ETV Bharat / state

এএছটিচি আৰু গুদাম নিগমৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠক; আধুনিকীকৰণ আৰু দক্ষতা বিকাশৰ আহ্বান

ৰাজহুৱাখণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠান অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগম আৰু অসমৰ ৰাজ্যিক গুদাম নিগমক অধিক কাৰ্যক্ষম আৰু আৰ্থিকভাৱে বহনক্ষম হোৱাৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ।

Assam CM Sarma reviews state transport, warehousing corporations
এএছটিচি আৰু গুদাম নিগমৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠক (ANI)
author img

By ANI

Published : September 5, 2026 at 8:06 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : অসমৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশ আৰু অধিক শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰতিদিনে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা দেখা গৈছে । তাৰ অংশ হিচাপে প্ৰতিদিনে চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগ তথা নিগমসমূহৰ সৈতে আলোচনা অব্যাহত ৰাখিছে ।

শেহতীয়াকৈ অসমৰ দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠান অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগম আৰু অসম ৰাজ্যিক গুদাম নিগমৰ বিস্তৃত পৰ্যালোচনা কৰে । শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীৰ লোকসেৱা ভৱনত এই নিগমসমূহৰ কাম-কাজ সন্দৰ্ভত পৰ্যালোচনা কৰি আধুনিকীকৰণ, ব্যৱসায়ৰ বৈচিত্ৰ্য আৰু ৰাজহ বৃদ্ধিৰ দিশত নতুন ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ লগতে দুয়োটা ৰাজহুৱা খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠান অধিক কাৰ্যক্ষম, আৰ্থিকভাৱে বহনক্ষম আৰু বৰ্তমানৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব পৰা ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰো আহ্বান জনায় ।

অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ (এএছটিচি) বৰ্তমানৰ অৱস্থাৰ পৰ্যালোচনা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইয়াৰ মূল কাৰ্যকৰী আৰু বিত্তীয় পৰিমাপসমূহৰ বিশদ মূল্যায়ন কৰে, য'ত জনশক্তি, বহৰ শক্তি, সম্পত্তি, ইয়াৰ ব্যৱহাৰ, বিত্তীয় অৱস্থা, ৰাজহৰ ধাৰা আৰু নিগমক শক্তিশালী আৰু আধুনিকীকৰণৰ বাবে ভৱিষ্যতৰ পদক্ষেপসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত আছে ।

বৈঠকৰ সময়ত তেওঁ নিগমটোক আৰ্থিকভাৱে অধিক শক্তিশালী আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰি তুলিবলৈ উন্নয়ন আৰু ব্যৱসায়িক বৈচিত্ৰ্যৰ নতুন পথ অন্বেষণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিগমৰ ব্যৱসায়িক কাৰ্যকলাপৰ বৈচিত্ৰ্যতা আৰু নতুন ব্যৱসায়িক সীমা অন্বেষণ কৰা, সম্পত্তিৰ মালিকীস্বত্ব বজাই ৰাখি ইয়াৰ বৰ্তমানৰ সম্পত্তিসমূহক মুদ্ৰাকৰণ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ লগতে কৰ্প'ৰেট ব্যৱসায়িক সুযোগসমূহ সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।

তেওঁ এএছটিচি কৰ্তৃপক্ষক ৰাজহ বৃদ্ধি কৰিবলৈ আৰু বৰ্তমানৰ সম্পদসমূহক অধিক কাৰ্যক্ষম কৰিবলৈও আহ্বান জনায় । নিগমৰ দীৰ্ঘম্যাদী বিত্তীয় বহনক্ষমতা শক্তিশালী কৰাৰ বাবে উদ্ভাৱনীমূলক পথ চিনাক্ত কৰিবলৈ তেওঁ আহ্বান জনায় ।

বৈঠকৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয় যে এএছটিচিৰ এক দক্ষ, আধুনিক আৰু আৰ্থিকভাৱে বহনক্ষম ৰাজহুৱা পৰিবহণ ব্যৱস্থা হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰাৰ অপৰিসীম সম্ভাৱনা আছে ।

