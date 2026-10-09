ETV Bharat / state

হিমাশ্ৰী বড়োৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু : কেন্দ্ৰীয় ৰে’লমন্ত্ৰী আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্ৰ

‘‘অসমৰ জনসাধাৰণ যি ঠাইতে নাথাকক কিয় অসমৰ জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষা আমাৰ সৰ্বোচ্চ অগ্ৰাধিকাৰ’’ - হিমাশ্ৰী বড়োৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাৰ এই মন্তব্য ৷

HIMASRI BOROS MYSTERIOUS DEATH
হিমাশ্ৰী বড়ো আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্ৰ (fb & x@himantabiswa)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 9, 2026 at 5:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: মহানগৰী গুৱাহাটীৰ চপাইদঙৰ বিশ বছৰীয়া যুৱতী হিমাশ্ৰী বড়োৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত হোৱা ৰহস্যজনক মৃত্যুত সৰ্বত্ৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈছে ৷ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে যুৱতীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ তদন্তৰ দাবীত সামাজিক মাধ্যমত মাত মতাৰ পিছতে এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আন এক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৷

মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই যুৱতীগৰাকীৰ মৃত্যুত শোকপ্ৰকাশ কৰাৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় ৰে’লমন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱলৈ এক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে ৷ হিমাশ্ৰী বড়োৰ মৃত্যুৰ উচিত তদন্তৰ দাবী আশা কৰি কেন্দ্ৰীয় ৰে’লমন্ত্ৰীগৰাকীলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই এই পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে ৷

সামাজিক মাধ্যমত উপলব্ধ এই পত্ৰখনত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এনেদৰে উল্লেখ কৰিছে, ‘‘হিমাশ্ৰী বড়োৰ কৰুণ মৃত্যুত আমি গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছো । শোকৰ এই সময়ত যুৱতীগৰাকীৰ পৰিয়াললৈ মোৰ আন্তৰিক সমবেদনা ৷ বিষয়টো সন্দৰ্ভত মই উচিত তদন্তৰ দাবীৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱ ডাঙৰীয়াৰ লগতে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন চন্দ্ৰবাবু নাইডুলৈ এক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছো ৷’’

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পোষ্টটোত এই কথাও উল্লেখ আছিল, ‘‘সমগ্ৰ বিষয়টোৰ বাবে অসম আৰক্ষীৰ এগৰাকী শীৰ্ষ বিষয়াকো দায়িত্ব দিয়া হৈছে ৷ তেওঁ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশলৈ গৈ তাৰ আৰক্ষী বিভাগৰ সৈতে ঘটনাটোৰ তদন্তত সহায় কৰিব ৷ অসমৰ জনসাধাৰণ যি ঠাইতে নাথাকক কিয় অসমৰ জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষা আমাৰ সৰ্বোচ্চ অগ্ৰাধিকাৰ ৷’’

উল্লেখ্য যে, বহিঃৰাজ্যত নৃত্যানুষ্ঠান প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ যোৱা বোন্দা চপাইদঙৰ হিমাশ্ৰী বড়ো নামৰ অসমীয়া যুৱতীগৰাকী নিথৰদেহ হৈ ঘৰলৈ ঘূৰি আহে ৷ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ টিকুলামপুৰৰ ৰে’লপথৰ সমীপৰ এখন হাবিৰ দাঁতিত ৰে’ল আৰক্ষীয়ে যুৱতীগৰাকীক মৃত অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত পৰিয়ালে দিয়া তথ্য তথা চিচিটিভি ফুটেজৰ ভিত্তিত ৰে’ল বিভাগে ৰে’ল আৰক্ষীৰ সৈতে অনুসন্ধান চলাই মৃত যুৱতীগৰাকী অসমৰ হিমাশ্ৰী বড়ো বুলি চিনাক্ত কৰিছিল ৷

লগতে পঢ়ক: হিমাশ্ৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ ৰে’লমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ দাবী সাংসদ গৌৰৱৰ

TAGGED:

হিমাশ্ৰী বড়োৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু
অসমৰ যুৱতী হিমাশ্ৰী বড়োৰ মৃত্যু
ইটিভি ভাৰত অসম
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্ৰ
HIMASRI BOROS MYSTERIOUS DEATH

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.