ETV Bharat / state

বানত প্ৰাণ হেৰুওৱা লোকৰ পৰিয়াললৈ ৪ লাখকৈ এককালীন সাহায্য; উজনিৰ বানাক্ৰান্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত উজনি অসমৰ তিনিখন জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চল পৰিদৰ্শন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ । আশ্ৰয় শিবিৰৰ বানাক্ৰান্তৰ সৈতে মত বিনিময় । বানত মৃত্যুৰ সংখ্যা ৩১ জনলৈ বৃদ্ধি ।

Assam CM flood visit
উজনিৰ বানাক্ৰান্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ (FB@KeshabMahanta)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 22, 2026 at 8:59 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : উজনি অসমৰ বানবিধ্বস্ত তিনিখন জিলাৰ বান পৰিস্থিতি অধ্যয়নৰ বাবে বুধবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বানাক্ৰান্ত বিভিন্ন অঞ্চল ভ্ৰমণ কৰে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শিৱসাগৰ, যোৰহাট আৰু চৰাইদেউৰ জলপ্ৰলয়ত আক্ৰান্ত কেইবাটাও অঞ্চল ভ্ৰমণ কৰি বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ লগতে বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে । আশ্ৰয় শিবিৰত আশ্ৰয় লোৱা বানাক্ৰান্তসকলৰ দুখৰ সমভাগী হোৱাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁলোকৰ ক্ষয়-ক্ষতি আৰু অভাৱ-অভিযোগৰ বুজ লয় । লগতে বিভিন্ন অঞ্চলত আশ্ৰয় শিবিৰত থকা বানাক্ৰান্তসকলৰ সমস্যাসমূহ যিমান সম্ভৱ সোনকালে চৰকাৰে সমাধান কৰিব বুলিও আশ্বাস প্ৰদান কৰে ।

বানত প্ৰাণ হেৰুওৱা লোকৰ পৰিয়াললৈ ৪ লাখৰ এককালীন সাহায্য ঘোষণা

উল্লেখ্য যে শিৱসাগৰ জিলাত বিগত তিনিদিনৰ বান পৰিস্থিতিয়ে শিৱসাগৰ নগৰৰ লগতে বিভিন্ন অঞ্চলত ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে । মঙলবাৰে নিশাটোৰ ভিতৰতে শিৱসাগৰ নগৰৰ এ টি ৰোড, বি জি ৰোড, হাস্পতাল ৰোড, দ'লমুখ চাৰিআলি, বাবুপট্টি, জেঙনিকটীয়া, নিউ কলনী, ধাই আলি, থানামুখ আদি বিস্তৃত অঞ্চলত দৰিকা নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰে ।

শিৱসাগৰৰ লগতে চৰাইদেউ আৰু যোৰহাট জিলাৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল’বলৈ বুধবাৰে পুৱাতেই মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰিত উপস্থিত হয় ৷ তেওঁ চৰাইদেউ জিলাৰ আশ্ৰয় শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰি সকলো ধৰণৰ সাহায্য প্ৰদানৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে ৷ তেওঁ বানত প্ৰাণ হেৰুওৱা প্ৰতিজন লোকৰ পৰিয়াললৈ তাৎক্ষণিকভাৱে ৪ লাখ টকাকৈ এককালীন সাহায্য প্ৰদানৰ কথা ঘোষণা কৰে ৷

আনহাতে, বান পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দূৰসংযোগ বিভাগে তিনিখন জিলাৰ বান প্ৰভাৱিত অঞ্চলত মোবাইল অপাৰেটৰৰ নেটৱৰ্ক সাময়িকভাৱে ব্যাহত হ'লে গ্ৰাহকে আন উপলব্ধ অপাৰেটৰৰ নেটৱৰ্ক ব্যৱহাৰ কৰি নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে মোবাইল সেৱা লাভ কৰিব পাৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সামাজিক মাধ্যমযোগে সদৰী কৰে ৷ এই পদক্ষেপ জৰুৰীকালীন যোগাযোগ অব্যাহত ৰখাৰ লগতে উদ্ধাৰ, সাহায্য আৰু পুনৰ্বাসন কাৰ্য অধিক ফলপ্ৰসূভাৱে আগবঢ়োৱাত বিশেষ সহায়ক হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আশা ব্যক্ত কৰে ।

