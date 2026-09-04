ETV Bharat / state

দেৱাশীষ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে উচ্চস্তৰীয় তদন্তৰ দাবী কংগ্ৰেছৰ, তথ্য-প্ৰমাণসহ নিৰ্বাচন আয়োগলৈ জৰুৰী পত্ৰ সাংসদ ৰকিবুলৰ

দেৱাশীষ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে এক জৰুৰী তথা উচ্চস্তৰীয় তদন্তৰ দাবী জনাইছে কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনে ৷ এই সন্দৰ্ভত ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগলৈ তেওঁ পত্ৰও প্ৰেৰণ কৰিছে ৷

Assam Congress sent Urgent letter to ECI seeking probe against IAS Devasish Sarma
দেৱাশীষ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে উচ্চস্তৰীয় তদন্তৰ দাবী কংগ্ৰেছৰ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 4, 2026 at 3:59 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ আগন্তুক উপ-নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত জিলাখনৰ প্ৰাক্তন জিলা আয়ুক্ত তথা জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়া দেৱাশীষ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে এক জৰুৰী তথা উচ্চস্তৰীয় তদন্তৰ দাবী জনাইছে কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনে ৷ এই সন্দৰ্ভত তথ্য-প্ৰমাণসহ ধুবুৰীৰ সাংসদগৰাকীয়ে ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগলৈ এখন জৰুৰী পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে।

অসমৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ জৰিয়তে প্ৰেৰণ কৰা এই পত্ৰখনত সাংসদগৰাকীয়ে নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়াৰ স্বচ্ছতা, নিৰপেক্ষতা আৰু বিশ্বাসযোগ্যতা ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত নিৰ্বাচন আয়োগৰ তাৎক্ষণিক হস্তক্ষেপ দাবী কৰে ।

যোৱা ৩০ আগষ্টত দাখিল কৰা পূৰ্বৰ অভিযোগৰ কথা উল্লেখ কৰি হুছেইনে জনাই যে দেৱাশীষ শৰ্মাই নগাঁও লোকসভাৰ উপ-নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাৰ ব্যাপক চৰ্চা সম্পৰ্কে সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি প্ৰকাশ পাইছিল । ইয়াৰ মাজতে বিষয়াগৰাকীয়ে চৰকাৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ বা স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ ঘটনাই বিষয়টোক অধিক তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কৰি তুলিছে বুলি সাংসদগৰাকীয়ে মত প্ৰকাশ কৰিছে ।

সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনৰ অভিযোগ অনুসৰি, নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়া চলি থকাৰ মাজতে পদত্যাগ কৰিয়েই কোনো প্ৰশাসনিক বিষয়াই নিজৰ পূৰ্বৰ কাৰ্যকালৰ দায়বদ্ধতা আৰু জবাবদিহিতাৰ পৰা ৰেহাই পাব নোৱাৰে ।

দেৱাশীষ শৰ্মাই জিলা আয়ুক্ত আৰু জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়া হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰাৰ সময়ত ইভিএম ব্যৱস্থাপনা, নিৰ্বাচনী সামগ্ৰী, কৰ্মচাৰী নিয়োগ, পৰিবহণ আৰু ভোটগ্ৰহণৰ প্ৰস্তুতিৰ দৰে একাধিক সংবেদনশীল দিশ পৰিচালনা কৰিছিল ।

সেয়েহে তেওঁৰ কাৰ্যকালত লোৱা নিৰ্বাচন সম্পৰ্কীয় সকলো গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত আৰু পদক্ষেপ পুনৰীক্ষণ কৰাৰ বাবে সাংসদগৰাকীয়ে আয়োগক অনুৰোধ জনায় ৰকিবুল হুছেইনে ৷ যাতে আগন্তুক উপ-নিৰ্বাচনৰ ফলাফল কোনো কাৰণতে প্ৰভাৱিত নহয় ।

ইয়াৰ উপৰিও, পত্ৰখনত পঞ্চদশ বিত্তীয় আয়োগৰ পুঁজি ব্যৱহাৰত ব্যাপক প্ৰশাসনিক অনিয়ম আৰু প্ৰভাৱ খটুওৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে ।

সাংসদগৰাকীৰ মতে, দেৱাশীষ শৰ্মাৰ প্ৰভাৱত আৰু তেওঁৰ দ্বাৰা অনুমোদনপ্ৰাপ্ত একাংশ লোকৰ জৰিয়তে পঞ্চায়ত পৰ্যায়ত নীতি-নিয়ম উলংঘা কৰি কাম-কাজ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে, য’ত জিলা পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া আৰু খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াসকলৰ ভূমিকাও জড়িত হৈ আছে ।

এই অভিযোগসমূহৰ সত্যতা নিৰূপণৰ বাবে এক নিৰপেক্ষ বিত্তীয় তথা প্ৰশাসনিক অডিটৰ দাবী তোলা হৈছে । লগতে প্ৰমাণ হৰলুকী বা সালসলনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা ৰোধ কৰিবলৈ সকলো যাৱতীয় নথি-পত্ৰ, ইলেক্ট্ৰনিক তথ্য, কাৰ্যালয়ৰ নথি, মুভমেণ্ট ৰেজিষ্টাৰ আৰু চিচিটিভি ফুটেজ তাৎক্ষণিকভাৱে সংৰক্ষণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিবলৈ কোৱা হৈছে ।