ইফালে বৈঠক সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সামাজিক মাধ্যমৰ এটা পোষ্টত লিখিছে, "প্ৰতিষ্ঠানটোক আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰি তোলাৰ বাবে এক সুসংগঠিত পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰোঁ । ১,০০০ ৰো অধিক বাছেৰে ১০০ৰো অধিক আস্থান সংযোগ কৰা প্ৰতিষ্ঠানটোৰ সম্পদসমূহৰ সঠিক ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে ৰাজহ বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে আধুনিক আৰু বৈদ্যুতিক বাহন চলাচল আৰু যাত্ৰীসকলৰ সা-সুবিধা উন্নত কৰাৰ দিশত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে ।’’ এই বৈঠকত পৰিবহণ মন্ত্ৰী চৰণ বড়োকে ধৰি নিগমৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে ।

লোকসেৱা ভৱনত অনুষ্ঠিত আন এখন বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসম ৰাজ্যিক গুদাম নিগমৰ কাম-কাজ পৰ্যালোচনা কৰি ইয়াৰ গুদাম আন্তঃগাঁথনি আৰু ৰাজ্যজুৰি থকা গুদামসমূহৰ অৱস্থাৰ বুজ লয় ।

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিগমৰ বৰ্তমানৰ গুদাম আৰু শীতল মজুতকৰণ ক্ষমতা, গুদামৰ অৱস্থা আৰু ব্যৱহাৰ, আন্তঃগাঁথনিৰ অভাৱ, কাৰ্যকৰী প্ৰত্যাহ্বান আৰু বৰ্তমানৰ প্ৰয়োজনীয়তা অনুসৰি ইয়াৰ সেৱাসমূহ শক্তিশালী কৰাৰ পৰিসৰৰ কথা পৰ্যালোচনা কৰে ।

উল্লেখ্য যে বৰ্তমান অসম ৰাজ্যিক গুদাম নিগমৰ মুঠ গুদাম ক্ষমতা সমগ্ৰ ৰাজ্যতে ২.৬১ লাখ মেট্ৰিক টন । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গুদাম আৰু শীতল মজুতকৰণৰ সুবিধাসমূহৰ উপযুক্ত সংস্কাৰ আৰু উন্নীতকৰণৰ কাম হাতত ল'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে । এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ দক্ষতা, আন্তঃগাঁথনিৰ মানদণ্ড উন্নত কৰা আৰু আধুনিক গুদামৰ মানদণ্ড মানি চলাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।

কৃষি উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ সুৰক্ষা, চপোৱাৰ পিছৰ লোকচান হ্ৰাস আৰু অসমৰ যোগান শৃংখলৰ আন্তঃগাঁথনি শক্তিশালী কৰাৰ বাবে এক সঠিক আৰু আধুনিক গুদাম নেটৱৰ্ক অতি প্ৰয়োজনীয় বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে । তেওঁ নিগমক সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত সকলো ধৰণৰ চৰকাৰী সহায়ৰ আশ্বাস দিয়ে আৰু অসমৰ বাবে আধুনিক, কাৰ্যক্ষম আৰু ভৱিষ্যতৰ বাবে সাজু গুদাম ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলাৰ দিশত নৱীকৃত মনোভাৱেৰে কাম কৰিবলৈ কৰ্তৃপক্ষক নিৰ্দেশ দিয়ে ।

সামাজিক মাধ্যমত এই বৈঠকৰ কথা উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লিখিছে, "বৰ্তমান ২.৬ লাখ মেট্ৰিক টনতকৈ অধিক সংৰক্ষণ ক্ষমতা থকা গুদাম ব্যৱস্থাৰ এই সক্ষমতা আৰু অধিক বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে অসমৰ দ্ৰুত বিকাশমান পৰিবহণ আৰু সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা তথা শীতল সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাৰ সৈতে গুদামসমূহক সংযুক্ত কৰাৰ দিশত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয় ।"

এই বৈঠকত মুখ্যমন্ত্রীৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব কে কে দ্বিবেদীৰ লগতে নিগমৰ অন্যান্য জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলো উপস্থিত থাকে ৷

লগতে পঢ়ক : ৰাজ্যত আকৌ চলিব বাল্য বিবাহ বিৰুদ্ধে অভিযান, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ সভাৰ সিদ্ধান্তক আদৰণি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

TAGGED:

অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগম
অসম ৰাজ্যিক গুদাম নিগম
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
লোকসেৱা ভৱন
HIMANTA BISWA SARMA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.