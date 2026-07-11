নতুন ৰূপত জিলিকি উঠিব সুধাকণ্ঠৰ সমাধিক্ষেত্র : সমন্বয় তীৰ্থ পৰিদৰ্শন মুখ্যমন্ত্রীৰ

নতুন ৰূপত জিলিকি উঠিব সুধাকণ্ঠৰ সমাধিক্ষেত্র : সমন্বয় তীৰ্থ পৰিদৰ্শন মুখ্যমন্ত্রীৰ
পুৱাই জালুকবাৰীস্থিত ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ সমাধিক্ষেত্র 'সমন্বয় তীৰ্থ'ত উপস্থিত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী । সমাধিক্ষেত্রক লৈ নতুন পৰিকল্পনাৰ কথা ঘোষণা ।
Published : July 11, 2026 at 3:34 PM IST
গুৱাহাটী : গুৱাহাটীৰ জালুকবাৰীত থকা সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ সমাধিক্ষেত্র 'সমন্বয় তীৰ্থ'ক নতুন ৰূপত সজাই তোলাৰ বাবে অসম চৰকাৰে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । তাৰেই অংশ হিচাপে শনিবাৰে মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সুধাকণ্ঠৰ সমাধিক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ সামগ্ৰিক দিশ পৰ্যবেক্ষণ কৰে ।
সমাধিক্ষেত্রত উপস্থিত হৈ ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰি মুখ্যমন্ত্রীয়ে সমন্বয় তীৰ্থ পৰিদৰ্শন কৰে । ভূপেন হাজৰিকাৰ সমাধিক্ষেত্র 'সমন্বয় তীৰ্থ' পৰিদৰ্শন কৰি মুখ্যমন্ত্রীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ।
The Dr. Bhupen Hazarika Samannay Tirtha is a sacred space in Assam’s cultural and civilisational consciousness.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) July 11, 2026
On his birth centenary, our vision is to transform it into a world-class cultural destination where generations can celebrate Sudhakantha’s timeless legacy, brought to… pic.twitter.com/sniPdWEgIS
মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ সমাধিক্ষেত্র 'সমন্বয় তীৰ্থ'ক লৈ কেতবোৰ চিন্তা কৰা হৈছে । তাৰ বাবে আজি ইয়ালৈ আহিলোঁ । সমাধিক্ষেত্রৰ মুখ্য সৌধ তথা স্তম্ভটোক সময়ৰ লগত মিলাই নতুন ধৰণে কৰা হ'ব । যাতে বাহিৰৰ পৰা সমাধিটো দেখিলে ভূপেন হাজৰিকাৰ লগত এটা সংগতি আহি পৰে । দেখিলেই যাতে সকলোৱে ক'ব পাৰে এইটো ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ সমাধিক্ষেত্র । তেনেকুৱা পৰিৱৰ্তন আমি আনিব বিচাৰিছো ।"
তেওঁ লগতে কয়, "সমাধিক্ষেত্রৰ ভিতৰত কিছুমান ডিজিটেল ফেক্টৰ আনিব বিচাৰিছোঁ । যেনে ভূপেন হাজৰিকাৰ সৈতে চেলফি উঠিব পাৰিব, গানৰ অভ্যাস কৰিব পাৰিব, একেখন গাড়ীতে গৈ থকাৰ অনুভৱ লাভ কৰিব পাৰিব । তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা হাতত লৈ আমি সমাধিক্ষেত্রখনক অলপ ডিজিটেল ইফেক্ট আনিব বিচাৰিছোঁ । যাতে নৱপ্ৰজন্মই ভূপেন হাজৰিকাক জানিব পাৰে আৰু বিজ্ঞান-প্ৰযুক্তিৰ বিষয়েও জানিব পাৰে । এই বিষয় আমি চাব বিচাৰিছোঁ।"
📍 HCM Dr. @himantabiswa addressed the media at Dr. Bhupen Hazarika Samannay Tirtha, Jalukbari and unveiled a roadmap to transform the cultural landmark into a more immersive and vibrant tribute to Sudhakantha.— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) July 11, 2026
✅ Upgraded memorial celebrating Dr. Bhupen Hazarika's life and… pic.twitter.com/PlyMwdu1eO
মুখ্যমন্ত্রীয়ে লগতে কয়, "সমাধিক্ষেত্রত আমি সৰুকৈ অ'পেন থিয়েটাৰ বনাব খুজিছো । মাজৰ অংশত আমি বেছি স্থান উলিয়াব বিচাৰিছো । আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে সমম্বয় তীৰ্থ পৰিচালনা কৰাৰ বাবে ইমান দিনে চৰকাৰীভাৱে কোনো কমিটী নাছিল । কমিটী নথকাৰ বাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠান কৰিব পৰা নাছিলোঁ, কাৰ্যসূচী ল'ব পৰা নাছিলোঁ । আমি ১২ মাহে যাতে সমন্বয় তীৰ্থক সজীৱ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ তাৰ বাবে এখন কমিটী গঠনৰ চিন্তা কৰিছোঁ । কমিটীখনক আমি গ্ৰাণ্ট দিম যাতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান তথা প্ৰতিযোগিতা আদি অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰে । বহু পৰিকল্পনা লোৱা হৈছে আৰু আজি আহি কথা পাতিছোঁ । এইখিনি কৰিবলৈ আমাক ৩-৪ মাহ সময় লাগিব । আমি এই সমাধিক্ষেত্রখনক জীৱন্ত-প্ৰাণৱন্ত আৰু এক শ্ৰদ্ধাৰ স্থান হিচাপে নিৰ্মাণ কৰাৰ বাব প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ । আমি সমাধিক্ষেত্রক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ স্থান হিচাপে সজাই পৰাই তুলিম ।"
সমাধিক্ষেত্রৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰিব হ'লে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ক অনুৰোধ কৰিব লাগিব । তেওঁলোকৰ কিমান কি সমস্যা আছে মই নাজানোঁ । বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই নিজে আগবঢ়াই দিলে মই ভালপাও । কিন্তু এখন শৈক্ষিক অনুষ্ঠানক প্ৰেচাৰ দিবলৈ মোৰ ভাল নালাগে । অনুষ্ঠানখনৰ বিকাশ হৈ আছে, তেওঁলোককো মাটি-বাৰীৰ বেছিকৈ প্ৰয়োজন । গতিকে তেওঁলোকে নিজে আগবাঢ়ি আহিলে বেলেগ কথা । কিন্তু মই নিজে খুজিব বিচৰা নাই ।"
লগতে পঢ়ক :
ফোন কৰাৰ প্ৰায় ১১.২০ মিনিটতে ১০৮ মৃত্যুঞ্জয় এম্বুলেন্স নিৰ্দিষ্ট স্থান পায়গৈ : অশোক সিংহল