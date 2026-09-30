ETV Bharat / state

উজনি চিয়াং বহুমুখী প্ৰকল্পকলৈ আপত্তি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ

ৰাষ্ট্ৰপতি, অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাজ্যপালৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰি পত্ৰ প্ৰেৰণ । প্ৰস্তাৱিত প্ৰকল্পই অসমলৈ ভাবুকি অনাৰ দাবী দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ ।

Assam Cong leader raises downstream safety concern of Upper Siang hydro-power project
উজনি চিয়াং বহুমুখী প্ৰকল্পকলৈ আপত্তি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ (ETV Bharat)
author img

By PTI

Published : September 30, 2026 at 9:50 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চিয়াং অঞ্চলৰ প্ৰস্তাৱিত উজনি চিয়াং বহুমুখী প্ৰকল্পক (SUMP) লৈ স্থানীয় বিভিন্ন সংগঠনে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে । তাৰ মাজতে চৰকাৰে এই প্ৰকল্পক ভাৰতৰ জল সুৰক্ষা, দুৰ্যোগ মোকাবিলা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ সৈতে জড়িত এক কৌশলগত বিষয় হিচাপে বিবেচনা কৰিবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনাইছে । কিন্তু বিষয়টোৱে ৰাজনৈতিক মহলতো প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে ।

চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ এই প্ৰকল্পক লৈ অসমৰ বিৰোধী দলেও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে । এই প্ৰকল্পই নামনিৰ অঞ্চল বিশেষকৈ অসমতো ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰিব বুলি আশংকা কৰি অসমৰ জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়াই চৰকাৰলৈ বিশেষ আহ্বান জনাইছে ।

Assam Cong leader raises downstream safety concern of Upper Siang hydro-power project
উজনি চিয়াং বহুমুখী প্ৰকল্পকলৈ আপত্তি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ (ETV Bharat)

তেওঁ উজনি চিয়াং বহুমুখী প্ৰকল্পৰ সবিশেষ চূড়ান্ত কৰাৰ পূৰ্বে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু আৰু অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাজ্যপালৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰিছে । শইকীয়াই দাবী কৰা মতে, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ প্ৰস্তাৱিত এই প্ৰকল্পই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ নদী প্ৰণালীত প্ৰভাৱ পেলাব ।

এই ক্ষেত্ৰত দেৱব্ৰত শইকীয়াই ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু, অসমৰ ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাজ্যপাল লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল কে টি পৰনায়কলৈ পৃথকে পৃথকে পত্ৰও প্ৰেৰণ কৰিছে । দেৱব্ৰত শইকীয়াই প্ৰস্তাৱিত উজনি চিয়াং বহুমুখী প্ৰকল্পৰ বাবে অসমৰ জনসাধাৰণৰ জীৱন, জীৱিকা আৰু পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি সম্ভাব্য ভাবুকিৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ।

প্ৰকল্পটোৰ প্ৰাৰম্ভিক কাম আৰম্ভ হোৱাৰ উদ্ধৃতি দি কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে কয় যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ হিচাপে চিয়াং নদীখন অসমলৈ বৈ অহাৰ লগে লগে ইমান বৃহৎ পৰিসৰত পানী সংৰক্ষণ আৰু নিয়ন্ত্ৰণৰ সৈতে জড়িত প্ৰকল্প এটাই নামনিৰ অঞ্চলত বিধ্বংসী প্ৰভাৱৰ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে ।

পত্ৰৰ জৰিয়তে শইকীয়াই নদীৰ প্ৰবাহ, বানৰ স্তৰ, খহনীয়া, কৃষি, জীৱিকা আৰু জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ ওপৰত প্ৰকল্পটোৰ প্ৰভাৱৰ মূল্যায়নৰ বাবে এক স্বতন্ত্ৰ আৰু অসমভিত্তিক বৈজ্ঞানিক মূল্যায়নৰ দাবী জনাইছে ।

ভূমিকম্প, ভূমিস্খলন বা অত্যধিক বৰষুণৰ ফলত মথাউৰি ছিগিলে বা জৰুৰী অৱস্থাত পানী এৰি দিলে অসমৰ কোনখন জিলা প্লাৱিত হ'ব সেয়া চিনাক্ত কৰিবলৈ তেওঁ বিশদ মেপিং আৰু জৰুৰী কার্য পৰিকল্পনাও বিচাৰিছে ৷

