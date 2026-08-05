'বৰুণ'ক বচাবলৈ গৈ প্ৰাণ হেৰুওৱা 'ৰিদীপ'ৰ দুৰ্ভগীয়া পিতৃ-মাতৃৰ সমুখত চকুলো নিগৰিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

'বৰুণ'ক বচাবলৈ গৈ প্ৰাণ হেৰুওৱা 'ৰিদীপ'ৰ দুৰ্ভগীয়া পিতৃ-মাতৃৰ সমুখত চকুলো নিগৰিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
মাতৃগৰাকীৰ আকুলতাত ক্ষণিকৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীও আৱেগ বিহ্বল হৈ পৰে । সান্ত্বনা দিবলৈ মুখত ভাষা নাই । তেওঁলোকক আশ্বস্ত কৰিব বিচৰা সকলো সম্বলেই যেন অসাৰ ।
Published : August 5, 2026 at 5:27 PM IST
নাজিৰা : উজনিৰ বানাক্ৰান্তৰ এটা আশ্ৰয় শিবিৰত মুখ্যমন্ত্ৰী । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমুখত শোকজৰ্জৰ এক দম্পতী । হাতযোৰ কৰি শেতা পৰা মুখ আৰু ক্ৰন্দনৰত চকুৰে অসহায় হৈ চাই আছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফালে । এসময়ত দুৰ্ভগীয়া মাতৃগৰাকীক বুকুৰ মাজত সুমুৱাই লৈ জীয়াই থকাৰ সাহস, নিৰাপদ আশ্ৰয় প্ৰদান কৰি তেওঁৰ দুখৰ সমভাগী হৈছে ।
মাতৃগৰাকীৰ আকুলতাত ক্ষণিকৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীও হৈ পৰিছে আৱেগ বিহ্বল । সান্ত্বনা দিবলৈ মুখত ভাষা নাই । কেৱল এই দুখৰ সমভাগী হোৱাৰ বাহিৰে তেওঁলোকক যেন আশ্বস্ত কৰিবলৈ দিব বিচৰা সকলো সম্বলেই অসাৰ ।
এই বেদনা গধুৰ দৃশ্য সংহাৰী বানে ধুই নিয়া শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰাৰ বামুণ পুখুৰীৰ । এই অঞ্চলটোতে শেহতীয়া জলপ্ৰলয়ত এক অতি মৰ্মন্তুদ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল । বানে ৰুদ্ৰমূৰ্তি ধাৰণ কৰাৰ সময়ত গাঁওখনৰ এটা পৰিয়ালে জীয়াই থকাৰ তাড়নাত নিৰাপদ আশ্ৰয়স্থানলৈ আহিবলৈ তৰানৰা ছিঙিছিল ।
পৰিয়ালটোৰ একমাত্ৰ সন্তানটোৰ বয়স মাত্ৰ তেৰ বছৰ । কিন্তু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালত আন এক বুকুৰ কুটুম সদস্য আছিল, যাক বানৰ সোঁতে উটুৱাই নিয়াৰ উপক্ৰম হৈছিল । সি হৈছে একমাত্ৰ সন্তানটোৰ অতি মৰমৰ তথা পৰিয়ালটোৰ আলাসৰ লাড়ু এটি কুকুৰৰ পোৱালি ।
যেতিয়া প্ৰবল বানে নিমাখিত প্ৰাণীটোক উটুৱাই নিছিল তেতিয়া তাক উদ্ধাৰৰ বাবে নিজৰ জীৱনকো তুচ্ছ কৰি আগবাঢ়িছিল এই তেৰ বছৰীয়া কিশোৰগৰাকী । কিন্তু নিয়তিৰ বিড়ম্বনা । কুকুৰটোৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিলে যদিও বলিয়া বানৰ বুকুত নিৰ্বাপিত হৈ গ'ল পৰিয়ালটোৰ আশাৰ প্ৰদীপ ।
বুধবাৰে সেই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ কাষত থিয় দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । লগতে প্ৰদান কৰে তেওঁলোকক জীয়াই থকাৰ বাবে সম্ভৱপৰ সকলো সহায়ৰ আশ্বাস । সন্তানটোৰ মৃত্যুৰ ক্ষতিপূৰণ হিচাপে ৫ লাখ টকাৰ চেক ।