শিৱসাগৰত মুখ্যমন্ত্ৰী

বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ বুধবাৰে শিৱসাগৰত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷ বুধবাৰে দুপৰীয়া শিৱসাগৰৰ ৩৯৮ নং ফুকন নগৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত স্থাপন কৰা অস্থায়ী আশ্ৰয় শিবিৰত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ সমস্যাৰ বুজ লয় ৷ বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ সমস্যাৰ বুজ লৈ মুখ্যময়েন্ত্ৰী কয়, "আমি ৰাইজৰ লগত আছোঁ । ৰাইজৰ বাবে যিখিনি কৰিব লাগে আমি কৰি যাম ।"

তেওঁ লগতে কয়, "বানৰ কাৰণ যিয়েই নহওক কিয় এই ধৰণৰ পৰিস্থিতি কেতিয়াও কাম্য নাছিল । চৰাইদেউ, নাজিৰা আৰু শিৱসাগৰবাসীৰ দুখত মই সমভাগী ৷ ইতিমধ্যে মই সকলোৰে সৈতে আলোচনা কৰিছোঁ, যদি ক'ৰবাত এতিয়াও খুঁত থাকি গৈছে সেয়া সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব ৷"

আনহাতে, উদ্ধাৰ অভিযান সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "বিধায়ক অখিল গগৈয়ে মোক জনাইছে এছডিআৰএফ আৰু এনডিআৰএফ বাহিনীৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে । গতিকে আমি তাৰ ব্যবস্থা কৰিছোঁ । পুঁজি অসম চৰকাৰৰ হাতত আছে । পূৰ্বৰ পুঁজি আমি খৰচ কৰাই নাই । খৰচ কৰিলে গম পোৱা যাব আৰু পুঁজিৰ প্ৰয়োজন হ'বনে নাই ।"

তেওঁ লগতে কয়, "যদি প্ৰয়োজন হয় আমি কেন্দ্ৰৰ সহায় ল'ম আৰু বিষয়টো অৱগত কৰিম ৷ নাগালেণ্ডত ডাৱৰ বিস্ফোৰণ হোৱাৰ বিষয়ে তাৰ চৰকাৰে আমাক জনাইছিল । এই সমস্যাবোৰ শেষ হওক, আমি নাগালেণ্ড চৰকাৰৰ সৈতে বিষয়টো আলোচনা কৰিম, প্ৰকৃততে পানী ডাৱৰ বিষ্ফোৰণৰ ফলত আহিছে নে আন কিবা কাৰণো আছে ।"

ইফালে শিৱসাগৰ জিলাতেই বৰ্তমানলৈকে ৭০ জন মানুহ সন্ধানহীন হৈ আছে যদিও নিশ্চিত হোৱা নাই বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "দুই-তিনিদিন পাছত আমি জনাব পাৰিম প্ৰকৃত ক্ষয়-ক্ষতিৰ পৰিমাণ কিমান হৈছে ৷"

যোৰহাটৰ বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

বুধবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যোৰহাট নগৰৰ কাষেৰে বৈ যোৱা ভোগদৈ নদীৰ নিকটৱৰ্তী বৰিগাঁৱৰ বানে ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে । মৰিয়নীতো বান পৰিস্থিতি অধ্যন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বানপীড়িত ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে ।

টীয়কৰ বানাক্ৰান্তৰ সমস্যাৰ বুজ লৈ সৰ্বতোপ্ৰকাৰে সহায়ৰ আশ্বাস মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

বুধবাৰে বিয়লি টীয়কৰ নামচিচু অঞ্চলৰ বান আশ্ৰয় শিবিৰত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বানপীড়িতসকলৰ দুখৰ সমভাগী হৈ সকলো প্ৰকাৰৰ সাহায্যৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে । টীয়ক চাহ বাগিচাৰ নামচিচু জনতা হাইস্কুলত স্থাপন কৰা শিবিৰত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈ কয়, "বানত গৃহহীন হৈ পৰা তথা দুৰ্যোগত পৰা সকলোকে আমি সহায় কৰিম । বিশেষকৈ শিশু, মহিলা আৰু জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ স্বাস্থ্যৰ পৰিস্থিতিত আৰু খাদ্য-সামগ্ৰীৰ যোগান আৰু বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থাত আমি গুৰুত্ব দিছোঁ । বানপীড়িত ৰাইজৰ এই সংকটজনক সময়ত ৰাজ্য চৰকাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে তেওঁলোকৰ কাষত আছে । আশ্ৰয় শিবিৰসমূহত থকা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তি যাতে কোনো ধৰণৰ অভাৱৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া নহয়, তাৰবাবে জিলা প্ৰশাসনে সকলো দিহা কৰিছে ।"