যিহেতু পূব হিমালয় অতি ভূমিকম্পপ্ৰৱণ অঞ্চল, সেয়েহে প্ৰকল্পটোৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ স্বতন্ত্ৰ তদন্ত ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞ আৰু ভূতত্ত্ববিদসকলে কৰিব লাগিব বুলিও শইকীয়াই আহ্বান জনাইছে ।

তেওঁ উল্লেখ কৰিছে, "ব্ৰহ্মপুত্ৰই অধিক পলসৰ বোজা কঢ়িয়াই লৈ ফুৰে । এই বৃহৎ প্ৰকল্পই পলসৰ প্ৰবাহত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিলে অসমৰ নদীদ্বীপ, চৰ, জলাশয় আৰু কৃষিভূমিত কি প্ৰভাৱ পৰিব সেয়া নিৰ্ণয় কৰিবলৈ দীৰ্ঘম্যাদী অধ্যয়ন কৰিব লাগিব ।"

এই প্ৰকল্পৰ বাবে অসম চৰকাৰে কোনো সন্মতি বা 'আপত্তিহীন প্ৰমাণপত্ৰ' দিছে নে নাই সেয়া ৰাজহুৱা কৰিবলৈও শইকীয়াই কয় । ইয়াৰ উপৰিও অৰুণাচলৰ নামনি অঞ্চলৰ ৰাইজ আৰু বিশেষজ্ঞৰ সৈতে অৰ্থপূৰ্ণ আলোচনা অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব বুলিও দেৱব্ৰত শইকীয়াই দাবী জনাইছে ।

দেৱব্ৰত শইকীয়াই লগতে কয় যে বৰষুণৰ মাত্ৰা, পানী নিষ্কাশনৰ পৰিমাণ আৰু জলাশয়ৰ স্তৰ সম্পৰ্কীয় তথ্য অসমৰ সৈতে ভাগ-বতৰা কৰাৰ বাবে আইনী ব্যৱস্থা আৰু স্বয়ংক্ৰিয় সতৰ্কবাণী ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব ।

তেওঁ লগতে কয়, "অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশ চৰকাৰে চিয়াং-ব্ৰহ্মপুত্ৰ অৱবাহিকাত এই প্ৰকল্প আৰু অন্যান্য প্ৰস্তাৱিত প্ৰকল্পৰ সম্ভাৱনীয় বিপদ, সুবিধা আৰু সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ বিশদ বিৱৰণ দি এখন 'শ্বেতপত্ৰ' প্ৰকাশ কৰিব লাগে ।

উন্নয়ন বা জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ বিৰোধী নহয় বুলি দাবী কৰি শইকীয়াই কয়, "যি প্ৰকল্পৰ প্ৰভাৱে ৰাজ্যৰ সীমা অতিক্ৰম কৰি লাখ লাখ লোকৰ জীৱনলৈ ভাবুকি কঢ়িয়াই অনাৰ লগতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ নদী ব্যৱস্থাৰ বাবেও কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পূৰ্বে বৈজ্ঞানিক নিৰীক্ষণ, স্বচ্ছতা আৰু সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ।"

তেওঁ এই বিষয়ত ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু ৰাজ্যপালসকলৰ হস্তক্ষেপ আৰু অসমৰ সুৰক্ষা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে আলোচনা আৰম্ভ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে ।

উল্লেখ্য যে ১১ হাজাৰ মেগাৱট শক্তিৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পক লৈ অৰুণাচল প্ৰদেশতো বিতৰ্ক অব্যাহত আছে । জলবিদ্যুৎ উৎপাদনৰ উপৰিও চিয়াং-ব্ৰহ্মপুত্ৰ অৱবাহিকাত পানী সংৰক্ষণ আৰু ব্যৱস্থাপনা, বান নিয়ন্ত্ৰণ আৰু দীৰ্ঘম্যাদী জল সুৰক্ষাৰ বহল প্ৰেক্ষাপটত এই প্ৰকল্পৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে বুলিও বিষয়াসকলে জনাইছে ।

লগতে পঢ়ক :

চিয়াং বহুমুখী প্ৰকল্পক লৈ কি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৱে ?

TAGGED:

উজনি চিয়াং বহুমুখী প্ৰকল্প
দেৱব্ৰত শইকীয়া
চিয়াং
জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প
UPPER SIANG HYDRO POWER PROJECT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.