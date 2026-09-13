বৰপেটাত চাইবাৰ অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান গুজৰাট আৰক্ষীৰ, এজনক গ্ৰেপ্তাৰ
বৰপেটা আৰক্ষীৰ সহযোগত বৰপেটাত চাইবাৰ অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান গুজৰাট আৰক্ষীৰ ৷
By ANI
Published : September 13, 2026 at 8:51 PM IST
বৰপেটা : দেওবাৰে বৰপেটাত গুজৰাট আৰক্ষীয়ে চাইবাৰ অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলায় ৷ অভিযানত এজন চাইবাৰ অপৰাধীক আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰে ৷ ঘটনাৰ বিৱৰণি অনুসৰি, গুজৰাটৰ গান্ধীনগৰ চাইবাৰ অপৰাধ শাখাত ৰুজু হোৱা গোচৰৰ ভিত্তিত অভিযান চলাই আজিজুল হুছেইন নামৰ অপৰাধীক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷
বৰপেটা আৰক্ষীৰ তথ্য অনুসৰি, বৰপেটা জিলাৰ ডাংগাৰকুছিৰ বাসিন্দা আজিজুল হুছেইনক গুজৰাট আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷ গুজৰাটৰ গান্ধীনগৰত ৰুজু হোৱা চাইবাৰ অপৰাধৰ গোচৰৰ ভিত্তি আজিজুলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বুলি বৰপেটা আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ৷
উল্লেখ্য যে, দেওবাৰে বৰপেটা আৰক্ষীৰ সহযোগত এই অভিযান চলাইছিল গুজৰাট আৰক্ষীৰ দলে । গান্ধীনগৰ চাইবাৰ ক্ৰাইম থানাৰ পৰিদৰ্শক বিপুল কুমাৰ কান্তিভাইৰ নেতৃত্বত এই অভিযান চলিছিল ৷
আৰক্ষী বিষয়া বিপুল কুমাৰ কান্তিভাইয়ে কয়, "গান্ধীনগৰ চাইবাৰ ক্ৰাইম থানাত পঞ্জীয়ন হৈ থকা চাইবাৰ অপৰাধৰ তদন্ত চলি আছে ৷ তদন্তত ভিন্ন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ৷ সেই তথ্যৰ ভিত্তিত বৰপেটাৰ পৰা হুছেইনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । আমি আদালতৰ পৰা ট্ৰেনজিট ৰিমাণ্ড লাভ কৰিছো আৰু অধিক তদন্তৰ বাবে গুজৰাটলৈ লৈ যাম ।"
ইফালে গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছত আজিজুল হুছেইনক বৰপেটাৰ স্থানীয় আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয় । আদালতে ট্ৰেনজিট ৰিমাণ্ডৰ অনুমতি প্ৰদান কৰি গুজৰাট আৰক্ষীয়ে অভিযুক্তক জিম্মাত লৈ অধিক তদন্ত আৰু জেৰাৰ বাবে গুজৰাটলৈ লৈ যাবলৈ অনুমতি দিয়ে ।
বৰপেটা আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, আইনী আনুষ্ঠানিকতা সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত অভিযুক্তক গুজৰাট আৰক্ষীৰ দলক গতাই দিয়া হৈছে । বিষয়াসকলে লগতে কয় যে তদন্ত গান্ধীনগৰ চাইবাৰ ক্ৰাইম আৰক্ষীয়ে চলাই আছে আৰু চাইবাৰ অপৰাধৰ সৈতে সম্পৰ্কে আছে হুছেইন ৷ সেয়ে অধিক তথ্যৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বুলি জানিবলৈ দিছে আৰক্ষীয়ে ৷
লগতে পঢ়ক:HIV, কয়দীৰ অত্যাধিক ভিৰ, আত্মহত্যা : অসমৰ কাৰাগাৰসমূহৰ ভয়াৱহ পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বেগ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়