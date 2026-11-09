ETV Bharat / state

ভাৰতৰ সুৰক্ষাৰ বাবে সমৰ্পিত নেলীত ডিফেন্স পাৰ্ক : মুখ্যমন্ত্ৰী

১,৯৮৪ একৰ ভূমিত মৰিগাঁও জিলাৰ নেলীত ডিফেন্স পাৰ্ক নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পান ৷

Defence Park in Assam
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং (Himanta Biswa Sarma FB)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 9, 2026 at 8:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : মৰিগাঁও জিলাৰ নেলীত প্ৰস্তাৱিত ডিফেন্স পাৰ্কে দেশৰ পূব সীমান্তৰলৈ অস্ত্ৰ সৰবৰাহত সেনাক বৃহৎ সহায় কৰিব ৷ ৰাজ্য চৰকাৰে নেলীত ৰাজ্যৰ প্ৰথমখন প্ৰতিৰক্ষা উদ্যান স্থাপনৰ বাবে প্ৰায় ১,৯৮৪ একৰ ভূমি আবণ্টনত অনুমোদন জনাইছিল । এই প্ৰকল্প স্থাপনৰ ফলত অসমৰ দক্ষ যুৱক-যুৱতীসকলে কৰ্মসংস্থাপনৰ সুযোগ পাব ৷

এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, "ভাৰতৰ ৰক্ষাৰ বাবে উৎসৰ্গিত : ডিফেন্স, নেলী, অসম । আমাৰ পৰিকল্পিত ডিফেন্স পাৰ্কে অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ উৎপাদনৰ দ্বাৰা আমাৰ পূব সীমান্তক অধিক ওচৰলৈ লৈ যাব ৷ যাৰ ফলত যোগান ব্যৱস্থা হ্ৰাস পাব, খৰতকীয়া, পুনৰুদ্ধাৰ সম্ভৱ হ'ব ৷ লগতে আমাৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে কৰ্মসংস্থাপনৰ সৃষ্টি হ'ব ।"

আনহাতে, ২০২৪ চনতে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰতিৰক্ষা ক'ৰিডৰ স্থাপনৰ প্ৰস্তাৱ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিছিল । তেতিয়াই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল যে, ডিফন্সৰ বিষয়টো স্পৰ্শকাতৰ হোৱাৰ বাবে কিছু সময় লাগিব পাৰে ।

প্ৰতিৰক্ষাৰ এই প্ৰকল্পৰ সৈতে সংগতি ৰাখি ৰাজ্য চৰকাৰে ইতিমধ্যে 'অসম এৰোস্পেচ এণ্ড ডিফেন্স মেনুফেকচাৰিং পলিচি ২০২৫' (Assam Aerospace and Defence Manufacturing Policy 2025) ৰূপায়ণ কৰিছে ৷ যাৰ উদ্দেশ্য হৈছে সামৰিক খণ্ডত বিনিয়োগ আকৰ্ষণ কৰা আৰু উদ্ভাৱনক উদগনি যোগোৱা ।

উল্লেখ্য যে, বৰ্তমান ভাৰতত দুটা প্ৰস্তাৱিত ডিফেন্স ক'ৰিডৰ আছে ৷ এটা উত্তৰ প্ৰদেশত আৰু আনটো তামিলনাডুত । অসমৰ প্ৰকল্পটোত যদি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অনুমোদন কৰে, তেন্তে সামৰিক প্ৰকল্প লোৱা অসম হ'ব তৃতীয়খন ৰাজ্য ।

এই প্ৰকল্পটোৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে বিনিয়োগকাৰী বিচাৰি ভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে ৷

লগতে পঢ়ক: গ্ৰীণ চেছ নীতি, অগ্নিবীৰৰ বাবে ১২ শতাংশ সংৰক্ষণ আদিত কেবিনেটৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত

TAGGED:

নেলীত প্ৰস্তাৱিত ডিফেন্স পাৰ্ক
প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
নেলীত ডিফেন্স পাৰ্ক নিৰ্মাণ
DEFENCE PARK NELLIE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.