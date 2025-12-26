ETV Bharat / state

কাৰ্বি আংলঙৰ ঘটনা: ত্রিপাক্ষিক বৈঠকত কেইবাটাও সিদ্ধান্ত, ১৬ বা ১৭ জানুৱাৰীত দ্বিতীয়লানি আলোচনা

খেৰণিৰ ভি জি আৰ আৰু পি জি আৰত থকা চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহ উঠাই নিয়াৰ সিদ্ধান্ত ।

Assam CM Tripartite Meeting with Karbi Leader
কাৰ্বি আংলঙৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত ত্রিপাক্ষিক বৈঠকত মুখ্যমন্ত্রী আৰু লিটচন ৰংফাৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 26, 2025 at 9:12 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ অগ্নিগৰ্ভা পৰিস্থিতিৰ পাছত শুকুৰবাৰে দিছপুৰৰ জনতা ভৱনত সম্পন্ন হয় ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠক । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত কাৰ্বি আংলঙৰ চি ই এম আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ বিভিন্ন দল-সংগঠনৰে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ।

কাৰ্বি আংলঙৰ পি জি আৰ আৰু ভি জি আৰ ভূমিত হোৱা অবৈধ বেদখল উচ্ছেদৰ দাবীত পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ খেৰণিৰ ফেলাংপী নামৰ ঠাইত আমৰণ অনশন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে আলোচনা বিচৰা সচেতন যুৱক আৰু সংগঠনসমূহৰ দাবীৰ ওচৰত সেও মানি অৱশেষত চৰকাৰে শুকুৰবাৰে ত্রিপাক্ষিক আলোচনাত বহে ।

ত্রিপাক্ষিক বৈঠক সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (ETV Bharat Assam)

দিছপুৰৰ মুখ্যমন্ত্রীৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত বৈঠকত মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাং আৰু আলোচনা বিচৰা প্ৰতিবাদী দলটোৰ নেতা লিটচন ৰংফাৰকে ধৰি কাৰ্বি আংলঙৰ বিভিন্ন সংগঠনৰ নেতৃত্বই অংশগ্ৰহণ কৰে ।

বৈঠকৰ অন্তত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত আজি দিছপুৰত এখন ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । বৈঠকত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় । ভি জি আৰ আৰু পি জি আৰ মাটিৰ সম্পৰ্কত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ খণ্ড আদালতত বিষয়টো বিচাৰাধীন হৈ আছে; কিন্তু এইক্ষেত্রত কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদে আজিলৈকে শপতনামা দাখিল কৰা নাই । তাৰ বাবে গোটেই বিষয়টো এতিয়ালৈকে আদালতত সমাধান হোৱা নাই । আজিৰ আলোচনাত সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল যে পৰিষদে ৫ জানুৱাৰীৰ পূৰ্বে আদালতত শপতনামা দিব । লগতে কাৰ্বি ৰাইজেও আদালতত এটা পক্ষ হৈ আদালতত নিজৰ দলিল ৰাখিব । ৰাজ্য চৰকাৰেও বিষয়টোৰ সোনকালে ৰায়দান কৰিবৰ বাবে আদালতত অনুৰোধ কৰিব যাতে আদালতৰ ৰায়দান অনুসৰি ব্যৱস্থা ল'ব পৰা যায় ।"

CM Himanta Biswa Sharma
মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (ETV Bharat Assam)

"খেৰণিৰ ভি জি আৰ আৰু পি জি আৰত থকা চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহ উঠাই নিয়া হ'ব । ভি জি আৰ আৰু পি জি আৰৰ বাহিৰলৈ নিয়া হ'ব । খেৰণিত ভি জি আৰ আৰু পি জি আৰৰ খালী মাটি ৮ হাজাৰ বিঘা আছে । এই খালী মাটিত পৰিষদে ফেন্সিং দিব আৰু বনানিকৰণ কৰিব যাতে ভৱিষ্যতে দখল নহয়’’ - মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয় ।

