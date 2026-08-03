ট্ৰেক্টৰত উঠি নেপালীখুঁটিত মুখ্যমন্ত্ৰী: বুজ ল'লে বানে নৰক কৰি থৈ যোৱা অঞ্চলটোৰ
শিৱসাগৰৰ সৰ্বাধিক বিধ্বস্ত হোৱা নেপালীখুঁটি অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক্ষয়-ক্ষতিৰ বুজ লোৱাৰ লগতে সাহায্য ব্যৱস্থাৰো পৰ্যালোচনা কৰে ।
By ANI
Published : August 3, 2026 at 4:48 PM IST
শিৱসাগৰ : বানে ধোৱা উজনি অসমৰ পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ তথা অধ্যয়নৰ বাবে বৰ্তমান বানাক্ৰান্ত অঞ্চল ভ্ৰমণত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । উজনি অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ উদ্দেশ্যে দেওবাৰে ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ।
আনহাতে, জলপ্ৰলয়ে সংহাৰী ৰূপ লোৱা শিৱসাগৰ জিলাৰ নেপালীখুঁটি অঞ্চলত সোমবাৰে ট্ৰেক্টৰত উঠি উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মা ৷ তেওঁ অঞ্চলটো পৰিদৰ্শন কৰি বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় । লগতে প্ৰশাসনে গ্ৰহণ কৰি থকা সাহায্য আৰু পুনৰসংস্থাপনৰ ব্যৱস্থাসমূহ পুনৰীক্ষণ কৰে ।
নিজৰ বানাক্ৰান্ত অঞ্চল ভ্ৰমণৰ সময়ছোৱাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বানাক্ৰান্ত লোকসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি তেওঁলোকৰ দুখ-দুৰ্দশাৰ সমভাগী হোৱাৰ লগতে বানৰ ফলত হোৱা ক্ষয়-ক্ষতিৰ বুজ লয় ।
ইয়াৰ লগতে তেওঁ বৰ্তমান চলি থকা সাহায্য অভিযানসমূহৰো পৰ্যালোচনা কৰি সকলো ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালক সময়মতে সহায় কৰাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ সংশ্লিষ্ট বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ দিয়ে ।
It is difficult to put into words the pain and loss that families here have endured. We will not rest until their villages are rebuilt, their homes restored, and their livelihoods revived.#AssamFloodsResponse pic.twitter.com/DmpuT0FrFK— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 3, 2026
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই ভ্ৰমণৰ সময়ত তেওঁক সংগ দিয়ে মন্ত্ৰী পীষুষ হাজৰিকা আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসম-নগালেণ্ড সীমান্তৰ সমীপৰ বানবিধ্বস্ত অঞ্চলৰো জৰীপ কৰে ।
উল্লেখ্য যে এই অঞ্চলটোত নাগালেণ্ডৰ পৰা অহা বাঢ়নি পানীৰ প্ৰবল সোঁতে চকুৰ পচাৰতে ধন-জনৰ ক্ষতি কৰাৰ লগতে কৃষিভূমিৰো ব্যাপক ক্ষতিসাধন কৰে ।
Visited Nepali Khuti village, the worst affected area in the recent floods.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 3, 2026
The scale of devastation is immense but with the full might of our administration engaged in relief ops, we will ensure that we restore normalcy at the earliest.#AssamFloodResponse pic.twitter.com/GT2FZqeBPR
নিজৰ ভ্ৰমণৰ সময়ছোৱাত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সাহায্য শিবিৰত আশ্ৰয় লৈ থকা ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি তেওঁলোকৰ খাদ্য, খোৱাপানী, চিকিৎসা সাহায্য, হেৰুওৱা পশুধন আৰু পানীত ডুব যোৱা বা ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হোৱা ঘৰবোৰৰ ক্ষতিপূৰণৰ তাৎক্ষণিক প্ৰয়োজনীয়তাৰ মূল্যায়ন কৰে ।
