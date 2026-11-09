ভাৰতৰ সুৰক্ষাৰ বাবে সমৰ্পিত নেলীত ডিফেন্স পাৰ্ক : মুখ্যমন্ত্ৰী
১,৯৮৪ একৰ ভূমিত মৰিগাঁও জিলাৰ নেলীত ডিফেন্স পাৰ্ক নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পান ৷
Published : November 9, 2026 at 8:32 PM IST
হায়দৰাবাদ : মৰিগাঁও জিলাৰ নেলীত প্ৰস্তাৱিত ডিফেন্স পাৰ্কে দেশৰ পূব সীমান্তৰলৈ অস্ত্ৰ সৰবৰাহত সেনাক বৃহৎ সহায় কৰিব ৷ ৰাজ্য চৰকাৰে নেলীত ৰাজ্যৰ প্ৰথমখন প্ৰতিৰক্ষা উদ্যান স্থাপনৰ বাবে প্ৰায় ১,৯৮৪ একৰ ভূমি আবণ্টনত অনুমোদন জনাইছিল । এই প্ৰকল্প স্থাপনৰ ফলত অসমৰ দক্ষ যুৱক-যুৱতীসকলে কৰ্মসংস্থাপনৰ সুযোগ পাব ৷
এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, "ভাৰতৰ ৰক্ষাৰ বাবে উৎসৰ্গিত : ডিফেন্স, নেলী, অসম । আমাৰ পৰিকল্পিত ডিফেন্স পাৰ্কে অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ উৎপাদনৰ দ্বাৰা আমাৰ পূব সীমান্তক অধিক ওচৰলৈ লৈ যাব ৷ যাৰ ফলত যোগান ব্যৱস্থা হ্ৰাস পাব, খৰতকীয়া, পুনৰুদ্ধাৰ সম্ভৱ হ'ব ৷ লগতে আমাৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে কৰ্মসংস্থাপনৰ সৃষ্টি হ'ব ।"
Bharat ke Raksha ke liye samarpit: Defence Park, Nellie, Assam. Our planned Defence Park in will put arms manufacturing closer to our eastern frontiers, shortening supply lines, enabling faster replenishment while creating skilled jobs for our youth. https://t.co/OS9S8zscPU— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 9, 2026
আনহাতে, ২০২৪ চনতে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰতিৰক্ষা ক'ৰিডৰ স্থাপনৰ প্ৰস্তাৱ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিছিল । তেতিয়াই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল যে, ডিফন্সৰ বিষয়টো স্পৰ্শকাতৰ হোৱাৰ বাবে কিছু সময় লাগিব পাৰে ।
প্ৰতিৰক্ষাৰ এই প্ৰকল্পৰ সৈতে সংগতি ৰাখি ৰাজ্য চৰকাৰে ইতিমধ্যে 'অসম এৰোস্পেচ এণ্ড ডিফেন্স মেনুফেকচাৰিং পলিচি ২০২৫' (Assam Aerospace and Defence Manufacturing Policy 2025) ৰূপায়ণ কৰিছে ৷ যাৰ উদ্দেশ্য হৈছে সামৰিক খণ্ডত বিনিয়োগ আকৰ্ষণ কৰা আৰু উদ্ভাৱনক উদগনি যোগোৱা ।
উল্লেখ্য যে, বৰ্তমান ভাৰতত দুটা প্ৰস্তাৱিত ডিফেন্স ক'ৰিডৰ আছে ৷ এটা উত্তৰ প্ৰদেশত আৰু আনটো তামিলনাডুত । অসমৰ প্ৰকল্পটোত যদি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অনুমোদন কৰে, তেন্তে সামৰিক প্ৰকল্প লোৱা অসম হ'ব তৃতীয়খন ৰাজ্য ।
এই প্ৰকল্পটোৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে বিনিয়োগকাৰী বিচাৰি ভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে ৷
লগতে পঢ়ক: গ্ৰীণ চেছ নীতি, অগ্নিবীৰৰ বাবে ১২ শতাংশ সংৰক্ষণ আদিত কেবিনেটৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত