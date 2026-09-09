ETV Bharat / state

শ্বেত বিপ্লৱৰ স্থপতি ডঃ ভাৰ্গিছ কুৰিয়েনক স্মৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

দুগ্ধ মানৱ ডঃ ভাৰ্গিছ কুৰিয়েনৰ পুণ্যতিথি । অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সামাজিক মাধ্যমত জনালে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ।

Assam CM remembers the architect of White Revolution, Dr Verghese Kurien
শ্বেত বিপ্লৱৰ স্থপতি ডঃ ভাৰ্গিছ কুৰিয়েনক স্মৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ (Social Media/ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 9, 2026 at 2:53 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : দেশত শ্বেত বিপ্লৱ বা অপাৰেচন ফ্লাডৰ মূল ব্যক্তি পদ্মবিভূষণ সন্মানেৰে সন্মানিত ডঃ ভাৰ্গিছ কুৰিয়েনক অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্মৰণ কৰিছে । পুণ্যতিথি উপলক্ষে 'মিল্ক মেন অৱ ইণ্ডিয়া' বা 'দুগ্ধ মানৱ'ক স্মৰণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সামাজিক মাধ্যমত এক বিশেষ পোষ্ট কৰিছে ।

তেওঁ লিখিছে, "মিল্ক মেন অৱ ইণ্ডিয়া ডঃ ভাৰ্গিছ কুৰিয়েনে শ্বেত বিপ্লৱৰ নেতৃত্ব দি সমবায় আন্দোলনৰ জৰিয়তে লাখ লাখ কৃষকক সৱলীকৰণ কৰি ভাৰতৰ দুগ্ধ খণ্ডক ৰূপান্তৰিত কৰিছিল ।" অসমতো সমবায় আন্দোলন শক্তিশালী কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কুৰিয়েনৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।

আচলতে ডঃ ভাৰ্গিছ কুৰিয়েন কোন আছিল ? আজি দেশজুৰি তেওঁক কিয় স্মৰণ কৰা হৈছে ? সেই কথা জানিবলৈ হ'লে প্ৰথমে শ্বেত বিপ্লৱ বা অপাৰেচন ফ্লাডৰ বিষয়ে জানিব লাগিব ।

'শ্বেত বিপ্লৱ বা অপাৰেচন ফ্লাড' ভাৰতৰ কৃষি অৰ্থনীতিৰ ইতিহাসত এক যুগান্তকাৰী অধ্যায় আছিল । এসময়ত দুগ্ধৰ বাবে সংগ্ৰাম কৰা আৰু আমদানিৰ ক্ষেত্ৰত আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ভাৰত আজি বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ দুগ্ধ উৎপাদক দেশসমূহৰ অন্যতম ।

কিন্তু এই পৰিৱৰ্তনৰ আঁৰত কোন আছিল আপুনি জানেনে ? দুগ্ধ সমবায় আন্দোলন আৰু ডঃ ভাৰ্গিছ কুৰিয়েনৰ নেতৃত্বতে আৰম্ভ হোৱা অপাৰেচন ফ্লাড ইয়াৰ কাৰণ আছিল । গুজৰাট কো-অপাৰেটিভ মিল্ক মাৰ্কেটিং ফেডাৰেচন লিমিটেডৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কুৰিয়েনক ভাৰতীয় দুগ্ধ উন্নয়ন ব'ৰ্ডেও ভাৰতৰ শ্বেত বিপ্লৱৰ মূল বুলি অভিহিত কৰিছে ।

শ্বেত বিপ্লৱ কি ?

দুগ্ধ উৎপাদন, সংগ্ৰহ, সংৰক্ষণ আৰু বিপণনৰ ক্ষেত্ৰত ব্যাপক পৰিৱৰ্তন অনা প্ৰক্ৰিয়াকে শ্বেত বিপ্লৱ বুলি কোৱা হয় । কৃষকসকলক লৈ গঢ়ি উঠা দুগ্ধ সমবায় ব্যৱস্থা ইয়াৰ কেন্দ্ৰবিন্দু আছিল ।

১৯৭০ চনৰ পৰা ১৯৯৬ চনলৈ কুৰিয়েনৰ নেতৃত্বত অপাৰেচন ফ্লাড চলিছিল । ৰাষ্ট্ৰীয় দুগ্ধ উন্নয়ন ব'ৰ্ডৰ মতে এই অভিযানে ভাৰতৰ দুগ্ধ খণ্ডৰ সম্ভাৱনাক বৃহৎ পৰিসৰত বিকশিত কৰাৰ লগতে গ্ৰাম্য নিয়োগ, প্ৰযুক্তি, উদ্যোগ আৰু সামাজিক-অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত ব্যাপক প্ৰভাৱ পেলাইছিল ।