There has been an unimaginable scale of devastation due to the floods in Assam.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 3, 2026
We are taking all efforts to ensure proper rehabilitation and rebuilding of all affected areas. pic.twitter.com/wIH7xRVRa6
অঞ্চলটো ভ্ৰমণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "আমি এই জটিল সময়ত প্ৰতিটো বানপীড়িত পৰিয়ালৰ সৈতে দৃঢ়তাৰে থিয় দিছোঁ । ৰাজ্য চৰকাৰে ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ডিব্ৰুগড়, শিৱসাগৰ আৰু ইয়াৰ কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহত ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহলৈ অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন সাহায্য বিতৰণৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে । আমাৰ তাৎক্ষণিক গুৰুত্ব হৈছে সাহায্য শিবিৰসমূহে যাতে খাদ্য, বিশুদ্ধ খোৱাপানী আৰু অত্যাৱশ্যকীয় স্বাস্থ্য সেৱাৰ নিৰৱচ্ছিন্ন যোগান বজাই ৰাখে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "বানৰ পানী কমি যোৱাৰ সময়তো ক্ষতিগ্ৰস্ত ঘৰৰ বিশেষকৈ বোকা আৰু পলসৰ বাবে হোৱা ক্ষতিৰ পৰিসৰ যথেষ্ট । জিলা উপায়ুক্তসকলক শস্য ধ্বংস, পশুধন হেৰুওৱা আৰু ঘৰৰ ক্ষতিৰ বিস্তৃত মূল্যায়ন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে, যাতে উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ পলম নকৰাকৈ অনুমোদন কৰিব পৰা যায় । কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ হাতত পৰ্যাপ্ত সম্পদ আছে আৰু আমি এক অগ্ৰাধিকাৰৰ ভিত্তিত ক্ষতিগ্ৰস্ত জীৱন-জীৱিকা পুনৰুদ্ধাৰৰ চেষ্টা কৰিম ।"
আনহাতে, মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ডিমৌ আৰু নাজিৰা সমষ্টিৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত কৃষকসকলক সহায় কৰাৰ লগতে নদীৰ কাষৰ দুৰ্বল মথাউৰিসমূহ শক্তিশালী কৰাৰ বাবে জলসম্পদ আৰু কৃষি বিভাগে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপসমূহৰ পৰ্যালোচনা কৰে ।
সাংবাদিকৰ আগত তেওঁ কয়, "আমাৰ বৰ্তমান অগ্ৰাধিকাৰ হৈছে নেপালীখুঁটি আৰু ইয়াৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলৰ প্ৰতিটো ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়াললৈ তাৎক্ষণিক সাহায্য, বিশুদ্ধ খোৱাপানী আৰু খাদ্য যোগান নিশ্চিত কৰা । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সকলো জিলা বিষয়া আৰু বিভাগীয় মুৰব্বীক ক্ষতিৰ মূল্যায়ন প্ৰক্ৰিয়া ক্ষিপ্ৰতাৰে কৰিবলৈ কঠোৰভাৱে নিৰ্দেশ দিছে যাতে ধ্বংস হোৱা শস্য, ঘৰ আৰু পশুধনৰ ক্ষতিপূৰণ অনতি পলমে মঞ্জুৰ কৰিব পৰা যায় । জলসম্পদ বিভাগেও যুদ্ধকালীন তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰি ভঙা মথাউৰিসমূহ মেৰামতি আৰু শক্তিশালী কৰাৰ বাবে জৰুৰীকালীন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি অধিক ক্ষতি হোৱাটো ৰোধ কৰা হৈছে ।”
উজনি অসমৰ বানাক্ৰান্তসকলৰ বাবে এক বৃহৎ সকাহ প্ৰদান কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সোমবাৰে সমগ্ৰ শিৱসাগৰ জিলাত বিদ্যুতৰ আন্তঃগাঁথনি পুনৰুদ্ধাৰৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা যথেষ্ট অগ্ৰগতিৰ কথা উল্লেখ কৰে ।
