৎফুল্লিত দেউৰী শিপিনী উদ্যেগীসকল

ভাৰত চৰকাৰৰ ভৌগোলিক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা চাৰিবিধ সামগ্ৰীৰ ভিতৰত আছে দেউৰী হস্ততাঁত বস্ত্ৰ শিল্পও ৷

Assam Deuri handloom textiles Product Receive GI Tag
দেউৰী হস্ততাঁত সামগ্ৰীলৈ GI TAG (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 16, 2026 at 3:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ধেমাজি: অসমবাসীৰ বাবে ভাল খবৰ ৷ শেহতীয়াকৈ অসমৰ অন্যতম জনগোষ্ঠী দেউৰীসকলৰ বস্ত্ৰ শিল্পলৈ ভাৰত চৰকাৰে ভৌগোলিক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰে ৷ এই স্বীকৃতি লাভ কৰি স্বাভাৱিকতে আনন্দিত হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ দেউৰী সমাজ তথা দেউৰী শিপিনী উদ্যোগী মহিলাসকল ৷

ইতিমধ্যে সকলোৰে জ্ঞাত যে দেওবাৰে ভাৰত চৰকাৰৰ ভৌগোলিক সূচক পঞ্জীয়ন বিভাগে অসমৰ চাৰিবিধ থলুৱা সম্পদক এই তালিকাত অন্তৰ্ভূক্ত কৰে ৷ ভৌগোলিক সূচকাংক লাভ কৰা অসমৰ সম্পদৰ থলুৱা সম্পদকেইবিধ হ’ল - ম’হৰ শিঙৰ পেঁপা, বাঁহ শিল্প, কাৰ্বি আংলঙৰ হস্ততাঁত সামগ্ৰী আৰু দেউৰী হস্ততাঁত সামগ্ৰী ৷

দেউৰী হস্ততাঁত সামগ্ৰীলৈ GI TAG; উৎফুল্লিত দেউৰী শিপিনী উদ্যেগীসকল (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত ধেমাজিৰ অন্যতম দেউৰী হস্ততাঁত বস্ত্ৰ শিল্পৰ উদ্যোগী তথা দেউৰী হস্ততাঁত শিল্প বিক্ৰেতা প্ৰতিষ্ঠান “ইবাচী ষ্টোৰ’’ৰ মূল পৰিচালিকা অভিযান্ত্ৰিক বিভাগত স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰী টুইংকুল দেউৰীয়ে কয়, “GI TAG লাভ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ বাবে বহুত ভাল হ’ব ৷ আমাৰ বোৱনী মহিলাসকল ইয়াৰ জৰিয়তে লাভৱান হ’ব ৷ ভাৰত চৰকাৰৰ শেহতীয়া এই পদক্ষেপে আমাক সুখী কৰি তুলিছে ৷ ইয়াৰ বাবে চৰকাৰক ধন্যবাদ দিছোঁ ৷’’

Assam Deuri handloom textiles Product Receive GI Tag
অসমীয়া শিপিনীৰ হাতৰ কাম (ETV Bharat Assam)
Assam Deuri handloom textiles Product Receive GI Tag
দেউৰী শিপিনী (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘বিগত বহু বছৰ ধৰি ধেমাজিত দেউৰী বস্ত্ৰ উৎপাদনত আত্মনিয়োগ কৰি আহিছোঁ ৷ বৰ্তমান প্ৰায় ২৩ খন তাঁতশালৰ জৰিয়তে বিভিন্ন দেউৰী হস্ততাঁত বস্ত্ৰ উৎপাদন কৰি বহুসংখ্যক দেউৰী মহিলাক স্বাৱলম্বী কৰি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ ৷

Assam Deuri handloom textiles Product Receive GI Tag
অসমীয়া শিপিনীৰ হাতৰ কাম (ETV Bharat Assam)
Assam Deuri handloom textiles Product Receive GI Tag
অসমীয়া শিপিনীৰ হাতৰ কাম (ETV Bharat Assam)

ভাৰত চৰকাৰৰ ভৌগোলিক সূচক স্বীকৃতিয়ে দেউৰী জনগোষ্ঠীৰ স্বকীয় হস্ততাঁত বস্ত্ৰক ৰাষ্ট্ৰীয়-আন্তৰ্জাতিক পৰ্যায়ত বজাৰ দখল কৰাৰ লগতে ইয়াৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰত অধিক সুবিধা প্ৰদান কৰিব বুলিও আশাবাদী উদ্যোগী যুৱতীগৰাকীৰ লগতে তেওঁৰ সহযোগীসকল ৷

লগতে পঢ়ক : ম’হৰ শিঙৰ পেঁপাৰ ভৌগোলিক স্বীকৃতি লাভ: এই সাফল্যৰ আঁৰৰ ব্যক্তিজনক জানেনে ?

TAGGED:

দেউৰী হস্ততাঁত বস্ত্ৰ শিল্প
দেউৰী শিপিনী উদ্যেগী মহিলা
দেউৰী মহিলাক স্বাৱলম্বী
GI TAG লাভ
DEORI HANDLOOM PRODUCTS GI TAG

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.