গণতন্ত্ৰ আৰু প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাৰ নিৰপেক্ষতা অটুট ৰখাৰ স্বাৰ্থত সাংসদগৰাকীয়ে ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগৰ ওচৰত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ দাবী উত্থাপন কৰে ।

তেওঁ দাবী জনায় যে দেৱাশীষ শৰ্মাৰ কাৰ্যকালৰ কাৰ্যকলাপৰ ওপৰত এক নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ ভিতৰত স্বতন্ত্ৰ তদন্ত সম্পন্ন নোহোৱালৈকে তেওঁৰ পদত্যাগ যাতে চূড়ান্তভাৱে গ্ৰহণ কৰা নহয় ।

লগতে তেওঁৰ নিৰ্দেশত কাম কৰা আন বিষয়াসকলৰ ভূমিকা পৰীক্ষা কৰা, নগাঁও জিলাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতি তদাৰক কৰিবলৈ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নিৰ্বাচনী পৰ্যবেক্ষক নিযুক্তি দিয়া আৰু অভিযোগ প্ৰমাণিত হ’লে কঠোৰ আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ বাবেও আয়োগক আহ্বান জনায় ।

ৰাজহুৱা পদবীক ৰাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত মুনাফাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰাটো ৰোধ কৰিবলৈ এনে পদক্ষেপ অত্যন্ত জৰুৰী বুলি পত্ৰখনত হুছেইনে স্পষ্ট কৰি দিয়ে ।

ইফালে দেৱাশীষ শৰ্মাক সুবিধাবাদী আখ্যা দিয়ে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীয়ে ৷

ফেচবুকত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁ লিখিছে- ‘‘কিমান সুবিধাবাদী আৰু সুযোগ সন্ধানী হ’লে এজন দেৱাশীষ শৰ্মাৰ দৰে প্ৰশাসনিক বিষয়াৰ জন্ম হ’ব পাৰে ! কালিলৈকে নগাওঁ জিলা আয়ুক্ত হিচাপে অৰ্থাৎ নিৰ্বাচনী বিষয়া হিচাপে কাম কৰি আছিল । হঠাৎ চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ লৈ এতিয়া সংসদীয় ৰাজনীতিলৈ মন মেলিছে ! কিমান বৈধ আৰু নিকা হ’ব ন‍গাওঁ লোকসভাৰ উপ-নিৰ্বাচন ? গণতন্ত্ৰ গোটেই ব্যৱস্থাটোৱেই যে প্ৰহসনলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে তাত কোনো সন্দেহ নাই । প্ৰশাসনিক বিষয়া হিচাপে ৰীল বনোৱাত যিমান সফল হ’ল, ৰীয়েলত সফল কিমান আছিল ৰাইজলৈ এৰিলোঁ ?’’

‘‘এখেতৰ লগত কাম কৰি থকা বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাস্বৰূপ সকলো নিৰ্বাচনী প্ৰশাসনিক বিষয়া কৰ্মচাৰীক নগাঁৱৰ নিৰ্বাচন শেষ নোহোৱা পৰ্যন্ত নগাঁও নিৰ্বাচনৰ চিষ্টেমৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব লাগে । কিমান দুৰ্নীতিপৰায়ণ হ’লে এজন DC এ এনে কাম কৰিবলৈ স্পৰ্দ্ধা কৰে ? ৰাইজে কথাবোৰ যদি সূক্ষ্মভাৱে বিশ্লেষণ নকৰে, তেন্তে গণতন্ত্ৰৰ নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াটোকে শেষ গজাল মাৰা হ’ব ?’’ বৰঠাকুৰে কয় ৷

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘চাকৰি জীৱনত ৩৫ বছৰে অসমৰ হৈ এনে কোনো বিশেষ কি কাম কৰিলে যে তেওঁ এইবাৰ সাংসদ হ’বৰ মন মেলিছে ? গীত মাতেৰে ৰীল বনাইছে , প্ৰশাসনিক সৰ্বোচ্চ সুবিধা আদায় কৰিছে ৷ এতিয়া মৃত্যুৰ শেষলৈকে কেৱল ক্ষমতা লাগে ! দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় । এনে মানুহ অসমৰ বাবে বিপজ্জনকেই নহয় নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবেই ক্ষতিকাৰক ! সকলো ঠিক কৰি লাহেকৈ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ’ব বিচাৰিছে ? আজিৰ পৰা ৬ মাহ আগতেই যদি অৱসৰ লৈ ৰাজনীতি কৰিলে হয় ক’ব লগা নাছিল ৷ কিন্তু সকলো থিক থাক কৰি নিৰ্বাচন খেলিবলৈ ওলাইছে, এই নিৰ্বাচন নিকা হ’বনে ? এখেতৰ মনোনয়ন যদি দিয়ে বাতিল কৰিব লাগে ।’’

লগতে পঢ়ক: নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মা? জিলা আয়ুক্তৰ পদৰ পৰা স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ গ্ৰহণ শৰ্মাৰ

TAGGED:

দেৱাশীষ শৰ্মা
নগাঁও লোকসভা সমষ্টি
ৰকিবুল হুছেইন
IAS DEVASISH SARMA VRS
APCC AGAINST DEVASISH SARMA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.