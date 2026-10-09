হিমাশ্ৰী বড়োৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু : কেন্দ্ৰীয় ৰে’লমন্ত্ৰী আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্ৰ

হিমাশ্ৰী বড়োৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু : কেন্দ্ৰীয় ৰে’লমন্ত্ৰী আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্ৰ
‘‘অসমৰ জনসাধাৰণ যি ঠাইতে নাথাকক কিয় অসমৰ জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষা আমাৰ সৰ্বোচ্চ অগ্ৰাধিকাৰ’’ - হিমাশ্ৰী বড়োৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাৰ এই মন্তব্য ৷
Published : October 9, 2026 at 5:59 PM IST
গুৱাহাটী: মহানগৰী গুৱাহাটীৰ চপাইদঙৰ বিশ বছৰীয়া যুৱতী হিমাশ্ৰী বড়োৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত হোৱা ৰহস্যজনক মৃত্যুত সৰ্বত্ৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈছে ৷ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে যুৱতীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ তদন্তৰ দাবীত সামাজিক মাধ্যমত মাত মতাৰ পিছতে এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আন এক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৷
মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই যুৱতীগৰাকীৰ মৃত্যুত শোকপ্ৰকাশ কৰাৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় ৰে’লমন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱলৈ এক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে ৷ হিমাশ্ৰী বড়োৰ মৃত্যুৰ উচিত তদন্তৰ দাবী আশা কৰি কেন্দ্ৰীয় ৰে’লমন্ত্ৰীগৰাকীলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই এই পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে ৷
We are deeply saddened by the tragic demise of Himashri Bodo. My heartfelt condolences to her family in this hour of grief. Today, I have written to Hon'ble Union Minister Shri @AshwiniVaishnaw ji and Hon'ble Chief Minister Shri @ncbn garu, requesting a thorough investigation into the matter. I have also deputed a senior @assampolice officer to Andhra Pradesh to coordinate with the law enforcement agencies there. The safety of the people of Assam, wherever they may be, remains our highest priority.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 9, 2026
সামাজিক মাধ্যমত উপলব্ধ এই পত্ৰখনত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এনেদৰে উল্লেখ কৰিছে, ‘‘হিমাশ্ৰী বড়োৰ কৰুণ মৃত্যুত আমি গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছো । শোকৰ এই সময়ত যুৱতীগৰাকীৰ পৰিয়াললৈ মোৰ আন্তৰিক সমবেদনা ৷ বিষয়টো সন্দৰ্ভত মই উচিত তদন্তৰ দাবীৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱ ডাঙৰীয়াৰ লগতে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন চন্দ্ৰবাবু নাইডুলৈ এক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছো ৷’’
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পোষ্টটোত এই কথাও উল্লেখ আছিল, ‘‘সমগ্ৰ বিষয়টোৰ বাবে অসম আৰক্ষীৰ এগৰাকী শীৰ্ষ বিষয়াকো দায়িত্ব দিয়া হৈছে ৷ তেওঁ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশলৈ গৈ তাৰ আৰক্ষী বিভাগৰ সৈতে ঘটনাটোৰ তদন্তত সহায় কৰিব ৷ অসমৰ জনসাধাৰণ যি ঠাইতে নাথাকক কিয় অসমৰ জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষা আমাৰ সৰ্বোচ্চ অগ্ৰাধিকাৰ ৷’’
উল্লেখ্য যে, বহিঃৰাজ্যত নৃত্যানুষ্ঠান প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ যোৱা বোন্দা চপাইদঙৰ হিমাশ্ৰী বড়ো নামৰ অসমীয়া যুৱতীগৰাকী নিথৰদেহ হৈ ঘৰলৈ ঘূৰি আহে ৷ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ টিকুলামপুৰৰ ৰে’লপথৰ সমীপৰ এখন হাবিৰ দাঁতিত ৰে’ল আৰক্ষীয়ে যুৱতীগৰাকীক মৃত অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত পৰিয়ালে দিয়া তথ্য তথা চিচিটিভি ফুটেজৰ ভিত্তিত ৰে’ল বিভাগে ৰে’ল আৰক্ষীৰ সৈতে অনুসন্ধান চলাই মৃত যুৱতীগৰাকী অসমৰ হিমাশ্ৰী বড়ো বুলি চিনাক্ত কৰিছিল ৷
লগতে পঢ়ক: হিমাশ্ৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ ৰে’লমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ দাবী সাংসদ গৌৰৱৰ