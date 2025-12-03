চৰকাৰী চাকৰি প্ৰদানৰ সংখ্যা ১ লাখ ৪০ হাজাৰ স্পৰ্শ, সোনকালে হ'ব ২ লাখ: মুখ্যমন্ত্ৰী
অসম আৰক্ষীৰ ৫,৮১৮ গৰাকী প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তি-পত্ৰ প্ৰদান ৰাজ্য চৰকাৰৰ । দুই-এদিনতে আৰু ৫ হাজাৰ পদৰ বিজ্ঞাপন ওলাব ।
Published : December 3, 2025 at 4:40 PM IST
গুৱাহাটী : "আজি অসম আৰক্ষীৰ ৫,৮১৮ টা পদত নিযুক্ত প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ল । অসমত চৰকাৰী চাকৰি, আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত চাকৰি পোৱা যুৱক-যুৱতীৰ সংখ্যায়ো ১ লাখ ৪০ হাজাৰ স্পৰ্শ কৰিলে... আমি ভাবোঁ যে দুই লাখৰ ওচৰা-ওচৰি পামগৈ ।" বুধবাৰে অসম আৰক্ষীৰ নিযুক্তি-পত্ৰ বিতৰণ কৰি সাংবাদিকৰ আগত এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।
অসম চৰকাৰে দাবী কৰা স্বচ্ছ আৰু নিকা নিয়োগ ব্যৱস্থাৰ ভিত্তিত বুধবাৰে পুনৰ ৫,৮১৮ গৰাকী প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তি-পত্ৰ প্ৰদান কৰে ৰাজ্য চৰকাৰে ।
মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত অসম চৰকাৰে সৰুসজাই ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানত আনুষ্ঠানিকভাৱে নিযুক্তি-পত্ৰ বিতৰণ কৰা হয় । মুঠ ৫,৮১৮ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত উপ-পৰিদৰ্শক তথা সম-পৰ্যায়ৰ পদত ১৫৬ গৰাকী, কনিষ্টবল (এ বি আৰু ইউ বি) আৰু সম-পর্যায়ৰ পদত ৫,৪১০ গৰাকী আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদত ২৫২ গৰাকীক নিযুক্তি-পত্ৰ প্ৰদান কৰা হয় ।
ইয়াৰ লগতে চাহ জনজাতি সম্প্রদায়ৰ ১২০ গৰাকী প্রার্থীক পৃথকভাৱে ৮ ডিচেম্বৰত নিযুক্তি-পত্র প্রদান কৰা হ'ব । অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপৰি মন্ত্ৰী ৰূপেশ গোৱালা, বিধায়ক অতুল বৰা, ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা, সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য, মুখ্য সচিব ডঃ ৰবি কোটা, আৰক্ষী সঞ্চালকপ্ৰধান হৰমিৎ সিঙকে ধৰি কেইবাগৰাকীও বিষয়া উপস্থিত থাকে ।
নিযুক্তি-পত্ৰ বিতৰণ কৰি দিয়া ভাষণ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই কয়, "পূৰ্বতে চৰকাৰী চাকৰি পাবৰ কাৰণে টকা লাগিছিল, এনেদৰে বহু যুৱক-যুৱতীয়ে চিন্তা কৰিছিল । পঢ়ি-শুনি তেনে হতাশাৰ বাতাবৰণ সৃষ্টি হোৱাৰ বাবে ড্ৰাগছ সেৱন কৰিছিল । হতাশগ্ৰস্ত হৈ আলফাত যোগদান কৰিছিল । কিন্তু আজি গৌৰৱেৰে ক'ব খোজো যে ১ লাখ ৩৫ হাজাৰ ল'ৰা-ছোৱালীক চাকৰি দিলোঁ, এটকাও নোলোৱাকৈ । ভাৰতৰ ভিতৰত অসম এনেকুৱা ৰাজ্য, য'ত ঘোচ দিব নালাগে চৰকাৰী চাকৰি পাবলৈ । গতিকে চাকৰি পোৱাৰ আগতেই টকা দিয়া নাই, চাকৰি পোৱাৰ পাছতো টকা দিব নালাগে । বদলিকৰণৰ বাবেও প'ৰ্টেলৰ ব্যৱস্থা আছে । বদলি ব্যৱস্থা ঘৰৰ ওচৰতেই পাব, নহ'লে কাষৰ জিলাখনতে পাব ।"
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, "নিৰ্বাচনৰ সময়ত মই কাৰো লগত আলোচনা নকৰাকৈ ঘোষণা কৰিছিলোঁ যে আমাৰ চৰকাৰ আহিলে ১ লাখ চাকৰি দিম । তেতিয়াই দল-সংগঠন, বিৰোধীয়ে, সাংবাদিকে ভাবিছিল ক'ৰ পৰা চাকৰি দিব ? এইখন এখন বেপাৰ হ'ব । বিষয়াসকলে মোক কৈছিল ১ লাখ চাকৰি দিলে উন্নয়নমূলক কাম আধৰুৱা হ'ব বুলি । কিন্তু মই এতিয়া কৰি দেখুওৱাত কাৰো মাত নোহোৱা হৈছে । আজি ৫,৮১৮ গৰাকীক নিযুক্তি দিয়াৰ পিছত মুঠ ১ লাখ ৪০ হাজাৰ নিযুক্তি দিয়া হ'ল । লগতে অহা দুই-তিনি দিনৰ ভিতৰত আৰক্ষী বিভাগত নতুন পাঁচ হাজাৰৰ পদৰ বিজ্ঞাপন ওলাব ।"