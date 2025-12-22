ETV Bharat / state

২৯ ডিচেম্বৰত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে উদ্বোধন কৰিব বটদ্ৰৱা প্ৰকল্প, পৰিদর্শন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে উদ্বোধন কৰাৰ পূৰ্বে বটদ্ৰৱা প্ৰকল্প পৰিদর্শন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। বাংলাদেশত হিন্দুৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণ, গৌৰৱ গগৈ প্ৰসংগত মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাৰ।

Assam CM Visited the sacred Batadrava Than
বটদ্ৰৱা প্ৰকল্পত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 22, 2025 at 1:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নগাঁও : মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱা থানৰ সমীপতে ২২০ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা বটদ্ৰৱা প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে । অহা ২৯ ডিচেম্বৰত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উদ্বোধন কৰাৰ পূৰ্বে সোমবাৰে পুৱাই বটদ্ৰৱা প্ৰকল্পত উপস্থিত হয় ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । পুৱাই বটদ্ৰৱা প্ৰকল্পত উপস্থিত হৈ বটদ্ৰৱা প্ৰকল্প পৰিদর্শন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই ।

বৃহৎ বটদ্ৰৱা সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই কয়, “অহা ২৯ ডিচেম্বৰত বটদ্ৰৱা সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আহিব । তাৰ পাছত বিয়লি গুৱাহাটীত কেবাটাও অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব । প্ৰকল্পটোৰ ৯০ শতাংশ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে । বাকী উদ্বোধনী সভা হৈ যোৱাৰ পাছত এমাহৰ ভিতৰত বাকী ১০ শতাংশ কামো সম্পূৰ্ণ কৰা হ’ব ।”

বটদ্ৰৱা প্ৰকল্প পৰিদর্শন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ (ETV Bharat Assam)
  • বাংলাদেশত হিন্দুৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া :

বাংলাদেশত হিন্দুৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ৷

Assam CM Visited the sacred Batadrava Than
বটদ্ৰৱা প্ৰকল্পত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (ETV Bharat Assam)

তেওঁ কয়, “হিন্দুসকলৰ ওপৰত অত্যাচাৰ, জীৱন্তে অগ্নিত নিক্ষেপ আৰু বাৰে বাৰে বাংলাদেশে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক নিজৰ অধীনলৈ লৈ যোৱাৰ বাবে তেওঁলোকৰ নেতাসকলে বা বৰ্তমান শাসনত থকাসকলে উল্লেখ কৰি আছে । এই বাংলাদেশৰ পৰা বিভিন্ন সময়ত অহা লোকে অসম ভৰি আছে । বাংলাদেশত যি হৈছে তাক আমি গভীৰ উদ্বেগেৰে লক্ষ্য কৰি আছো । বিষয়টোৰ ওপৰত আমি চোকা দৃষ্টি ৰাখিব লাগিব আৰু আমি সচেতন হৈ থাকিব লাগিব ।”

Assam CM Visited the sacred Batadrava Than
বটদ্ৰৱাত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মা (ETV Bharat Assam)
  • গৌৰৱ গগৈ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য :

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ফাঁকি দিয়ে বুলি গৌৰৱ গগৈয়ে কৰা কটাক্ষৰো তেওঁ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে ৷

তেওঁ কয়, “গৌৰৱ গগৈ শংকাত আছে । যেতিয়া মানুহে কয় মোৰ শংকা নাই তেতিয়া তেওঁ বেছি শংকাত থাকে । শংকাত নাথাকিলে মনে মনে থাকিল হয় । অসমৰ মানুহে তেওঁক জানে । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজৰ ৰাজনৈতিক জীৱনত এটাও ফাঁকি দিয়া নাই । তাৰ উদাহৰণ বটদ্ৰৱা প্ৰকল্প ।”

Assam CM Visited the sacred Batadrava Than
বটদ্ৰৱা প্ৰকল্প পৰিদর্শন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সোমবাৰে বটদ্ৰৱা প্ৰকল্প পৰিদৰ্শনৰ সময়ত বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা, জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাও তেওঁক সংগ দিয়ে ।

লগতে পঢ়ক : নিৰ্মাণকাৰ্য প্ৰায় সম্পূৰ্ণ; চলিত মাহতে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ হাতেৰে মুকলিৰ পথত ২০০ কোটি টকীয়া বটদ্ৰৱা সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প

TAGGED:

ASSAM CM VISITS BATADRAVA THAN
BATADRAVA THAN PROJECT
ইটিভি ভাৰত অসম
বটদ্ৰৱা সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প
ASSAM CM VISITS NAGAON

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.