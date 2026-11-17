সকলো বাণিজ্যিক বাহনত সংস্থাপন কৰিব লাগিব গতি নিয়ন্ত্ৰক যন্ত্ৰ, এমাহৰ সময়সীমা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
মঙলবাৰে এক্স হেণ্ডেলত এটা পোষ্টৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দাবী কৰে যে অহা ৩০ দিনৰ ভিতৰত সকলো ৰাজহুৱা বাহনত গতি নিয়ন্ত্ৰক স্থাপন কৰা হ’ব ৷
Published : November 17, 2026 at 9:15 PM IST
গুৱাহাটী: কাজিৰঙাৰ কঁহৰাৰ ৰঙাজানত সংঘটিত শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনাই সাধাৰণ ৰাইজৰ মন-মগজুৰ লগতে জোঁকাৰণি তুলিছে চৰকাৰৰ বৰঘৰত ৷ ২৬ গৰাকীকৈ যাত্ৰীয়ে প্ৰাণ হেৰুওৱা এই দুৰ্ঘটনাৰ পাছতেই সষ্টম হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ পৰিবহন বিভাগ ।
ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত পৰিবহন বিভাগ আৰু যান-বাহন আৰক্ষীৰ দলে অভিযান চলাই দ্ৰুতবেগী বাহন আৰু অতিৰিক্ত যাত্ৰী কঢ়িওৱা বাহনৰ বিৰুদ্ধে জৰিমনা বিহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । অসম চৰকাৰেও ৰাজহুৱা যাতায়াত অধিক সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে পদক্ষেপ হাতত লোৱা দেখা গৈছে ।
Every commercial vehicle in Assam must install a Speed Limiting Device within one month. This is non-negotiable and I will personally monitor that this drive is executed to the T. https://t.co/bjYcTLAWhm— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 17, 2026
সোমবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পৰিবহনৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰহণ কৰা ১২ টা সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে ৰাইজক অৱগত কৰিছিল । তাৰ পাছতে মঙলবাৰে এক্স হেণ্ডেলত এটা পোষ্টৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দাবী কৰে যে অহা ৩০ দিনৰ ভিতৰত সকলো ৰাজহুৱা বাহনত গতি নিয়ন্ত্ৰক স্থাপন কৰা হ’ব ৷
সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰা পোষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লিখিছে- ‘‘অসমৰ প্ৰতিখন বাণিজ্যিক বাহনে এমাহৰ ভিতৰত গতি নিয়ন্ত্ৰক যন্ত্ৰ সংস্থাপন কৰিব লাগিব ৷ এই ক্ষেত্ৰতো কোনো আপোচ কৰা নহয় আৰু মই ব্যক্তিগতভাৱে এই যন্ত্ৰ সংস্থাপন হৈছে নে নাই নিৰীক্ষণ কৰিম ৷’’
উল্লেখ্য যে যোৱা শুকুৰবাৰে (১৩ নৱেম্বৰ) কঁহৰাৰ ৰঙাজানত গোলাঘাটৰ পৰা নগাঁও অভিমুখী এখন যাত্ৰী ভৰ্তি ট্ৰেভেলাৰ আৰু বিপৰীত দিশৰ পৰা অহা এখন ট্ৰাকৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয় । তীব্ৰবেগী ট্ৰেভেলাৰখনে ভুল দিশত আহি ট্ৰাকখনত খুন্দা মাৰি পথৰ কাষত বাগৰি পৰে ।
এই দুৰ্ঘটনাত ট্ৰেভেলাৰখনৰ চালক-হেণ্ডিমেনসহ ২৬ গৰাকী যাত্ৰীৰ প্ৰাণ হানি হোৱাৰ বিপৰীতে কেবাজনো যাত্ৰী আহত হয় । ট্ৰেভেলাৰখনে ভুল দিশত আহি খুন্দা মাৰিছিল ট্ৰাকখনত । তাৰ পাছতেই বহুকেইটা দিশ উন্মোচিত হয় ।
তদন্তত ধৰা পৰে যে ট্ৰেভেলাৰখনে দ্ৰুতবেগৰ বাবে বহুবাৰ জৰিমনাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছিল ৷ ট্ৰেভেলাৰসমূহে ৰাজপথত নিয়ম ভংগ কৰি তীব্ৰবেগত চলাচল কৰাৰ অভিযোগ বহু দিনৰ পৰাই উত্থাপন হৈ আহিছিল যদিও এই ক্ষেত্ৰত কোনেও কাণষাৰ কৰা নাছিল । কিন্তু ৰঙাজানৰ দুৰ্ঘটনাৰ পাছতেই যে হঠাৎ সক্ৰিয় হৈ উঠিছে পৰিবহন বিভাগ ৷ ইতিমধ্যে পৰীক্ষা কৰা হৈছে ট্ৰেভেলাৰসমূহত সংস্থাপিত গতি নিয়ন্ত্ৰক যন্ত্ৰৰ সবিশেষ । যিসমূহ বাহনত এই যন্ত্ৰ সংস্থাপিত কৰা হোৱা নাই, সেই বাহনৰ গৰাকীক অহা ৩০ দিনৰ ভিতৰত গতি নিয়ন্ত্ৰক সংস্থাপনৰ বাবে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।
