বিপ্লৱীৰ ছবি যদি আঁকিবই লাগে তেন্তে পৰেশ বৰুৱাৰ ছবি আঁকক ! কিহৰ বাবে খঙেৰে ক’লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে

বিপ্লৱীৰ ছবি যদি আঁকিবই লাগে তেন্তে পৰেশ বৰুৱাৰ ছবি আঁকক ! কিহৰ বাবে খঙেৰে ক’লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে
জুবিন গাৰ্গৰ ফটো মচা আৰু পুনৰ অংকন কৰা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে নতুন কথা ৷
Published : July 10, 2026 at 8:56 PM IST
গুৱাহাটী: কিছুদিন পূৰ্বে গণেশগুৰিৰ উৰণসেতুত থকা প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ এখন ছবি মচি পেলোৱা হৈছিল ৷ যাক কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু পুনৰবাৰ শতাধিক জুবিনপ্ৰেমীৰ উপস্থিতিত শিল্পীগৰাকীৰ ফটোখন অংকন কৰা হৈছিল ৷
শুকুৰবাৰে জুবিন গাৰ্গৰ ফটো মচা তথা পুনৰ অংকন কৰাৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে একপ্ৰকাৰ খঙেৰে কয় যে এনেধৰণে ফটো অংকন কৰিবই যদি লাগে, তেন্তে পৰেশ বৰুৱাৰ ফটো অংকন কৰা উচিত ৷ অৱশ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই খঙৰ আঁৰত আছে আন এক কাৰণ ৷
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শুকুৰবাৰে এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি সাংবাদিকক উদ্দেশ্যি কয়, ‘‘দুজন পেইণ্টাৰে থানাত ষ্টেটমেণ্ট দিলে যে এইখনতো জুবিনৰ ফটো যেন নালাগে, সেইকাৰণে আমি মচি দিছো ৷ এতিয়া মই সেই দুজনৰ নাম প্ৰকাশ কৰিম, আপোনালোকে সুধিব যে সেই ফটোখন চৰকাৰে মচিব দিছিল নেকি ? আনকি ঠিকাদাৰজনো অসমীয়া আৰু তিনিওগৰাকীয়ে জুবিনৰ ভক্ত ৷ আমি সুধিছিলো যে কিয় মচিলি ? তেওঁলোকে কৈছিল যে দাদা আমিটো সেয়া জুবিন দা বুলি ভবা নাছিলো ৷ সেইবাবেই মচি দিলো ৷’’
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পুনৰ কয়, ‘‘ময়ো যদি ৰং মিস্ত্ৰী হ’লোহেঁতেন, আজি থকা ফটোখনতো জুবিনৰ নিচিনা নালাগে ৷ ছবি অঁকাত আপত্তি নাই ৷ পৰিয়ালে প্ৰতিমূৰ্তিয়েই হওক বা ফটোৱেই হওক জুবিনৰ এখন ফটো প্ৰকাশ কৰা উচিত, যাতে সেই নিৰ্দিষ্ট ফটোখন সকলোৱে আঁকিব পাৰে ৷ নহ’লে কি হয়, আজি অ’ত এখন, কালি ত’ত এখন জুবিন গাৰ্গৰ অদ্ভূত ফটো প্ৰকাশ পায় ৷ তাকে লৈ দুদিন ছ’চিয়েল মিডিয়াত চৰ্চা ৷’’
‘‘এই যিটো গ্ৰুপে ফটো আঁকে তেওঁলোক হ’ল এছএফআই আৰু তেওঁলোকে প্ৰথমে ফ্লাইঅভাৰ হ’ব নিদিয়ে আৰু হ’লেই তাত গৈ ফটো আঁকে ৷ মানে তেওঁলোকে ফ্ৰীতে পাব্লিছিটি বিচাৰে ৷ প্ৰতিবাদো কৰিব, ফ্ৰীতে পাব্লিছিটিও বিচাৰিব ৷ তেনেকৈ টুপী পিন্ধালে নহ’ব ৷ সেইবাবে মই ডিচি, এছপিক কৈ দিছো এই গ্ৰুপটোৱে ফটো আঁকিলে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ’ব ৷’’ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংবাদমেলত প্ৰকাশ কৰে ৷
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘এওঁলোক হৈছে এছএফআই ৷ য’ত-ত’ত গৈ ফটোৰ ওপৰতে চে গুৱেভেৰাক আঁকি দিয়ে ৷ চে গুৱেভেৰা কোন হয় ? মইতো কিউবাত গৈছো ৷ কিউবাৰ কথা ষ্টাডি কৰিছো ৷ আটাইতকৈ বেছি ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় তাত হয় ৷ আমাৰ অসমৰ বায়ু, পানী, মাটিৰ সৈতে চে গুৱেভেৰাৰ কি সম্পৰ্ক আছে ? অসমত যদি বিপ্লৱী বুলি ফটো আঁকে, তেন্তে পৰেশ বৰুৱাৰ আঁকক ৷ সংগ্ৰামতো কৰি আছে আজি ৩০ বছৰ ৷ পৰিয়ালৰ পৰা দূৰৈত থাকিতো সংগ্ৰাম কৰি আছে ৷ যদি আঁকিব লাগে পৰাগ দাসক আঁকক ৷ ইয়াত চে গুৱেভেৰা ক’ৰ পৰা আহিলে ? কোন হয় মইতো নাজানোৱেই ৷ ফটো দেখাৰ পিছতহে মই পঢ়িছো ৷ কিউবাত কিবা কৰিছে, তাত মানুহ যাব নোৱাৰে ৷ ভাৰতীয় দূতাবাসে মাথোঁ এটা চ’লাৰ পাৱাৰ লৈ চলি থাকে ৷ লাইট নাই, ৰাস্তা নাই, পানী নাই ৷ সেইখন দেশৰ লগত অসমৰ তুলনা হ’ব নেকি ?’’
লগতে পঢ়ক: এইখন ৰাজহ নিৰপেক্ষ বাজেট, আয়-ব্যয় সমানেই হ'ব: মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া