অসমত ২০২৭ চনৰ লোকপিয়লত ১১.৬ লাখৰো অধিক পৰিয়ালৰ স্ব-গণনা সম্পন্ন
লোকপিয়ল অভিযানৰ সঞ্চালক বিশ্বজিৎ পেগুৱে এই অনুশীলন সম্পূৰ্ণ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে । কাছাৰ, শ্ৰীভূমি আৰু কোকৰাঝাৰে স্ব-গণনাত শীৰ্ষ তিনিখন জিলা হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে ।
By PTI
Published : August 17, 2026 at 10:50 PM IST
গুৱাহাটী: অসমত ২০২৭ চনৰ লোকপিয়লৰ স্ব-গণনা পৰ্যায়টো ইতিমধ্যে সফলভাৱে সমাপ্ত হৈছে ৷ ২ আগষ্টৰ পৰা আৰম্ভ হৈ ১৬ আগষ্টত সমাপ্ত হোৱা এই প্ৰক্ৰিয়াত ১১,৬৪,৫৮৬টা পৰিয়ালে এই স্ব-গণনা সফলভাৱে সম্পূৰ্ণ কৰিলে ৷ লোকপিয়ল অভিযানৰ বিষয়া বিশ্বজিৎ পেগুৱে প্ৰকাশ কৰিছে এই কথা ৷
এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি লোকপিয়ল অভিযানৰ সঞ্চালক বিশ্বজিৎ পেগুৱে এই অনুশীলন সম্পূৰ্ণ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে । তেওঁ স্ব-গণনাৰ সময়ছোৱাত বাসিন্দাসকলক অংশগ্ৰহণ আৰু সহযোগিতাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে । তেওঁ কয় যে বৰাক উপত্যকাৰ কাছাৰ, শ্ৰীভূমি আৰু কোকৰাঝাৰ জিলাই স্ব-গণনাত শীৰ্ষ তিনিখন জিলা হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে ।
তেওঁ কয় যে সোমবাৰৰ পৰা গৃহ তালিকা আৰু গৃহ পিয়লৰ তথ্য সংগ্ৰহ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে, আৰু ১৫ ছেপ্টেম্বৰলৈকে প্ৰশিক্ষিত গণনাকাৰীসকলে ৰাজ্যখনৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ ঘৰ ভ্ৰমণ কৰিব । লোকপিয়ল ২০২৭ ভাৰতৰ প্ৰথম ডিজিটেল ৰূপৰ লোকপিয়ল হোৱাৰ লগতে গৃহ তালিকাভুক্তি আৰু গৃহ পিয়লৰ তথ্য সংগ্ৰহ কাৰ্যত প্ৰায় ৭০ হাজাৰৰো অধিক গণনাকাৰী বিষয়াক নিয়োগ কৰা হৈছে ।
পেগুৱে দৃঢ়তাৰে কয় যে ‘ন’ অমিছন, ন’ ডুপ্লিকেচন’ৰ লোকপিয়লৰ নীতি কঠোৰভাৱে বজাই ৰখা হ’ব, আৰু সংগ্ৰহ কৰা তথ্যৰ সম্পূৰ্ণ গোপনীয়তা নিশ্চিত কৰা হ’ব । তেওঁ লগতে কয় যে লোকপিয়লৰ সময়ত সংগ্ৰহ কৰা তথ্য ১৯৪৮ চনৰ লোকপিয়ল আইন অনুসৰি আদালতত প্ৰমাণ হিচাপে গ্ৰহণযোগ্য নহয় ।
২০২৭ চনৰ লোকপিয়লৰ ৰাজ্যিক ন’ডেল বিষয়া তথা অসমৰ সাধাৰণ প্ৰশাসন বিভাগৰ অতিৰিক্ত সচিব পাৰ্থ পেগুৱেও সংবাদমেলত অংশগ্ৰহণ কৰে । ঘৰে ঘৰে কাম আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে জনসাধাৰণৰ সহযোগিতা অব্যাহত ৰখাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰতো তেওঁলোকে গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
পেগুৱে ৰাইজক তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ অহা কৰ্মীসকলক সঠিক তথ্য প্ৰদানৰ দ্বাৰা সহযোগিতা কৰি ৰাজ্যত ২০২৭ চনৰ লোকপিয়ল সফলতাৰে পৰিচালনা কৰাত সহায় কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
লগতে পঢ়ক: অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ সামান্য উন্নতি, মৃতকৰ সংখ্যা ১০৫ জনলৈ বৃদ্ধি, এতিয়াও প্ৰভাৱিত প্ৰায় ৩২ হাজাৰ লোক