টীয়কৰ বানাক্ৰান্তৰ সমস্যাৰ বুজ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে; সৰ্বতোপ্ৰকাৰে সহায়ৰ আশ্বাস

টীয়কৰ বানাক্ৰান্তৰ সমস্যাৰ বুজ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে; সৰ্বতোপ্ৰকাৰে সহায়ৰ আশ্বাস
বুধবাৰে উজনি অসমৰ বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বানাক্ৰান্তসকলৰ সমস্যাৰ বুজ লয় । টীয়কৰ আশ্ৰয় শিবিৰত বানাক্ৰান্তসকলৰ সৈতে মত বিনিময় ।
Published : July 22, 2026 at 7:44 PM IST
টীয়ক : উজনি অসম ভয়াৱহ বানৰ কৱলত । বিশেষকৈ শিৱসাগৰ, যোৰহাট আৰু চৰাইদেউৰ বান পৰিস্থিতি অতি শোচনীয় । বিগত তিনিদিন ধৰি এই তিনিখন জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ জলবন্দী ৰাইজৰ দুখ-দুৰ্দশা কুলাই-পাচিয়ে নধৰা হৈছে । ধন-জনৰ ব্যাপক ক্ষতি হৈছে ।
তাৰ মাজতে উজনি অসমৰ বানপীড়িত জিলাকেইখন বুধবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভ্ৰমণ কৰে। তেওঁ জিলাকেইখনৰ বিভিন্ন বানপীড়িত অঞ্চলৰ বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ লগতে বানাক্ৰান্ত লোকসকলৰ অভাৱ-অভিযোগ তথা সমস্যাৰ বুজ লয় ।
বুধবাৰে বিয়লি টীয়কৰ নামচিচু অঞ্চলৰ বান আশ্ৰয় শিবিৰত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বানপীড়িতসকলৰ দুখৰ সমভাগী হৈ সকলো প্ৰকাৰৰ সাহায্যৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে । টীয়ক চাহ বাগিচাৰ নামচিচু জনতা হাইস্কুলত স্থাপন কৰা শিবিৰত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰিস্থিতি পৰ্য্য়ৱেক্ষণ কৰে।
টীয়ক চাহ বাগিচাৰ নামচিচু জনতা হাইস্কুলত স্থাপন কৰা অস্থায়ী আশ্ৰয় শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "বানত গৃহহীন হৈ পৰা তথা দুৰ্যোগত পৰা সকলোকে আমি সহায় কৰিম । বিশেষকৈ শিশু, মহিলা আৰু জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ স্বাস্থ্যৰ পৰিস্থিতিত আৰু খাদ্য-সামগ্ৰীৰ যোগান আৰু বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থাত আমি গুৰুত্ব দিছোঁ । বানপীড়িত ৰাইজৰ এই সংকটজনক সময়ত ৰাজ্য চৰকাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে তেওঁলোকৰ কাষত আছে । আশ্ৰয় শিবিৰসমূহত থকা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তি যাতে কোনো ধৰণৰ অভাৱৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া নহয়, তাৰবাবে জিলা প্ৰশাসনে সকলো দিহা কৰিছে ।"
আনহাতে, টীয়ক নগৰত সৃষ্টি হোৱা কৃত্ৰিম বান নিৰ্মূলৰ বাবে অৰ্থাৎ চাৰিলেনযুক্ত ঘাইপথৰ নলাৰ আসোঁৱাহ দূৰীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ কয়, "শীঘ্ৰে এই ক্ষেত্ৰত চাৰিলেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণত জড়িত কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে কথা পাতি উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম আৰু বানাক্ৰান্তসকলক সৰ্বতোপ্ৰকাৰৰ সহায় কৰিম । লগতে কৃষক ৰাইজক কঠীয়া যোগানৰ ব্যৱস্থাও আমি কৰি দিম ।"
উল্লেখ্য যে উজনি অসমৰ তিনিখন জিলাৰ বান পৰিস্থিতি আজিও অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে ৷ বানত ককবকাই আছে লাখ লাখ লোক ৷ শেহতীয়া বানত ৩০ জনৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে হাজাৰ হাজাৰ হেক্টৰ কৃষিভূমি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ৷
ইফালে উদ্ধাৰ কাৰ্যত ব্যস্ত হৈ আছে প্ৰশাসন ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষ্য অনুসৰি, বৰ্তমানলৈকে শিৱসাগৰ জিলাকে ধৰি সৰ্বমুঠ ১০০ লোক সন্ধানহীন হৈ আছে ৷ নাগালেণ্ডত সংঘটিত ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ পাছতে শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ আৰু যোৰহাট জিলাত বানে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ৷ কিছু কিছু অঞ্চলত বান পৰিস্থিতি উন্নত হৈছে যদিও তিনিখন জিলাৰ প্ৰায়সংখ্যক অঞ্চলতে বান পৰিস্থিতি অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে ৷