বিশ্বকাপ জিনি জন্মভূমিলৈ উভতা উমা ছেত্ৰীক কিয় নজনালে সম্বৰ্ধনা - ক'লে তৰংগ গগৈয়ে

বিশ্বকাপ জিনি জন্মভূমিলৈ উভতা উমা ছেত্ৰীক কিয় নজনালে সম্বৰ্ধনা - ক'লে তৰংগ গগৈয়ে
উমা ছেত্ৰীক সম্বৰ্ধনা নজনোৱাৰ প্ৰসংগত অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ সভাপতি তৰংগ গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ৷
Published : November 7, 2025 at 8:47 PM IST
মৰাণ: মহিলা বিশ্বকাপত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ খেলুৱৈ আছিল উমা ছেত্ৰী । সদ্য সমাপ্ত এদিনীয়া আন্তৰ্জাতিক মহিলা বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ ভাৰতীয় দলত অসম কন্যা উমা ছেত্ৰী আছিল অন্যতম সদস্য । দক্ষিণ আফ্ৰিকাক পৰাস্ত কৰি বিশ্বকাপ জয়ৰ সোৱাদ দিয়া ভাৰতীয় দলৰ আন খেলুৱৈৰ দৰে দেশৰ বাবে গৌৰৱ অসমৰ উমা ছেত্ৰী ।
বিশ্বকাপ জয়ৰ পাছত দেশত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে খেলুৱৈসকলক সাক্ষাৎ কৰাৰ সময়তো উমা ছেত্ৰীৰ উচ্চ প্ৰশংসা কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৷ কিন্তু বৃহস্পতিবাৰে নিশাই নিজৰ জন্মভূমিলৈ অহা উমা ছেত্ৰী গুৱাহাটী বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱাত খেলুৱৈগৰাকীক বিমানবন্দৰত আদৰণি জনোৱাৰ বাবে অসম চৰকাৰ, অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ লগতে বিভিন্ন দল-সংগঠনে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ।
উমা ছেত্ৰীক বিমানবন্দৰত আদৰণি নজনোৱাত সৰ্বত্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হোৱাৰ পাছতে অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ সভাপতি তৰংগ গগৈয়ে এই সন্দৰ্ভত কৰিলে মন্তব্য় ।
ডিব্ৰুগড় জিলাৰ নাহৰকটীয়াত অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কয়, "অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ গৌৰৱ উমা ছেত্ৰী বিশ্বকাপ বিজয়ী দলৰ সদস্য । উমা ছেত্ৰী আমাৰ বাবে কেতিয়াও এগৰাকী গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ খেলুৱৈ নাছিল ৷ আমি সদায় কৈ আহিছো যে উমা ছেত্ৰী প্ৰথম অসমীয়া খেলুৱৈ, যি ভাৰতীয় দলত ক্ৰিকেট খেলিছে । উমা ছেত্ৰীৰ সম্বৰ্ধনা সন্দৰ্ভত মই গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ যি প্ৰতিক্ৰিয়া দেখিবলৈ পাইছো, সেয়া স্বাভাৱিক । তেওঁলোকে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে, উমা ছেত্ৰীক কিয় সম্বৰ্ধনা জনোৱা নহ'ল এনেকৈ ভাবিছে । তাৰ এটা পৰিকল্পনা আছিল ।"
কিয় সম্বৰ্ধনা জনোৱা নহ'ল ?
অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ সভাপতিগৰাকীয়ে পুনৰ কয়, "অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ পৰা পঠিওৱা মেইলত উল্লেখ আছে যে ৬ তাৰিখে উমা ছেত্ৰীক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ব । উমা ছেত্ৰী বি চি চি আইৰ অধীনত আছিল । বি চি চি আয়ে আমাক জনোৱা নাছিল যে উমা ছেত্ৰীক কেতিয়া পঠিয়াব । উমা ছেত্ৰীয়ে আমাক ৬ তাৰিখে সন্ধিয়া আমাক অহাৰ কথা জনাইছিল । ৰাতি ১১.৩০ বজাত তেওঁ গুৱাহাটী পাইছেহি । ৰাতি হোৱা বাবে আমাৰ যি পৰিকল্পনা আছিল, সেয়া কৰা নহ'ল আৰু ৰাতি ৰেলী কৰিব নোৱাৰি । এ চি এৰ বহুকেইজন বিষয়াই তেওঁক আদৰণি জনায় । সম্বৰ্ধনাৰ বিষয়ে উমা ছেত্ৰীক অৱগত কৰাত তেওঁ প্ৰথমে পৰিয়ালৰ লগত সময় কটাবলৈ বিচৰা বুলি জনায় আৰু ৯ তাৰিখে কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰে । সেইবাবে অহা ৯ তাৰিখে সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল ৷ কিন্তু বিতৰ্ক হোৱা বাবে আজি মিডিয়াৰ আগত এই কথা স্পষ্ট কৰি দিছো ।"
নিশা সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'লেও হয়তো বিতৰ্ক হ'লহেঁতেন
"আমি আমাৰ পৰিকল্পনা কৰি ৰাখিছিলো কেনেকৈ উমা ছেত্ৰীক আমি সম্বৰ্ধনা জনাম, আদৰণি জনাম । আমি সকলোৱে উমা ছেত্ৰীক লৈ গৌৰৱ কৰো । ২০২৩ চনত প্ৰথম উমা ছেত্ৰীয়ে ভাৰতীয় দলত খেলিবলৈ সুবিধা পায় । সেই সময়ত প্ৰেছ কনফাৰেন্সৰ যোগেদি ধন্যবাদ জনোৱাৰ লগতে আমি ৫ পাঁচ লাখ টকা ঘোষণা কৰিছিলো, কাৰণ উমা ছেত্ৰী প্ৰথমবাৰ বিদেশলৈ গৈছিল । তেওঁক সকলোৱে ছাপ'ৰ্ট কৰে আৰু সহায় কৰে । দেৱজিৎ শইকীয়াৰ সাহসতে তেওঁ ভাৰতীয় দলত খেলি আছে । গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে দুখ পোৱাটো স্বাভাৱিক । ৰাতি সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'লেও হয়তো বিতৰ্ক হ'লহেঁতেন । সেইকাৰণে আমি দিনে-পোহৰে ভালকৈ সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰা আছিল, তেনেকৈয়ে কৰিম" - এইদৰে কয় তৰংগ গগৈয়ে ।
বহুতেই ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিছে
তেওঁ গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ ছোৱালী কাৰণে অৱহেলা কৰাৰ কোনো কথাই নাহে বুলি মন্তব্য় কৰি অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কয়, "তেওঁ প্ৰথম অসমীয়া যি ভাৰতীয় দলত খেলিছে । তেওঁক আমি সময়ে সময়ে সহায় কৰি আহিছো । এই কথাটো বিতৰ্কলৈ যাব নালাগে । বহুতেই কথাটোক লৈ ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিছে । তেওঁ যিহেতু বি চি চি আইৰ দায়িত্বত আছিল কিছুমান প্ৰট’কলো থাকে । আমি উমা ছেত্ৰীৰ লগতে অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী খেলুৱৈ আগবাঢ়ি যোৱাতো বিচাৰো ।"