আৰক্ষী স্মৃতি দিৱস : কৰ্তব্য সম্পাদনত আত্মবলিদান দিয়া বীৰ জোৱানলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি

আৰক্ষী স্মৃতি দিৱস : কৰ্তব্য সম্পাদনত আত্মবলিদান দিয়া বীৰ জোৱানলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি
শ্বহীদসকলৰ ত্যাগক সজীৱ কৰি ৰখাৰ উদ্দেশ্যে ১৯৬০ চনৰ পৰা প্ৰতিবছৰে ২১ অক্টোবৰৰ দিনটো সমগ্ৰ দেশতে আৰক্ষী স্মৃতি দিৱস হিচাপে পালন কৰি অহা হৈছে ।
Published : October 21, 2026 at 12:14 PM IST
গুৱাহাটী : বুধবাৰে সমগ্ৰ দেশজুৰি পালন কৰা হৈছে 'আৰক্ষী স্মৃতি দিৱস' । প্ৰতিবছৰে ২১ অক্টোবৰৰ দিনটো সমগ্ৰ দেশতে অতি গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণভাৱে এই দিৱস পালন কৰা হয় । দেশৰ আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তা, শান্তি-শৃংখলা ৰক্ষা আৰু জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থত নিজৰ জীৱন বিসৰ্জন দিয়া অমৰ আৰক্ষী জোৱানসকলৰ সৰ্বোচ্চ ত্যাগক স্মৰণ কৰাই হৈছে এই দিৱসৰ মূল উদ্দেশ্য ।
পটভূমি
এই দিৱস পালনৰ আঁৰত এক ঐতিহাসিক পটভূমি আছে । ১৯৫৯ চনৰ ২১ অক্টোবৰত লাডাখৰ 'হট স্প্ৰিংছ' নামৰ এটা অতি দুৰ্গম অঞ্চলত ভাৰতীয় চিআৰপিএফ জোৱানৰ এটা টহলদাৰী দলৰ ওপৰত চীনা সেনাই অতৰ্কিতে আক্ৰমণ চলাইছিল । এই আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে সাগৰপৃষ্ঠৰ পৰা ১৬ হাজাৰ ফুট উচ্চতাত দেশক নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰি অহা ভাৰতীয় জোৱানসকলে বীৰত্বৰে যুঁজিছিল ।
কিন্তু এই ভয়ানক সংঘৰ্ষত ভাৰতৰ ১০ গৰাকী আৰক্ষী জোৱানে দেশৰ বাবে প্ৰাণ আহুতি দিয়ে । সেই অমৰ শ্বহীদসকলৰ ত্যাগ আৰু বীৰত্বক চিৰদিনৰ বাবে সজীৱ কৰি ৰখাৰ উদ্দেশ্যে ১৯৬০ চনৰ পৰা প্ৰতি বছৰে ২১ অক্টোবৰৰ দিনটো সমগ্ৰ দেশতে আৰক্ষী স্মৃতি দিৱস হিচাপে পালন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় ।
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি
আৰক্ষী স্মৃতি দিৱস উপলক্ষে নিজৰ কৰ্তব্য সম্পাদনত আত্মবলিদান দিয়া দেশৰ বীৰ জোৱানসকললৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে ।
Remembering the courage and sacrifice of our brave police personnel on Police Commemoration Day. https://t.co/x84wO7UdcA— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 21, 2026
দেশৰ আৰক্ষীৰ বীৰ জোৱানলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই এটা X পোষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লিখিছে, "আৰক্ষী স্মৃতি দিৱসত আমাৰ সাহসী আৰক্ষী জোৱানসকলৰ সাহস আৰু ত্যাগক স্মৰণ কৰিছোঁ ।"
আনহাতে, কৰ্তব্যৰ তাগিদাত নিজৰ প্ৰাণ আহুতি দিয়া অসমৰ বীৰ আৰক্ষী জোৱানসকলৰ ত্যাগকো স্মৰণ কৰাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।
On behalf of the people of Assam, I laid a wreath in honour of the 900+ Assam Police personnel who have made the supreme sacrifice for Aai Asomi since Independence. Their courage and devotion to the motherland will never be forgotten. A grateful State will always remember them. It is because of their sacrifice that Assam today stands peaceful, with militancy at near zero and crime sharply down. We will protect that peace, whatever it takes. On #PoliceCommemoration Day, I salute every Veer of @assampolice. 🙏— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 21, 2026
আন এটা X পোষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই সম্পৰ্কে লিখিছে, "স্বাধীনতাৰ পিছৰে পৰা আই অসমীৰ বাবে সৰ্বোচ্চ বলিদান দিয়া ৯ শতাধিক অসম আৰক্ষী জোৱানৰ সন্মানত অসমবাসীৰ হৈ মাল্যাৰ্পণ কৰিলোঁ । মাতৃভূমিৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ সাহস আৰু ভক্তি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰি । এখন কৃতজ্ঞ ৰাষ্ট্ৰই তেওঁলোকক সদায় স্মৰণ কৰিব ।"
তেওঁ লগতে লিখিছে, "তেওঁলোকৰ ত্যাগৰ বাবেই আজি অসম শান্তিপূৰ্ণভাৱে থিয় দিছে, উগ্ৰপন্থা শূন্যৰ ওচৰত আৰু অপৰাধৰ হাৰ তীব্ৰভাৱে হ্ৰাস পাইছে । যি পৰিস্থিতিয়েই নহওক কিয়, আমি সেই শান্তি ৰক্ষা কৰিম । আৰক্ষী স্মৃতি দিৱসত অসম আৰক্ষীৰ প্ৰতিজন বীৰক প্ৰণাম জনাইছোঁ ।"
অসম আৰক্ষীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি
আনহাতে, আৰক্ষী স্মৃতি দিৱস উপলক্ষে বীৰ শ্বহীদ জোৱানসকলৈ অসম আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে ।
On this #PoliceCommemorationDay, we bow our heads in remembrance of the brave hearts who made the ultimate sacrifice in the line of duty. Their courage, service and spirit continue to guide us every day. We remember our brave men & women today and every day. https://t.co/T5uwcT8Km8— Assam Police (@assampolice) October 21, 2026
অসম আৰক্ষীৰ অফিচিয়েল X হেণ্ডেলত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই এটা পোষ্টত লিখিছে, "আৰক্ষী স্মৃতি দিৱসত কৰ্তব্য পালনৰ সময়ত চূড়ান্ত ত্যাগ কৰা বীৰ জোৱানসকলৰ স্মৃতিত আমি শিৰ নত কৰিছোঁ । তেওঁলোকৰ সাহস, সেৱা আৰু আত্মাই আমাক প্ৰতিদিনে পথ প্ৰদৰ্শন কৰি আছে । আমি আমাৰ সাহসী পুৰুষ আৰু মহিলা জোৱানসকলক আজি আৰু প্ৰতিদিনে স্মৰণ কৰোঁ ।"