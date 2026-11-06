শুনানিৰ সময়ত ১৬০ জন সাক্ষীয়ে অমৃতপ্ৰভাৰ নাম লোৱা নাছিল : হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
"ন্যায়ালয়ক নিজৰ মতে কাম কৰিবলৈ দিয়ক", জুবিন মৃত্যু সন্দৰ্ভত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৩০ নৱেম্বৰত প্ৰধান অভিযুক্তৰ জামিন আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিব ।
Published : November 6, 2026 at 6:11 PM IST
হায়দৰাবাদ : "জুবিন মৃত্যুৰ গোচৰত ঘৰ ঘেৰাওৰ ভাবুকিৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘৰলৈও ভাবুকি আহিছে, তেওঁৰ পৰিয়াললৈ বিপদ মাতি আনিছে", এই কথা শুক্ৰবাৰে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিছপুৰৰ এক সংবাদমেলত সদৰি কৰে ৷ তেওঁ এই বিষয়টো আদালতলৈ নিব বুলিও কয় ৷
ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদমেল সম্বোধন কৰি একাধিক মন্তব্য কৰে ৷ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কয় যে, "ৰাজ্য চৰকাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয় আৰু গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ওচৰত এটা বিষয় অবগত কৰিব যে জুবিন মৃত্যু গোচৰৰ প্ৰধান অভিযুক্ত দুজনক যদি জামিন প্ৰদান কৰা হয়, তেতিয়াহ'লে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহ ঘেৰাও কৰা হ’ব বুলি এটা গোটে ভাবুকি দিছে ।"
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "এজন বিধায়কৰ নেতৃত্বত গঠিত এটা গোটে দিয়া ভাবুকিয়ে মোৰ পৰিয়ালৰ বাবে বিপদৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু ই হত্যাৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰচেষ্টাৰ সমান হ’ব পাৰে ।"
আদালতৰ ৰায়ৰ প্ৰতি সন্মান আছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ আৰু আদালতক প্ৰশ্ন কৰাসকলে ৰাজ্যখনত অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে বুলি তেওঁ সজোৰে কয় ৷ লগতে তেওঁ কয় যে, উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৩০ নৱেম্বৰত প্ৰধান অভিযুক্ত শ্যামকানু মহন্ত আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ জামিন আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিব ।
"আদালতে ন্যায় নিশ্চিত কৰিব । মই সকলোকে কওঁ যে মই যিখিনি কথা কৈছিলোঁ, সেয়া চাৰ্জশ্বীটতো প্ৰতিফলিত হৈছে ।"
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ গোচৰৰ অন্যতম অভিযুক্ত গায়িকা অমৃতপ্ৰভা মহন্তক গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ৯ অক্টোবৰত ৫০ হাজাৰ টকাৰ বণ্ড আৰু একে পৰিমাণৰ দুজন জামিনদাৰৰ বিনিময়ত জামিন প্ৰদান কৰিছিল । লগতে এই গোচৰত ন্যায়ালয়ে সন্দীপন গাৰ্গৰো জামিন ইতিমধ্যে মঞ্জুৰ কৰিছে ।
শৰ্মাই আঙুলিয়াই দিয়ে যে, অমৃতপ্ৰভা মহন্তক জামিন প্ৰদান কৰা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ আদেশত উল্লেখ আছে যে শুনানিৰ সময়ত ১৬০জন সাক্ষীয়ে তেওঁৰ নাম উল্লেখ কৰা নাছিল, যদিও বিশেষ তদন্তকাৰী দল (এছ আই টি)ৰ তদন্তৰ সময়ত তেওঁলোকে নাম লৈছিল ।
শ্যামকানু মহন্ত আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ জামিন মঞ্জুৰ হ'লে বিধায়কৰ নেতৃত্বত কোনো এটা গোটে তেওঁৰ বাসগৃহ ঘেৰাও কৰাৰ দৰে আহ্বান এটা ‘গুৰুতৰ বিষয়’ বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "মানুহে মোক নহয়, সাক্ষীক প্ৰশ্ন কৰিব লাগে । আদালতক নিজৰ কাম কৰিবলৈ দিয়া উচিত ।"
"তেওঁলোকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ ওচৰত প্ৰতিবাদ কৰিব বুলি কোৱা নাই, তেওঁৰ বাসগৃহৰ ওচৰতহে প্ৰতিবাদ কৰিব বুলি কৈছে, যিটো মোৰ পৰিয়ালৰ বাবে ভাবুকি আৰু ই প্ৰত্যক্ষ হত্যাৰ চেষ্টাৰ সমান হ’ব পাৰে ।"
এইখিনিতে উল্লেখ কৰাৰ প্ৰয়োজন যে, ৰাইজৰ দলৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ নেতৃত্বত গঠিত জুবিন গাৰ্গ ন্যায় সমিতিয়ে বৃহস্পতিবাৰে মন্তব্য় কৰিছিল যে, শ্যামকানু মহন্ত আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই জামিন লাভ কৰিলে বা ৰাজ্য চৰকাৰে ফলপ্ৰসূ আইনী বিৰোধিতা গঢ়ি তোলাত ব্যৰ্থ হ’লে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহ ঘেৰাও কৰিব ।
বিগত বৰ্ষৰ ১৯ ছেপ্টেম্বৰত ছিংগাপুৰত সাগৰত সাঁতুৰি থকাৰ সময়তে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু সেই দেশৰ আৰক্ষীয়ে কৈছিল যে দুৰ্ঘটনাৱশতঃ পানীত ডুবি শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছিল । নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফেষ্টিভেলৰ চতুৰ্থ সংস্কৰণত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ তেওঁ ছিংগাপুৰলৈ গৈছিল ।
অমৃতপ্ৰভা মহন্ত আৰু শেখৰ জ্যোতি গোস্বামীৰ উপৰিও নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফেষ্টিভেলৰ মুখ্য সংগঠক শ্যামকানু মহন্ত, জুবিনৰ মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা, নিলম্বিত অসম আৰক্ষীৰ ডি এছ পি সন্দীপন গাৰ্গ আৰু ব্যক্তিগত নিৰাপত্তা বিষয়া নন্দেশ্বৰ বৰা আৰু প্ৰবীণ বৈশ্য এই গোচৰত অভিযুক্ত হৈ আছে ।
লগতে পঢ়ক :
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ গোচৰত জামিন লাভ অমৃতপ্ৰভা মহন্তৰ, পামী বৰঠাকুৰৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
দাঢ়িয়ে-চুলিয়ে ভোবোকাৰ হৈ কাৰাগাৰৰ পৰা ওলাই আহিল সন্দীপন গাৰ্গ
অমৃতপ্ৰভা মহন্তৰ জামিনক লৈ ক্ষুব্ধ যতীন বৰা-অৰুণ হাজৰিকা
গোটেই ৰাজ্যখনতো থিয় হৈছেই অসুৰকেইটাৰ বিপক্ষে:গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ
জুবিনক হত্য়া কৰা হোৱা নাছিল, পানীত পৰিহে মৃত্যু : ছিংগাপুৰ আদালতৰ চূড়ান্ত ৰায়