শ্বেত বিপ্লৱৰ লক্ষ্য কেৱল গাখীৰ উৎপাদন বৃদ্ধি কৰা নাছিল । অন্যতম লক্ষ্য আছিল দুগ্ধ উৎপাদক কৃষকসকলক বজাৰৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষভাৱে সংযোগ কৰোৱা । সমবায়ৰ জৰিয়তে কৃষকৰ পৰা গাখীৰ সংগ্ৰহ, গুণগত মান পৰীক্ষা, শীতলীকৰণ, প্ৰক্ৰিয়াকৰণ আৰু বজাৰত বিক্ৰী কৰাৰ ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হয় । ফলত মধ্যভোগীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস পোৱাৰ লগতে কৃষকে নিজৰ উৎপাদনৰ উচিত মূল্য লাভ কৰাৰ সুযোগ পায় ।

ৰাষ্ট্ৰীয় দুগ্ধ উন্নয়ন ব'ৰ্ডৰ তথ্য অনুসৰি অপাৰেচন ফ্লাডত প্ৰায় ১,৭০০ কোটি টকাৰ বিনিয়োগে ভাৰতৰ দুগ্ধ খণ্ডত বৃহৎ পৰিৱৰ্তন আনিছিল আৰু ইয়াক দেশৰ অন্যতম বৃহৎ গ্ৰাম্য নিয়োগ সৃষ্টিৰ কাৰ্যসূচী হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল ।

১৯৬৪ চনতো আমূলৰ বিকাশ আৰু সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল । ১৯৬৪ চনত তদানীন্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰীয়ে গৰু খাদ্য উৎপাদনৰ বাবে এক আধুনিক কাৰখানা উদ্বোধন কৰিছিল ।

সেই ভ্ৰমণকালত প্ৰধানমন্ত্ৰী লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰীয়ে এখন সমবায় সমিতিৰ লাভালাভৰ বিষয়ে জানিবলৈ নিশা কৃষকৰ ঘৰত আশ্ৰয় লৈছিল । আমূলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰীয়ে কুৰিয়েনক সাক্ষাৎ কৰিছিল আৰু তেওঁৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈছিল ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে বৈঠকত কুৰিয়েনে কৃষকসকলৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ ওপৰত জোৰ দিছিল । তাৰ পিছত কৃষকসকলৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা উন্নত কৰাৰ লগতে দুগ্ধ খণ্ডত আত্মনিৰ্ভৰশীলতা সৃষ্টিৰ লক্ষ্যৰে ১৯৬৫ চনত ৰাষ্ট্ৰীয় দুগ্ধ উন্নয়ন ব'ৰ্ড অৰ্থাৎ এনডিডিবি গঠন কৰা হৈছিল ।

এনডিডিবিৰ জৰিয়তে কুৰিয়েনে বিশ্ব বেংকৰ পুঁজি লাভ কৰিছিল । ইয়াৰ ফলত পশুপালনৰ উন্নয়ন, দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি, গাখীৰ প্ৰক্ৰিয়াকৰণ আৰু বিতৰণ উন্নত হয় । যাৰ বাবে অধিক সংখ্যক গাখীৰ উৎপাদকে আমূলত যোগদান কৰে আৰু অপাৰেচন ফ্লাডৰ জৰিয়তে দেশত শ্বেত বিপ্লৱ আৰম্ভ হয় ।

ভাৰতৰ অৰ্থনীতিত শ্বেত বিপ্লৱৰ প্ৰভাৱ

শ্বেত বিপ্লৱৰ প্ৰভাৱ কেৱল গাখীৰৰ উৎপাদন বৃদ্ধিকে সীমাবদ্ধ নাছিল । গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰো বহু পৰিৱৰ্তন ঘটিছিল । প্ৰথমতে কৃষকৰ আয়ৰ নতুন উৎসৰ সৃষ্টি হৈছিল । সৰু সৰু অঞ্চল আৰু প্ৰান্তীয় কৃষকসকলৰ বাবেও পশুপালন দৈনন্দিন নগদ আয়ৰ এক উল্লেখযোগ্য উৎস হৈ পৰে ।

