ধেমাজিৰ ঐতিহাসিক হাবুঙত অসম দিৱস উদযাপন

১২৩৯ খ্ৰীষ্টাব্দত চ্যুকাফাই ধেমাজিৰ হাবুঙত পদাৰ্পণ কৰি ১২৪৪ খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে প্ৰায় চাৰি বছৰকাল ৰাজধানী স্থাপন কৰি ৰাজ্য বিস্তাৰ কৰিছিল ।

Asom Divas at Habung Dhemaji
ধেমাজিৰ ঐতিহাসিক হাবুঙত অসম দিৱস উদযাপন (ETV Bharat Assam)
Published : December 2, 2025 at 5:26 PM IST

ধেমাজি: সমগ্ৰ অসমৰ লগতে ধেমাজিতো মঙলবাৰে অসম দিৱস উদযাপন কৰা হয় । হাবুং উন্নয়ন পৰিচালনা সমিতিৰ উদ্যোগত তথা আটাছু পশ্চিম ধেমাজি আৰু মাছখোৱা আঞ্চলিক সমিতিসমূহৰ উপৰি পূৰ্বাঞ্চল টাই সাহিত্য সভা, ধেমাজি জিলা সমিতিৰ সহযোগত দিনজোৰা বৰ্ণিল কাৰ্যসূচীৰে এই দিৱস উদযাপন কৰা হয় ৷

বৰ অসম আৰু অসমীয়া জাতি গঢ় দিওঁতা চাওলুং চ্যুকাফাই ১২৩৯ খ্ৰীষ্টাব্দত ধেমাজিৰ হাবুঙত পদাৰ্পণ কৰি ১২৪৪ খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে প্ৰায় চাৰি বছৰকাল ৰাজধানী স্থাপন কৰি ৰাজ্য বিস্তাৰ কৰা ধেমাজি জিলাৰ ঐতিহাসিক হাবুঙত অসম দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰে পূৰ্বাঞ্চল টাই সাহিত্য সভাৰ ধেমাজি জিলা সমিতিৰ সভাপতি ৰাজীৱ গগৈ আৰু হাবুং উন্নয়ন পৰিচালনা সমিতিৰ উপ-সভাপতি বিদ্যা গগৈয়ে ৷

চ্যুকাফাৰ প্ৰতিচ্ছবিত মাল্যাৰ্পণ কৰে বিশিষ্ট বুৰঞ্জীবিদ, লেখক ডঃ পুষ্প গগৈয়ে ৷ আনহাতে, স্মৃতি তৰ্পণ কৰে হাবুং উন্নয়ন পৰিচালনা সমিতিৰ উপদেষ্টা, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ফুলেশ্বৰ বৰুৱা আৰু বিশিষ্ট টাই সংগঠক, অভিযন্তা তৰুণ বৰগোঁহায়ে ৷

ইয়াৰ পিছতে হাবুঙৰ স্থায়ী চাও ছেং ৰেনত ১২ গৰাকী পাং মলুং অৰ্থাৎ পুৰোহিতৰ পৰিচালনাত টাই আহোমৰ পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতিৰে মূল পূজা আৰম্ভ হয় ৷ দুপৰীয়াৰ পৰা অনুষ্ঠিত হয় মুকলি সভা ৷ মুকলি সভাত অসম চৰকাৰৰ চ্যুকাফা বঁটাপ্ৰাপক, বুৰঞ্জীবিদ ডঃ পুষ্প গগৈ, বিশিষ্ট লেখক, বুৰঞ্জীবিদ উমেশ চেতিয়াকে ধৰি কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে অংশ লয় ।

Asom Divas at Habung Dhemaji
Asom Divas at Habung Dhemaji
হাবু্ঙৰ সৈতে চ্যুকাফাৰ সম্পৰ্ক আৰু গুৰুত্ব

বৰ অসম গঢ়োতা চাওলুং চ্যুকাফাৰ হাবুঙেৰে আছে এক গভীৰ সম্পৰ্ক আৰু অপৰিসীম গুৰুত্ব ৷ যাৰ বাবে শেহতীয়াকৈ উজনি অসমৰ ধেমাজি জিলাৰ হাবুং ক্ষেত্ৰ হৈ পৰিছে সকলোৰে বাবে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু ।

Asom Divas at Habung Dhemaji
Asom Divas at Habung Dhemaji
এই সম্পৰ্কত হাবুং উন্নয়ন পৰিচালনা সমিতিৰ সম্পাদক বাবুল বুঢ়াগোঁহায়ে কয়, “টিপামৰ পৰা আহি তেওঁ খোপনি পুতি ৰৈছিল আৰু লগে লগে স্বৰ্গদেৱে সেই সময়ত বিভিন্ন ঠাই ভ্ৰমণ কৰি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ লগত কথোপকথন কৰি ভাতৃভাৱেৰে আহি হাবুং পাইছিলহি ৷ ১২৩৯ খ্ৰীষ্টাব্দত এইধৰণেৰে আছিল আৰু গোটেই ২৮৫ বিঘা ভূমি আগুৰি সেই সময়ৰ বৰাহী, চুতীয়া সকলোকে লগত লৈ ৰাজ্যখন স্থাপন কৰিব বিচাৰিছিল ৷ ইয়াৰ পিছত বানপানীৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে স্থায়ীভাৱে চৰাইদেউত ৰাজধানী পাতে ৷"