In the meeting with senior officials late last night, we have drawn up a 12 point action plan on road safety which will be STRICTLY ENFORCED to ensure our roads and people are safe and there is zero leniency for those who flout the norms. Here's the detailed plan 👇 https://t.co/6hBZYggXYt— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 16, 2026
ইফালে পৰিবহন বিষয়াৰ সৈতে হোৱা এক বৈঠকৰ পাছত পথ সুৰক্ষাৰ বাবে ১২ টা পইণ্টৰ কাৰ্যকৰী প্ৰকল্প গ্ৰহণ কৰিছে অসম চৰকাৰে । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক্সহেণ্ডেলত এই ১২ টা পইন্টৰ বিষয়ে প্ৰকাশ কৰে ।
চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা এই ১২ টা কাৰ্যপন্থা এনে ধৰণৰ-
- উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি জিলা পৰ্যায়ত পথ সুৰক্ষা টাস্ক ফ'ৰ্চ সক্ৰিয় কৰা হ'ব ।
- সকলো বাণিজ্যিক বাহনত গতি নিয়ন্ত্ৰণকাৰী যন্ত্ৰ সংস্থাপন বাধ্যতামূলক কৰা হ'ব । এই নিয়ম নমনাসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব ।
- বিয়লি ৩ বজাৰ পৰা নিশা ৯ বজালৈ বিশেষ তালাচী চলোৱা হ'ব । তীব্ৰবেগী বাহন, বিপজ্জনকভাৱে গাড়ী চলোৱা আৰু সুৰাপান কৰি বাহন চলোৱা চালকৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী তথা পৰিবহন বিভাগ কঠোৰ হ'ব ।
- দুৰ্ঘটনাপ্ৰৱণ অঞ্চলসমূহ চিনাক্ত কৰি পথচাৰী পাৰ হোৱা লাইন (Pedestrain crossings), যান-বাহন সংকেত, লাইট আৰু পথৰ ডিভাইডাৰসমূহ মেৰামতি কৰাৰ সিদ্ধান্ত ।
- অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰদানৰ (ড্ৰাইভিং লাইচেন্স) পৰীক্ষা অধিক কঠোৰ কৰি চালকৰ দক্ষতা আৰু পথ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি সজাগতা নিশ্চিত কৰা হ'ব ।
- প্ৰতিটো পথ দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ বিশ্লেষণ কৰি ভৱিষ্যতে যাতে একেধৰণৰ দুৰ্ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি নহয় তাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব ।
- প্ৰতিখন জিলাতে নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্য, সময়সীমা আৰু দায়বদ্ধতাৰে দুৰ্ঘটনামুক্ত (মৃত্যু শূন্য) জিলা কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হয় ।
- দুচকীয়া বাহনৰ চালক আৰু আৰোহীৰ (শিশু, মহিলা উভয়) ক্ষেত্ৰত হেলমেট পৰিধানৰ নিয়ম বাধ্যতামূলকভাৱে বলৱৎ কৰা হ'ব ।
- সঘনাই যান-বাহন আইন উলংঘা কৰা চালকৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰযোজ্য আইন অনুসৰি বাতিল কৰা হ'ব ।
- বছৰত ৩৪ বা তাতকৈ অধিক নিয়ম উলংঘা কৰা বাণিজ্যিক বাহনৰ পাৰ্মিট বাতিলৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব ।
- ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপৰ হাস্পতালসমূহত পৰ্যাপ্ত চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকৰ্মী, ঔষধ আৰু জৰুৰীকালীন চিকিৎসা সঁজুলি নিশ্চিত কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় ।
- পথ সুৰক্ষা স্বেচ্ছাসেৱকসকলক বিশেষকৈ পথৰ কাষৰ হোটেল আৰু ধাবাৰ কৰ্মচাৰীক প্ৰাথমিক চিকিৎসা আৰু জৰুৰীকালীন সাহায্য প্ৰদানৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হয় । লগতে পথ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ অৱদানক প্ৰতি বছৰে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হ'ব ।
লগতে পঢ়ক:
কাজিৰঙাৰ ৰঙাজানত দুৰ্ঘটনা: উচ্চস্তৰীয় তদন্তৰ নিৰ্দেশ অসম চৰকাৰৰ, গোলাঘাট জিলা পৰিবহণ বিষয়া ৰাজীৱ পেগুক নিলম্বন
ৰাস্তাৰ কাষৰ ধাবা-হোটেলৰ কৰ্মচাৰীক দিয়া হ'ব প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ প্ৰশিক্ষণ, ৩ৰ পৰা ৯ বজালৈ চলিব তালাচী