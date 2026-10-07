নাবালিকাক যৌন নিৰ্যাতন: ৰঙিয়াত ৰমজান আলীক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড, মাজুলীত কটকা ভেৰুৱাক ২০ বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড

নাবালিকাক যৌন নিৰ্যাতন: ৰঙিয়াত ৰমজান আলীক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড, মাজুলীত কটকা ভেৰুৱাক ২০ বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড
ৰঙিয়া আৰু মাজুলীত নাবালিকাক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অপৰাধত দোষীক কাৰাদণ্ডৰ ৰায় আদালতৰ ৷
By ANI
Published : October 7, 2026 at 10:32 PM IST
ৰঙিয়া/মাজুলী: সুদীৰ্ঘ ১১ বছৰৰ মূৰত ন্যায় পালে ৰঙিয়াৰ এগৰাকী দুৰ্ভগীয়া নাবালিকাই । ২০১৫ চনত সংঘটিত নাবালিকাক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ এক গোচৰত আদালতে ৰমজান আলী নামৰ এজন ব্যক্তিক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰ ৰায় প্ৰদান কৰে ।
ৰঙিয়াৰ ধুহিবালা গাঁৱত ২০১৫ চনত সংঘটিত হৈছিল এই জঘন্য ঘটনা । ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালে কেঞা থানাত এই ঘটনা সন্দৰ্ভত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল । বিশেষ POCSO আইনত অধীনত ২৩/১৮ নম্বৰত ৰুজু হোৱা এই গোচৰটোৰ পৰৱর্তী সময়ত ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ ৩৭৬(২)(I) ধাৰা আৰু POCSO আইনৰ ৬নং ধাৰাত জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতত বিচাৰ চলে ।
বিচাৰৰ অন্তত বিশেষ ন্যায়াধীশ মুকুল চেতিয়াৰ নেতৃত্বত গঠিত বিচাৰপীঠে ৰমজান আলীক দোষী সাব্যস্ত কৰি যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰ শাস্তি প্ৰদান কৰে । আদালতে দোষীক ৫ হাজাৰ টকা জৰিমনা বিহাৰ লগতে ভুক্তভোগীক ১ লাখ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ প্ৰদানৰো নিৰ্দেশ দিয়ে । ৰঙিয়া আদালতত বিশেষ লোক অধিবক্তা হিচাপে হাজিৰ দেৱজিত শইকীয়া ।
মাজুলীত যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযুক্তক কাৰাদণ্ড
আনহাতে, মাজুলীতো নাবালিকাক যৌন নিৰ্যাতনৰ এক গোচৰত বিশেষ আদালতে দোষীক কাৰাদণ্ড বিহে । এগৰাকী নাবালিকাক যৌন নিৰ্যাতন চলাই গৰ্ভৱতী কৰাৰ অপৰাধত কটকা ভেৰুৱা নামৰ অভিযুক্তজনক আদালতে ২০ বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড বিহিছে । গড়মূৰ থানাত পঞ্জীয়ন হোৱা ৫০/২০২৪ নম্বৰৰ গোচৰটোৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতে এই ৰায় প্ৰদান কৰে ।
উল্লেখ্য যে, অভিযুক্ত কটকাই নাবালিকাগৰাকীক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ ফলত তেওঁ গৰ্ভৱতী হয় আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ভুক্তভোগী কিশোৰীগৰাকীয়ে এটি পুত্ৰ সন্তান প্ৰসৱ কৰে । আদালতে ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আৰু POCSO আইনৰ অধীনত অপৰাধীক শাস্তি প্ৰদান কৰিছে ৷ শাস্তিসমূহ হৈছে-
ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ ধাৰা ৪৫১ অনুসৰি ২ বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড আৰু ১০,০০০ টকা জৰিমনা (জৰিমনা অনাদায়ে অতিৰিক্ত ৬ মাহৰ কাৰাদণ্ড)
ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ ৫০৬ ধাৰা অনুসৰি ২ বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড আৰু ১০,০০০ টকা জৰিমনা (জৰিমনা অনাদায়ে অতিৰিক্ত ৬ মাহৰ কাৰাদণ্ড)
POCSO আইনৰ ধাৰা ৬ আৰু লগতে ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ ধাৰা ৩৭৬(১) অনুসৰি ২০ বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড আৰু ১০,০০০ টকা জৰিমনা (জৰিমনা অনাদায়ে অতিৰিক্ত ৬ মাহৰ কাৰাদণ্ড)
ইয়াৰ উপৰিও, আদালতে ক্ষতিপূৰণ আঁচনিৰ (Victim Compensation Scheme) অধীনত ভুক্তভোগী কিশোৰীগৰাকীক ৫ লাখ টকা ক্ষতিপূৰণ প্ৰদানৰ নিৰ্দেশ দিয়ে ।
লগতে পঢ়ক: গুৱাহাটীত নাৰীৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধৰ উদ্বেগজনক ছবি; সখী কেন্দ্ৰত ৪০৭৩ গোচৰ পঞ্জীয়ন