আনহাতে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষ্য অনুসৰি, বৰ্তমানলৈকে শিৱসাগৰ জিলাকে ধৰি সৰ্বমুঠ ১০০ লোক সন্ধানহীন হৈ আছে ৷

উদ্ধাৰ, সাহায্য তথা পুনৰসংস্থাপন কাৰ্য তদাৰক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বুধবাৰে শিৱসাগৰ, যোৰহাট, চৰাইদেউকে আদি কৰি বান প্ৰভাৱিত বিভিন্ন স্থানত উদ্ধাৰ, সাহায্য তথা পুনৰসংস্থাপন কাৰ্য তৎপৰতাৰে আগবঢ়াই নিয়াৰ দিশত পৰ্যবেক্ষণ তথা তদাৰক কৰে। লগতে অত্যাৱশ্যকীয় সাহায্য সামগ্ৰী, বিশুদ্ধ খোৱাপানী, খাদ্য আৰু পশুধনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সহায় অবিৰতভাৱে যোগান ধৰাৰ লগতে বিভাগসমূহে সম্পূৰ্ণ সমন্বয় ৰক্ষা কৰি উদ্ধাৰ আৰু পুনৰসংস্থাপন অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ।

চলিত বছৰৰ বানত মৃত্যুৰ সংখ্যা ৩১ জনলৈ বৃদ্ধি

অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষৰ তথ্য অনুসৰি, শেহতীয়া বানত বিগত ২৪ ঘণ্টাত ২১ জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে । ইয়াৰ ফলত চলিত বৰ্ষৰ বানত মৃত্যুৰ সংখ্যা ৩১ জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে ।

শিৱসাগৰ জিলাত চাৰিগৰাকী মহিলা আৰু দুটি শিশুসহ তেৰজন লোক পানীৰ সোঁতত উটি গৈছে । আনহাতে, চৰাইদেউত দুই শিশুসহ পাঁচজন, গোলাঘাটত দুজন আৰু যোৰহাটত এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হোৱা বুলিও জানিব পৰা গৈছে ।

মঙলবাৰে মাজনিশা কৰ্তৃপক্ষই প্ৰকাশ কৰা দৈনিক বুলেটিন অনুসৰি, বিশ্বনাথ, চৰাইদেউ, ধেমাজি, ডিব্ৰুগড়, গোলাঘাট, যোৰহাট, কামৰূপ, কামৰূপ মহানগৰ, কাৰ্বি আংলং, নগাঁও, শিৱসাগৰ আৰু তিনিচুকীয়া জিলাত ৫,৬৪,৬০০ৰো অধিক লোক বানৰ কৱলত পৰিছে । সৰ্বাধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত শিৱসাগৰ জিলাত প্ৰায় ৩.৬ লাখ লোক বানত আক্ৰান্ত হোৱাৰ বিপৰীতে যোৰহাটত প্ৰায় ৮৮ হাজাৰ আৰু চৰাইদেউত ৭২ হাজাৰৰো অধিক লোক বানত আক্ৰান্ত হৈছে ।

লগতে পঢ়ক :অসমৰ বানপানীৰ আপডেট: যোৰহাট, শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউত মুখ্যমন্ত্ৰী, নাজিৰাত সাংসদ গৌৰৱ গগৈ, মাজুলীৰ পৰা ২০ খনকৈ হাত নাও শিৱসাগৰলৈ প্ৰেৰণ
লগতে পঢ়ক :বান সাহায্যৰ নামত অসমক প্ৰতাৰণা কেন্দ্ৰৰ ! পাঁচ বছৰত দিলে মাত্ৰ ৩২৩.৩৯ কোটি

TAGGED:

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বান পৰিদৰ্শন
উজনি অসমৰ বান পৰিস্থিতি
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM CM FLOOD VISIT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.