With floodwaters receding, power restoration is gathering pace across Sivasagar.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 2, 2026
The number of affected consumers has reduced by nearly 80% over the past few days, as work continues round the clock to reconnect every remaining household safely.#AssamFloods https://t.co/NFTmCB2Q1c pic.twitter.com/p48cI44g9G
এটা X পোষ্টত তেওঁ কয়, "শক্তি পুনৰুদ্ধাৰৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰগতি উৎসাহজনক । বিগত ২৪ ঘণ্টাত আমাৰ দলসমূহে আৰু বহুতো ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ নিৰাপদে পুনৰ সংযোগ কৰি শিৱসাগৰত আক্ৰান্ত গ্ৰাহকৰ সংখ্যা প্ৰায় ৫৮% হ্ৰাস কৰিছে । আমি ক্ৰমাগতভাৱে শক্তিৰ পৰিস্থিতি সম্পূৰ্ণ স্বাভাৱিক কৰাৰ দিশত আগবাঢ়িছোঁ ।"
পোষ্টটোত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই লগতে কয় যে বিগত ২৪ ঘণ্টাত বিদ্যুৎ বিভাগৰ দলসমূহে সফলতাৰে যথেষ্ট ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ পুনৰ সংযোগ কৰিছে । ইয়াৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত স্থানীয় অঞ্চলসমূহত বিদ্যুতৰ সমস্যা যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছে ।
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই X পোষ্টত কয়, "বিদ্যুৎ পুনৰুদ্ধাৰৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰগতি উৎসাহজনক । বিগত ২৪ ঘণ্টাত আমাৰ দলসমূহে নিৰাপদে আৰু বহু ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ পুনৰ সংযোগ কৰি শিৱসাগৰত ক্ষতিগ্ৰস্ত গ্ৰাহকৰ সংখ্যা প্ৰায় ৫৮% হ্ৰাস কৰিছে । আমি ক্ৰমাগতভাৱে বিদ্যুৎ পৰিস্থিতি সম্পূৰ্ণ স্বাভাৱিক কৰাৰ দিশত আগবাঢ়িছোঁ ।"
ইয়াৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সোমবাৰে প্ৰায় ১১২ কোটি টকাৰ অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন বান সাহায্য পেকেজ মুকলি কৰি চাৰিখন জিলাৰ প্ৰায় ৭৫ হাজাৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালৰ বেংক একাউণ্টলৈ পোনপটীয়াকৈ আৰ্থিক সাহায্য হস্তান্তৰ কৰে ।
শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, যোৰহাট আৰু গোলাঘাটৰ পৰা ভাৰ্চুৱেলি যোগদান কৰা হিতাধিকাৰীসকলক সম্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিশ্চিত কৰে যে প্ৰতিটো যোগ্য পৰিয়ালে প্ৰত্যক্ষ লাভ হস্তান্তৰৰ (ডিবিটি) জৰিয়তে ১৫ হাজাৰ টকাৰ তাৎক্ষণিক অনুদান লাভ কৰিছে । ৫ আগষ্টৰ ভিতৰত ৰাজ্যজুৰি সাহায্য বিতৰণ অভিযান অব্যাহত থাকিব বুলিও তেওঁ কয় ।
পৰিয়ালসমূহক সাহায্য প্ৰদানৰ উপৰি ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহৰ বানবিধ্বস্ত বিদ্যালয় আৰু অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰসমূহৰ বাবে ২ লাখ টকাকৈ আন্তঃগাঁথনি সহায়ক পুঁজিৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰে । ডিব্ৰুগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সচিবালয়ত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী সূৰ্য ঘৰ: বিনামূলীয়ে বিজুলী যোজনাৰ অধীনত স্থানীয় উপভোক্তাসকলক ৰাজসাহায্যও বিতৰণ কৰা হয় ।