একেদৰে গ্ৰাম্য নিয়োগো বৃদ্ধি পালে । দুগ্ধ উৎপাদন, সংগ্ৰহ, পৰিবহণ, প্ৰক্ৰিয়াকৰণ, পশু চিকিৎসা, খাদ্য যোগান, বিপণনৰ আদিৰ দৰে অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপ সৃষ্টি হয় । মহিলাসকলৰ অংশগ্ৰহণ বৃদ্ধিও উল্লেখযোগ্য হৈ পৰিল ।

গ্ৰামাঞ্চলত গো-পালন আৰু দুগ্ধ উৎপাদনৰ দায়িত্ব মহিলাসকলৰ ওপৰত থকাৰ বাবে এই ব্যৱস্থাই মহিলাসকলক আৰ্থিক দিশত সহায় আৰু সুযোগ প্ৰদান কৰে । ভাৰতৰ দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধিৰ ফলত দেশৰ ক্ৰমবৰ্ধমান জনসংখ্যা অনুপাতে গাখীৰ আৰু দুগ্ধজাত সামগ্ৰীৰ যোগান অধিক সুস্থিৰ হয় ।

এই শ্বেত বিপ্লৱে কৃষকসকলক কেন্দ্ৰত ৰাখি বৃহৎ বজাৰ ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলাটো অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে । সেয়ে শ্বেত বিপ্লৱ বা অপাৰেচন ফ্লাডৰ স্থপতি কুৰিয়েনক কেৱল 'মিল্ক মেন অৱ ইণ্ডিয়া' বুলি ক'লেই যথেষ্ট নহ'ব গ্ৰাম্য ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক পৰিৱৰ্তনৰ অন্যতম স্থপতি হিচাপেও গণ্য কৰিব লাগিব ।

ভাৰতৰ দুগ্ধ উদ্যোগটোত জীৱন্ত ৰূপ দিয়া, দেশত দুগ্ধ উৎপাদনৰ নতুন ধাৰা সৃষ্টি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ডঃ ভাৰ্গিছ কুৰিয়েনৰ অৱদান প্ৰশংসনীয় । যাৰ বাবে তেওঁৰ পুণ্যতিথিত দেশবাসীয়ে স্মৰণ কৰিছে ।

১৯২১ চনৰ ২৬ নৱেম্বৰত কেৰালামৰ বৰ্তমানৰ কোজিকোডত থকা এটা আঢ্যৱন্ত ছিৰিয়ান খ্ৰীষ্টান পৰিয়ালত ডঃ ভাৰ্গিজ কুৰিয়েনৰ জন্ম হৈছিল । তেওঁৰ পিতৃ চিভিল চাৰ্জন আছিল । মাতৃ এগৰাকী উচ্চ শিক্ষিত মহিলা আছিল ।

ভাৰততে প্ৰাথমিক শিক্ষা লাভ কৰি আৰু পিছত বিদেশত উচ্চ শিক্ষা লাভ কৰি ভাৰ্গিজ ভাৰতলৈ উভতি আহিছিল । তাৰ পিছত তেওঁ গুজৰাটৰ আনন্দত দুগ্ধ বিভাগৰ বিষয়া হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । আনন্দত তেওঁ চাকৰিৰ সময়ত কৃষক তথা দুগ্ধ ব্যৱসায়ীসকলৰ সংগ্ৰাম দেখিছিল ।

তাৰ লগে লগে চতুৰ ব্যৱসায়ীয়ে কৃষকসকলক চলোৱা শোষণৰো সাক্ষী হৈছিল । যাৰ বাবে অৱশেষত ত্ৰিভুৱনদাস পেটেলৰ সৈতে মিলি তেওঁ সমবায় আন্দোলন আৰম্ভ কৰে । সেই আন্দোলনে জন্ম দিলে 'আমূল'ক । আজি বিশ্বৰ ভিতৰতে আমূল শক্তিশালী দুগ্ধ ব্ৰেণ্ডৰ ভিতৰত অন্যতম ।

লগতে পঢ়ক :

সুধাকণ্ঠৰ টালিগঞ্জৰ বাসগৃহ ক্ৰয়ৰ পৰিকল্পনা অসম চৰকাৰৰ: দিল্লীত জন্ম শতবাৰ্ষিকীৰ সামৰণি অনুষ্ঠান

TAGGED:

HIMANTA BISWA SARMA
ভাৰ্গিছ কুৰিয়েন
শ্বেত বিপ্লৱ
আমূল
MILK MAN OF INDIA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.