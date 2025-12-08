তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিত্তীয় কেলেংকাৰী: চি বি আই তদন্ত দাবী কংগ্ৰেছৰ

তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিত্তীয় কেলেংকাৰী: চি বি আই তদন্ত দাবী কংগ্ৰেছৰ
তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিত্তীয় কেলেংকাৰীৰ চি বি আই তদন্ত বিচাৰিলে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে ৷ চি বি আইৰ ওচৰত পত্ৰ দাখিল দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ ৷
Published : December 8, 2025 at 8:53 PM IST
গুৱাহাটী : তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিত্তীয় কেলেংকাৰীৰ চি বি আই তদন্ত বিচাৰিলে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে ৷ সোমবাৰে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছে নেতা তথা বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছ দলে গুৱাহাটীৰ বেতকুছিত থকা চি বি আইৰ কাৰ্যালয়ৰ দুৰ্নীতিবিৰোধী শাখাত এক স্মাৰক-পত্ৰ দাখিল কৰে ।
তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিতৰ্কিত উপাচাৰ্যগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে চি বি আইৰ তদন্ত বিচাৰি স্মাৰক-পত্ৰ দাখিলৰ পিছত দেৱব্ৰত শইকীয়াই কয়, “তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যলয়ত প্ৰায় ৭৫ দিন ধৰি উপাচাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে বিক্ষোভ চলি আছে । অসম চুক্তি অনুসৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ৷ এই বিশ্ববিদ্যালয়খনত এজন উপাচাৰ্য নিযুক্তি দিলে যাৰ নাম শম্ভূনাথ সিং ৷ তেওঁ অধিকাংশ সময় অসমত নাথাকে । কিন্তু তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নামত লুণ্ঠন চলাই থাকে । টি এ-ডি একে আদি কৰি বিছনা, চকী-মেজ, কিতাপ কিনাকে ধৰি বিভিন্ন কেলেংকাৰীত জড়িত হৈ আছে । এই বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ এটা সুনাম আছে ৷”
দেৱব্ৰত শইকীয়াই লগতে কয়, “যোৱা ৭০ দিনতকৈ অধিক দিন ধৰি ইয়াত বিক্ষোভ হৈ আছে । অসম বিধানসভাত আমি এই প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিলোঁ । ৰাজ্যপাল আৰু কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰীকো স্মাৰক-পত্ৰ দিলোঁ ৷ কিন্তু তেওঁলোকে কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰিলে ৷ সেয়ে আজি আমি উপাচাৰ্যগৰাকীৰ ২৫৬ পৃষ্ঠাৰ কেলেংকাৰীৰ এক দস্তাবেজসহ তেওঁৰ কেলেংকাৰীৰ স্মাৰক-পত্ৰ দিলোঁ চি বি আইক, যাতে তেওঁলোকে এক তদন্ত কৰে ৷ আমি আশাকৰোঁ যে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়লৈ শীঘ্ৰেই আগৰ দৰে এক সুস্থ পৰিৱেশ ঘূৰি আহক ।”
দেৱব্ৰত শইকীয়াই লগতে জনাই যে ডিচেম্বৰ মাহটোত চি বি আই বেছি ব্যস্ত। সেয়ে জানুৱাৰী মাহত তদন্তৰ কাম কৰিব বুলি আশ্বাস দিছে চি বি আয়ে ।
তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত ৰাজহুৱা কৰ্মচাৰীসকলে সংঘটিত কৰা অপৰাধমূলক কাৰ্যকলাপৰ তদন্ত বিচাৰি দাখিল কৰা স্মাৰক-পত্ৰত লিখিছে, “কেন্দ্ৰীয় অনুসন্ধানকাৰী সংস্থাই (CBI) তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত বিগত কেইবছৰমানৰ পৰা হোৱা একাধিক আৰ্থিক, প্ৰশাসনিক আৰু বিধিগত অনিয়মৰ অভিযোগসমূহৰ স্বতন্ত্ৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰক ।”
বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, শিক্ষক সংগঠন আৰু কৰ্মচাৰী সন্থা আদিয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে অভিযোগ উত্থাপন কৰি আহিছে । লগতে কিছু তথ্য তথ্য জনাৰ অধিকাৰ আইনৰ জৰিয়তেও পোহৰলৈ আহিছে । সেয়ে উপযুক্ত কৰ্তৃপক্ষৰ দ্বাৰা তদন্ত কৰাৰ পোষকতা কংগ্ৰেছ দলৰ ৷ কেৱল স্বতন্ত্ৰ তদন্তৰ দ্বাৰাহে প্ৰকৃত তথ্য উদঘাটন হ’ব পাৰে বুলি উল্লেখ কৰিছে দেৱব্ৰত শইকীয়াই ।
তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আইনৰ কেতবোৰ নীতি-নিয়মৰ ধাৰা উল্লেখ কৰি দেৱব্ৰত শইকীয়াই চি বি আইক দাবী জনায়, “তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত আৰ্থিক আৰু প্ৰশাসনিক অনিয়ম হোৱা বুলি যি অভিযোগ উঠিছে, সময়সীমা বান্ধি তাৰ নিৰপেক্ষ তদন্ত আৰম্ভ কৰক ।”
লগতে দেৱব্ৰত শইকীয়াই চি বি আইক দাবী জনাই যে বিগত কেইবছৰমানৰ ক্ৰয়, নিবিদা নথি-পত্ৰ আৰু আৰ্থিক লেনদেন পৰীক্ষা কৰক । 'উপাচাৰ্যৰ নিযুক্তি আৰু যোগ্যতা' সম্পৰ্কীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি-পত্ৰ 'কাৰ্যালয়ত উপলব্ধ নহয়' বুলি তথ্য জনাৰ অধিকাৰৰ উত্তৰত দিয়া দাবীৰ সত্যাসত্য নিৰূপণ কৰক । ইয়াৰ উপৰি ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠানশাসিত আইনসমূহৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা আৰু স্বচ্ছতা নিশ্চিত কৰিবলৈ চিবিআইক অনুৰোধ জনাইছে কংগ্ৰেছে ৷
এই প্ৰতিষ্ঠানত ব্যৱহাৰ হোৱা ৰাজহুৱা ধনৰ পৰিমাণ আৰু অসমবাসীৰ বাবে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গুৰুত্ব বিবেচনা কৰি, প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বিশ্বাসযোগ্যতা পুনৰ স্থাপনৰ বাবে স্বতন্ত্ৰ তদন্ত অতি জৰুৰী বুলি চি বি আইলৈ দিয়া পত্ৰত উল্লেখ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ সঁজাতী দলটোৱে ।