মুখ্যমন্ত্রীয়ে লগতে কয়, ‘‘আৰক্ষীৰ গুলীত মৃত্যু হোৱা ব্যক্তিজনৰ পৰিয়ালৰ লোকক পৰিষদে এটা চাকৰি দিব আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে অতিৰিক্তকৈ ১০ লাখ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ দিব । ভি জি আৰ আৰু পি জি আৰ মাটিত যিমান ট্ৰেড লাইচেন্স দিয়া হৈছিল, সেই সকলো পৰিষদে বাতিল কৰিব যাতে কোনেও অবৈধভাৱে ট্ৰেড লাইচেন্স ল'ব নোৱাৰে । কাৰ্বি আংলঙৰ ভি জি আৰ আৰু পি জি আৰ মাটিক বাদ দি বিভিন্ন বিভাগৰ মাটিও মানুহে দখল কৰি ৰাখিছে সেই ভূমিত পৰিষদে উচ্ছেদ চলাব । ১৬ বা ১৭ জানুৱাৰীত আমাৰ দ্বিতীয়লানি আলোচনা অনুষ্ঠিত হ'ব । তেতিয়ালৈকে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পৰা আমি এটা সুবিচাৰ পাম বুলি আশা কৰিছো । তদুপৰি পৰিষদৰ কেইবাখনো ৰুলছ ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিচাৰাধীন হৈ আছে । এই ৰুলছ আৰু আইনসমূহ ৰাজ্য চৰকাৰে শীঘ্ৰে অনুমোদন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব । আমি কাৰ্বি আংলঙত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিম ।"

Karbi Raja Langtuk Terang
কাৰ্বি ৰজা লাংটুক টেৰ‍াং (ETV Bharat Assam)

আনহাতে বৈঠকত অংশ লোৱা কাৰ্বি যুৱনেতা লিটচন ৰংফাৰে কয়, "আজিৰ বৈঠকত লোৱা সিদ্ধান্তসমূহক লৈ ৰাইজৰ সন্তুষ্টি সন্দৰ্ভত ৰাইজৰ লগত আলোচনা কৰিলেহে ক’ব পাৰিম । কাৰ্বি আংলঙত জাতি, মাটি আৰু ভেটি ৰক্ষাৰ কথা আহি পৰিছে । কাৰ্বি আংলঙত আমি সংখ্যালঘুত পৰিণত হৈছো । আজিৰ বৈঠকত বহুখিনি সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে । খালী মাটি সংৰক্ষণৰ কথা কোৱা হৈছে । ট্ৰেড লাইচেন্স বাতিল কৰা হ'ব ।"

Leader of the protest Litchan Rongphar
প্ৰতিবাদৰ নেতৃত্ব দিয়া নেতা লিটচন ৰংফাৰ (ETV Bharat Assam)

আনহাতে কাৰ্বি ৰজা লাংটুক টেৰ‍াঙে কয়, "আজিৰ আলোচনা ভাল হৈছে । আগতে কথাবোৰ গুৰুত্ব দিয়া নাছিল । আন্দোলনৰ পাছত পৰিস্থিতি বেয়া হ'ল । তাৰ পাছত আলোচনা হৈছে । জানুৱাৰীৰ পৰা উচ্ছেদ চলিব ।"

লগতে পঢ়ক:অশান্ত কাৰ্বি আংলং : নিজ ভূমিতেই আজি অধিকাৰ আৰু অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ যুঁজত নামিছে কাৰ্বিসকল

ক্ৰমাৎ শান্ত হৈছে পশ্চিম কাৰ্বি আংলং, সমাধানৰ পথ বিচাৰি শীঘ্ৰেই ৰাইজৰ সৈতে আলোচনাত বহিব মুখ্যমন্ত্ৰী

TAGGED:

KARBI ANGLONG INCIDENT
ইটিভি ভাৰত অসম
KARBI ANGLONG VIOLENCE
KARBI ANGLONG DISPUTE
CM MEETING WITH KARBI LEADERS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.