উল্লেখ্য যে আজি তিনিদিন ধৰি উজনিৰ বানাক্ৰান্তৰ কাষত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী । ইটোৰ পিছত সিটো বিভিন্ন জিলাৰ বানাক্ৰান্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি ক্ষয়-ক্ষতিৰ বুজ লোৱাৰ লগতে দুৰ্ভগীয়া লোকসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিছে, দুখৰ সমভাগী হৈছে । বুধবাৰে নাজিৰাৰ বামুণ পুখুৰী বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ দুখ-দুৰ্দশাৰ বুজ ল'বলৈ উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ।
১৯ জুলাইৰ ভয়াৱহ বানে তচনচ কৰি পেলাইছে নাজিৰাৰ বামুণ পুখুৰীৰ বৃহত্তৰ অঞ্চল । বামুণ পুখুৰী চাহ বাগিচা অঞ্চলৰ ঘৰ-দুৱাৰ, দোকান-পোহাৰকে ধৰি সকলোবোৰ উটুৱাই লৈ যায় । এই বানতে বামুণ পুখুৰীৰ টেঙাহোলাৰ ৰিদীপ পানিকাৰ নামৰ ১৩ বছৰীয়া এটি কিশোৰে ঘৰখনৰ মৰমলগা বৰুণ নামৰ কুকুৰটোক বানৰ কৱলৰ পৰা বচাবলৈ যাওঁতে নিজৰ প্ৰাণ হেৰুৱায় ।
দীপক পানিকাৰ আৰু ভাৰতী পানিকাৰৰ একমাত্ৰ সন্তান ৰিদীপ পানিকাৰ এইদৰে নোহোৱা হৈ যোৱাত সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে শোকৰ ছাঁ বিৰাজ কৰিছে । আনহাতে, বুধবাৰে এই পৰিয়ালটোৰ কাষত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত হৈ ৫ লাখ টকাৰ চেক প্ৰদান কৰি ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে । ৰিদীপ পানিকাৰৰ পিতৃ দীপক পানিকাৰ আৰু মাতৃ ভাৰতী পানিকাৰ কাষত থিয় হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চকুলো টোকাও দেখা যায় ।
সাহায্য লাভ কৰাৰ পিছত দুৰ্ভগীয়া পিতৃ দীপক পানিকাৰে কয়, "এখন পাঁচ লাখ টকাৰ চেক চিএমে দিছে আৰু এখন আছিল চাৰি লাখৰ । বৰুণ এতিয়া ভালে আছে । মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে চিএমক আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ এই দিখৌ নদীখনৰ মথাউৰি যেতিয়া বান্ধিব তেতিয়া আমাৰ চুকে-কোণে নাৱৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক । যাতে আমাৰ নিচিনা দুৰ্ভগীয়া কোনো পিতৃ-মাতৃয়ে নিজৰ সন্তানক হেৰুৱাবলগা নহয় ।"
ইয়াৰ উপৰি বামুণ পুখুৰীৰ সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ চুকে-কোণে বোকাৰ মাজেৰে খোজকাঢ়ি বানত ক্ষয়-ক্ষতি হোৱা ঠাইসমূহ পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে দিখৌৰ দুয়োপাৰে মথাউৰি নিৰ্মাণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । লগতে জৰুৰীকালীন সময়ত যাতে বামুণ পুখুৰীৰ ৰাইজে বিশেষ নাৱৰ সুবিধা লাভ কৰে তাৰ ওপৰতো উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সদৰী কৰে ।
বামুণপুখুৰীৰ বন্যাৰ্তৰ কাষত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা, বিধায়ক ময়ূৰ বৰগোঁহাঁই, বিধায়ক তৰংগ গগৈ । এনে ভয়াৱহ বানে যাতে পুনৰবাৰ নাজিৰাবাসীক তচনচ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে ।