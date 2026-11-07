নৱগ্ৰহ শ্মশানত মুখ্যমন্ত্ৰী, উন্নয়ন তথা সৌন্দৰ্য্যবৰ্ধন প্ৰকল্পৰ আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন
চৰকাৰ আৰু সমাজৰ যৌথ প্ৰচেষ্টাৰ জৰিয়তে নৱগ্ৰহ শ্মশান এখন পৰিষ্কাৰ, সুন্দৰ আৰু সু-পৰিচালিত ৰাজহুৱা সুবিধা হিচাপে গঢ়ি তুলিব লাগিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় ।
By ANI
Published : November 7, 2026 at 8:08 AM IST
গুৱাহাটী: অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীৰ ঐতিহাসিক নৱগ্ৰহ শ্মশানত গ্ৰহণ কৰা উন্নয়ন আৰু সৌন্দৰ্য্যবৰ্ধন প্ৰকল্পৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে । এই সন্দৰ্ভত ভাষণ প্ৰদান কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই নৱগ্ৰহ শ্মশানৰ উন্নয়ন আৰু সৌন্দৰ্য্যবৰ্ধনৰ পদক্ষেপৰ সৈতে জড়িত সকলোকে আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে ।
তেওঁ কয় যে এখন সমাজৰ সভ্যতা আৰু মানৱীয় মূল্যবোধ কেৱল ইয়াৰ আধুনিক আন্তঃগাঁথনিৰ জৰিয়তে প্ৰতিফলিত নহয় । জীৱনৰ অন্তিম পৰ্যায়ত এজন ব্যক্তিক যি সন্মান আৰু মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হয়, সেই মৰ্যাদায়ো এখন সমাজৰ সংবেদনশীলতাক প্ৰতিফলিত কৰে ।
CM Dr. @himantabiswa spoke to the media about the development and beautification project of the Navagraha Smashan in Guwahati. https://t.co/fbsQVXkGHI— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) November 6, 2026
শ্মশান কেৱল শেষ ৰীতি-নীতিৰ স্থান নহয় বুলি আঙুলিয়াই দি তেওঁ কয়, ‘‘ই আমাৰ সামাজিক, সাংস্কৃতিক আৰু আধ্যাত্মিক জীৱনৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ ।’’
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘এনে স্থানসমূহ যাতে পৰিষ্কাৰ, সু-পৰিকল্পিত আৰু সকলোৰে বাবে সুলভ হয়, সেয়া সকলোৰে দায়িত্ব । এই দায়িত্ব পালনৰ প্ৰয়াস হিচাপে ৰাজ্য চৰকাৰে নৱগ্ৰহ শ্মশানৰ উন্নয়ন আৰু সৌন্দৰ্য্যবৰ্ধনৰ কাম হাতত লৈছিল ।’’
গুৱাহাটীৰ অন্যতম পুৰণি আৰু ঐতিহাসিকভাৱে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ স্থল নৱগ্ৰহ শ্মশানৰ ইতিহাস আওঁৰাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ১৯০২ চনত কৰ্ণেল ড৹ শিৱৰাম বৰুৱাই নৱগ্ৰহ শ্মশান স্থাপনৰ বাবে ২৮ বিঘা মাটি দান কৰিছিল । তেওঁৰ অৱদানৰ ফলত শ্মশানৰ পৰৱৰ্তী বিকাশৰ পথ প্ৰশস্ত হয় ।
CM Dr. @himantabiswa offered prayers at the historic Sri Sri Navagraha Smashan Kali Mandir in Guwahati, seeking blessings for the well-being of the people of Assam, ahead of the temple’s centenary celebrations. The CM also inaugurated the development and beautification project of Navagraha Smashan, aimed at preserving its rich heritage and spiritual ambience while enhancing cleanliness, civic amenities and the overall experience of visitors. @idipluranjan— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) November 6, 2026
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত এই ভূমিত যুদ্ধকালীন কবৰস্থান স্থাপন কৰা হৈছিল । অসমৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈৰ অন্তিম সৎকাৰো নৱগ্ৰহ শ্মশানত সম্পন্ন কৰা হয় আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁৰ স্মৃতিত ইয়াত এটা স্মৃতিসৌধও নিৰ্মাণ কৰা হয় ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে উল্লেখ কৰে যে ১৯২৭ চনত শ্মশান চৌহদত স্থাপিত শতিকা পুৰণি শ্ৰীশ্ৰী কালী মন্দিৰে ঠাইখনৰ ধৰ্মীয় আৰু ঐতিহাসিক তাৎপৰ্য বৃদ্ধি কৰিছে । এই মন্দিৰৰ সমান্তৰালকৈ শ্ৰীশ্ৰী নৱগ্ৰহ শ্মশান নিৰমুহিয়া শিৱ মন্দিৰ আৰু জগৎগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ নামঘৰেও ইয়াৰ আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ সমৃদ্ধ কৰিছে ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে যে নৱগ্ৰহ শ্মশানৰ সামগ্ৰিক উন্নয়ন প্ৰকল্প চাৰিটা পৰ্যায়ত ৰূপায়ণ কৰা হৈছে । প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ত ২ কোটিকৈ টকা ব্যয় কৰা হৈছে । এই প্ৰকল্পৰ বাবে আৱণ্টিত মুঠ ধনৰাশি ৪ কোটি টকা ।
অসম চৰকাৰৰ লোক নিৰ্মাণ (গৃহ) বিভাগৰ আনটাইড পুঁজিৰ অধীনত ৰূপায়ণ কৰা নৱগ্ৰহ শ্মশানৰ উন্নয়ন আৰু সৌন্দৰ্যবৰ্ধন প্ৰকল্পটি আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ড° @himantabiswa ডাঙৰীয়াৰ কৰকমলেৰে লোকাৰ্পণ কৰা হয়। আজিৰ এই অনুষ্ঠানত মাননীয় বিধায়ক শ্ৰীযুত দিপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মা ডাঙৰীয়া,পৌৰ নিগমৰ মাননীয় মেয়ৰ শ্ৰীযুত মৃগেন শৰণীয়া ডাঙৰীয়া, জিলা আয়ুক্ত শ্ৰীযুত স্বপ্নীল পাল ডাঙৰীয়া আৰু শ্ৰীশ্ৰীনৱগ্ৰহ শ্মশান কালী মন্দিৰ খেলপথাৰ উন্নয়ন সমিতিৰ যৌথ মঞ্চৰ সভাপতি শ্ৰীযুত বলেন ভঁৰালী ডাঙৰীয়া সহিতে বিষয়ববীয়াসকলৰ সৈতে উপস্থিত থাকোঁ।— Bijuli Kalita Medhi (@Bijuli_KMedhi) November 6, 2026
প্ৰথম পৰ্যায়ৰ অধীনত ৭ টা শ্মশান মঞ্চ, বহাৰ ব্যৱস্থা, এটা মৰ্গ কক্ষ, এটা পানী যোগান ব্যৱস্থা আৰু প্ৰৱেশ পথ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল । দ্বিতীয় পৰ্যায়ত আৰ চি চি আৰু ইটাৰ ৰিটেইনিং ৱাল, বাউণ্ডেৰী ৱাল, নিষ্কাশনৰ সুবিধা, মজিয়া, উদ্যান আৰু বাগিচা নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল । এই পদক্ষেপসমূহে শ্মশানৰ মৌলিক আন্তঃগাঁথনি শক্তিশালী কৰি তুলিছিল ।
তৃতীয় পৰ্যায়ত শ্মশানৰ ভিতৰত আন্তঃগাঁথনি আৰু বিভিন্ন সা-সুবিধাৰ ব্যাপক উন্নতি সাধন কৰা হৈছিল, মুঠ প্ৰকল্পৰ ব্যয় আছিল ৬ কোটি টকা । বাকী থকা আন্তঃগাঁথনিৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লগতে শ্মশানখনৰ সামগ্ৰিক সৌন্দৰ্য্যবৰ্ধন সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবে চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ কাম হাতত লোৱা হৈছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় ।
চৰকাৰ আৰু সমাজৰ যৌথ প্ৰচেষ্টাৰ জৰিয়তে নৱগ্ৰহ শ্মশান এখন পৰিষ্কাৰ, সুন্দৰ আৰু সু-পৰিচালিত ৰাজহুৱা সুবিধা হিচাপে গঢ়ি তুলিব লাগিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় । অনুষ্ঠানত সংসদ সদস্য বিজুলী কলিতা মেধি, বিধায়ক দীপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মা, গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়া, নৱগ্ৰহ শ্মশান সেৱা সমিতিৰ সভাপতি বলেন ভৰালীৰ লগতে চৰকাৰী উচ্চপদস্থ বিষয়া আৰু অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিসকল উপস্থিত থাকে ।
ইফালে, শনিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’বলগীয়া শ্ৰীশ্ৰী নৱগ্ৰহ শ্মশান কালী মন্দিৰৰ শতবাৰ্ষিকী উদযাপনৰ প্ৰাকক্ষণত শুকুৰবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্দিৰ চৌহদ পৰিদৰ্শন কৰে । তেওঁ অসমবাসীৰ সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি আৰু সামগ্ৰিক মংগলৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা আগবঢ়ায় ।
লগতে পঢ়ক: দীপাৱলীলৈ আপুনি সাজুনে? মহানগৰীৰ বজাৰত থলুৱা মাটিৰ চাকিৰ চাহিদা